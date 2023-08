Sturm Graz - PSV Eindhoven Tipp, Prognose & Quoten | 15.08.2023

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs PSV Eindhoven auf „PSV erzielt Über 1,5 Tore“:

Sturm Graz vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Es wäre die vierte Niederlage in Folge gegen die Gäste aus den Niederlanden. Neue Wettanbieter und erfahrene Buchmacher sind sich mit Quoten zwischen 1,98 und 2,15 einig, dass die Rood-Witten als Favorit in das Rückspiel gehen.

Sturm Graz vs PSV Eindhoven Prognose: Zu schnell, zu trickreich, zu ballsicher.

Sturm Graz - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Während der Siegesserie von sechs Spielen haben die Bosz-Kicker vier Mal die Marke von 1,5 Toren geknackt. Diese Stärke in der Offensive konnten wir schon in der abgelaufenen Eredivisie-Saison beobachten, als PSV die meisten erwartbaren Tore (84,99 xG) gesammelt hat.

In der vergangenen Spielzeit übertrafen die Lampen in 68 Prozent ihrer Ligaspiele die Marke von 1,5 erzielten Toren. Wenn wir unseren Blick in Richtung der internationalen Auftritte während der vergangenen Saison ausrichten, bekommen wir ein ähnliches Bild geboten. Fünf der acht Begegnungen in der Europa League wurden mit Über 1,5 Toren von PSV abgepfiffen.