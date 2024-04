Sturm Graz - Rapid Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2024

Unser Sturm Graz - Rapid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 19.04.2024 lautet: Ob die Hütteldorfer in Graz die erste Niederlage im Jahr 2024 kassieren, ist noch fraglich. Im Wett Tipp heute gehen wir aber von Treffern auf beiden Seiten aus.

Ende März kassierte Sturm Graz eine 0:1-Heimpleite gegen Salzburg und hatte danach fünf Punkte Rückstand auf Rang 1. Alles sah in der österreichischen Bundesliga nach dem nächsten Titel für den Serienmeister aus. Doch zwei Spieltage später hat der SK Sturm in der Tabelle wieder mit den Bullen gleichgezogen und darf auf die erste Meisterschaft seit 2011 hoffen. Die gute Ausgangslage wird am Freitag allerdings auf die Probe gestellt: Die “Schwoazn” empfangen den formstarken SK Rapid.

Wir spielen bei dieser Paarung mit einer Quote von 1,73 bei Betway die Wette “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Rapid auf “Beide Teams treffen”:

Sturm hat mit 45 Treffern die zweitbeste Offensive der Bundesliga

Die 43 Tore von Rapid in dieser Saison werden nur von 2 Mannschaften überboten

Die Wette “Beide Teams treffen” hätte in 8 der letzten 9 Liga-Duelle beider Teams Erfolg gehabt



Sturm Graz vs Rapid Quoten Analyse:

In der Meistergruppe haben die “Blackies” zwei Plätze und zehn Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. So schicken die besten Buchmacher die Hausherren bei der Sturm Graz vs Rapid Prognose wenig überraschend auch als Favoriten ins Rennen.

Doch der Unterschied fällt nicht allzu deutlich aus. Das hat mit der guten Serie der Wiener zu tun. Für einen Heimsieg gibt es Quoten bis knapp über 2,00. Auf der Gegenseite bekommt ihr aber auch für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3,52.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Rapid Prognose: Sturm will weiter Druck auf RBS ausüben

Wenige Tage nach der 0:1-Heimpleite daheim gegen Salzburg zeigten die Grazer eine Reaktion und zogen durch ein 4:3 bei den Bullen zum zweiten Mal in Folge ins Pokalfinale ein. In der Liga folgten danach zwei Siege gegen den LASK (1:0) und am Sonntag in Hartberg (3:1). Beim TSV kreierten die Gäste nicht viele Großchancen, waren vor dem Tor aber sehr effektiv. So stehen die “Blackies” sechs Spieltage vor dem Saisonende punktgleich mit dem Tabellenführer auf Platz 2.

Nur das Torverhältnis der Steier (+28) ist im Vergleich mit RBS (+36) etwas schlechter. Zusammen mit Red Bull Salzburg stellt der SK Sturm auch die beste Defensive der Liga. Nur 17 Gegentore haben die Männer von Coach Christian Ilzer in dieser Saison kassiert. Der Coach gab für den Endspurt nun das Motto “Durchziehen!’” aus. Dabei will man sich aber auf keine Rechnereien konzentrieren, sondern einfach Aufgabe für Aufgabe erledigen. In dieser Saison kassierte Graz zwei von drei Pleiten daheim (gegen Austria und RBS).

Unter Trainer Robert Klauß, der die Mannschaft seit November 2023 betreut, hat sich in Wien einiges getan. Rapid zeigt eine verbesserte Spielanlage und Selbstvertrauen. Zudem geht die Mannschaft mit klaren Matchplänen ins Spiel und konnte auch schon einige Unzulänglichkeiten abstellen. So kassierten die Hütteldorfer in 14 Partien unter dem neuen Coach auch nur eine Niederlage. Im Kalenderjahr 2024 sind die Grün-Weißen sogar noch komplett ungeschlagen.

Mit dieser guten Bilanz dürfen die Wiener auf den dritten Platz hoffen, mit dem man an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen dürfte. Mit sechs Remis unter Klauß ließ Rapid allerdings auch immer wieder einige Punkte liegen, so wie am Sonntag daheim gegen Klagenfurt (1:1). Hier zeigte sich erneut, dass der zweite Anzug im Vergleich zur Bestbesetzung deutlich abfällt. Durch das Remis wurde auch der dritte Platz verloren. Der Rückstand auf den LASK beträgt nun zwei Punkte.

Sturm Graz - Rapid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 3:1 Hartberg (A), 1:0 LASK (H), 4:3 RB Salzburg (A), 0:1 RB Salzburg (H), 0:2 Blau-Weiß Linz (H)

Letzte 5 Spiele Rapid: 1:1 Austria Klagenfurt (H), 1:1 RB Salzburg (A), 3:0 Leoben (A), 3:0 Hartberg (A), 3:0 First Vienna (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Rapid: 1:1 (H), 1:1 (A), 2:3 (A), 2:0 (A), 3:1 (H)



Seit drei Spielen warten die Grazer auf einen Sieg gegen Rapid. Die ersten zwei Vergleiche in der laufenden Saison endeten mit 1:1. Mit dem 3:2-Heimsieg der Wiener im Mai 2023 ging eine Serie der Hütteldorfer von zehn Spielen ohne Dreier gegen den SK Sturm zu Ende. In diesem Zeitraum hatten die Steirer sechs Siege gefeiert (4U). In der Vorsaison bestritten beide Vereine das Pokal-Endspiel, welches die Grazer mit 2:0 gewinnen konnten. Auch dieses Mal kämpfen beide Teams im Finale erneut um den ÖFB-Cup.

Die “Schwoazn” haben in den vergangenen sechs Duellen gegen den SCR jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr dafür bei Bwin eine Quote von 1,72. Noch besser spielt sich dieser Tipp mit dem aktuellen Bwin Gutschein Code für Neu- und Bestandskunden.

Unser Sturm Graz - Rapid Tipp: Beide Teams treffen

Schaut man auf die Tabelle, sind die Hausherren am Freitag zurecht die Favoriten. Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach, da die Hütteldorfer unter Coach Klauß nur schwer zu schlagen sind. So nehmen wir am Ende von einem Ergebnistipp Abstand. Da beide Teams aber auf Sieg spielen müssen, rechnen wir in erster Linie damit, dass kein Keeper am Ende mit einer “Weißen Weste” vom Platz geht.