Sturm Graz - RB Salzburg Tipp, Prognose, Quoten | 16.9.2023

Unser Sturm Graz - Red Bull Salzburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Die Grazer sind wohl auch in dieser Saison der einzige Konkurrent, der mit RB mithalten kann. Im Heimspiel am Samstag dürfte aber nicht mehr als ein Punkt drin sein.

Auch unter dem neuen Trainer Gerhard Struber hält sich Red Bull Salzburg makellos und führt die Tabelle der österreichischen Bundesliga mit sechs Siegen aus sechs Spielen sowie einem Torverhältnis von 16:2 an. Doch mit dem SK Sturm Graz kann ein Kontrahent bisher mithalten. Die Steirer gehen nur mit einem Rückstand von zwei Punkten ins Heimspiel am Samstagabend gegen den Serienmeister und könnten den Spitzenreiter mit einem Sieg stürzen.

Wir entscheiden uns bei diesem Spitzenspiel mit einer Quote von 1,70 bei Happybet allerdings für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Red Bull Salzburg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Salzburg ist schon 36 Ligaspiele ungeschlagen

Graz wartet seit 4 Duellen (ohne Elfmeterschießen) auf einen Sieg gegen die Bullen

Die Bilanz von RB in der Fremde aus den letzten 18 Bundesliga-Partien lautet: 16 Siege und 2 Unentschieden

Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, die ihren Kunden allesamt einen tollen Sportwetten Bonus anbieten, sind die Gäste bei der Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Prognose wenig überraschend die Favoriten. Doch der Unterschied fällt nicht wirklich groß aus.

So liegt der Quotenschnitt für einen Sieg des Meisters bei einem Wert von 2,34. Für einen Dreier der Steirer klettern die Quoten auch nur auf einen Schnitt von 2,91.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Prognose: Wie stark ist der SK Sturm?

Im vergangenen Jahr war Sturm Graz der einzige ernsthafte Konkurrent von RB Salzburg. Am Saisonende hatten die „Schwoazn“ auch „nur“ sieben Punkte Rückstand auf die Bullen. Zudem gewannen die Steirer zum sechsten Mal den ÖFB-Cup. Unter Coach Christian Ilzer wollen die „Blackies“ in dieser Saison wieder Ausrufezeichen setzen. Der Auftakt ist mit fünf Siegen und einem Remis bei 12:2 Toren auch geglückt. Allerdings war der 2:1-Erfolg vor der Länderspielpause in Altach eher schmeichelhaft.

Zuvor hatte man auch daheim gegen Austria Klagenfurt nur 0:0 gespielt und in Lustenau ebenfalls nur knapp mit 1:0 gewonnen. Das 4:1 daheim gegen Aufsteiger Blau-Weiß-Linz war nicht unbedingt ein Gradmesser. In der Champions-League-Quali schieden die Grazer klar gegen PSV Eindhoven aus (1:4, 1:3), dürfen aber erneut in der Gruppenphase der Europa League ran. Das Team von Trainer Ilzer ist aktuell die torgefährlichste Mannschaft nach ruhenden Bällen im Liga-Vergleich.

Zwei Tage vor Bundesliga-Start verließ Coach Matthias Jaissle die Salzburger in Richtung Saudi-Arabien. Zudem musste der österreichische Meister mit Sportdirektor Christoph Freund das vielleicht wichtigste Puzzleteil zu den Bayern ziehen lassen. Trotzdem geht man unbeirrt den Salzburger Weg weiter. Dafür steht der neue Coach Gerhard Struber, der schon viele Jahre zur RB-Familie gehört. Der Trainer hat auch einen makellosen Start hingelegt.

Nun beginnt aber mit dem Duell gegen Sturm Graz in der Liga und mit dem Auftakt in der Königsklasse gegen Benfica die heißeste Saisonphase. Die Salzburger haben mit 16 Treffern nicht nur die beste Offensive der Bundesliga, sondern lassen auch mit Abstand die wenigsten Schüsse zu. In jedem Pflichtspiel der laufenden Saison erzielte Red Bull mindestens zwei Treffer. Allerdings wird der Verein aus der Mozartstadt weiterhin von großem Verletzungspech verfolgt.

Sturm Graz - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 3:1 SV Lafnitz (H), 2:1 SCR Altach (A), 4:1 Blau Weiß Linz (H), 1:0 Austria Lustenau (A), 1:3 PSV Eindhoven (H)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 2:0 Rapid Wien (H), 2:1 WAC (A), 5:1 TSV Hartberg (A), 2:0 Austria Wien (H), 3:4 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Red Bull Salzburg: 1:2 (A), 0:2 (H), 5:4 (A), 0:0 (A), 2:1 (H)

In den letzten sechs Aufeinandertreffen kassierte Sturm nur zwei Pleiten gegen Salzburg (ein Remis). Die Bullen entschieden jedoch die jüngsten zwei Vergleiche, mit 2:0 auswärts und mit 2:1 daheim, für sich. Im ÖFB-Cup setzten sich die Steirer in der Vorsaison zu Gast in der Mozartstadt nach Elfmeterschießen durch. Davor feierten die „Blackies“ zwei 2:1-Heimsiege gegen den Serienmeister.

Beim Spitzenspiel treffen mit Salzburgs Karim Konaté und Sturms Szymon Wlodarczyk auch zwei Stürmer, die in dieser Saison schon bei vier Toren stehen, aufeinander. Der RBS-Angreifer ist bei Buchmacher Happybet mit einer Quote von 2,50 am Samstag der Top-Favorit auf einen Treffer. Weitere Infos über diesen Bookie bietet der Happybet Test!

Unser Sturm Graz - Red Bull Salzburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

In den letzten Partien tat sich Red Bull gegen den SK Sturm oft schwer. Interessant ist dieses Duell auch immer, da beide Mannschaften eine ähnliche Herangehensweise haben. Wie gut die Steirer drauf sind, ist noch schwer zu sagen, da das Auftaktprogramm in der Liga recht einfach war. Am Ende dürfte sich unserer Meinung nach, trotz großer Verletzungsprobleme, die Qualität der Gäste mit mindestens einem Unentschieden durchsetzen. Wenn zwei so offensivstarke Teams aufeinander treffen, müssten dabei auch einige Tore fallen.