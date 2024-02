Sturm Graz - Slovan Bratislava Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Sturm Graz - Slovan Bratislava Sportwetten Tipp zum Europa Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: Nachdem Graz zum ersten Mal in einer UEFA-K.o.-Phase steht, wollen die „Schwoazn“ nun ins Achtelfinale einziehen. Im Wett Tipp heute trauen wir dem Gastgeber gegen den slowakischen Rekordmeister auch mindestens ein Remis zu.

In der UEFA Europa Conference League kämpfen ab dieser Woche 16 Teams um acht Tickets fürs Achtelfinale. Dazu gehören auch Sturm Graz und Slovan Bratislava. Die Steirer müssen nach einem dritten Platz in der Europa League eine Stufe tiefer weiterspielen.

Und der slowakische Rekordmeister verpasste die direkte Quali für die Runde der letzten 16 als Zweiter der Gruppe A hinter dem OSC Lille. Im Hinspiel am Donnerstag in der Grazer Merkur Arena sind die Gastgeber laut den Wettquoten recht klar favorisiert.

Wir spielen mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten die Wette „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Slovan Bratislava auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Graz ist mit 20 Punkten das zweitbeste Heimteam in Österreich hinter dem LASK (21 Zähler)

Slovan hat alle seine bisherigen Gastspiele in Österreich verloren

Die Hausherren haben beim Marktwert klare Vorteile

Sturm Graz vs Slovan Bratislava Quoten Analyse:

Bei der Sturm Graz vs Slovan Bratislava Prognose liefert uns ein Blick auf den Marktwert eine erste Einschätzung. Hier haben die Österreicher mit 51 Mio. Euro zu 14 Mio. Euro klar die Nase vorne.

Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das eine recht klare Favoritenrolle für die Hausherren, die von den besten Wettanbietern, die für euch auch den besten Wettanbieter Bonus parat haben, mit einer durchschnittlichen Siegquote von 1.81 eingepreist wird.

Auf der Gegenseite bleibt den Slowaken mit Siegquoten im Schnitt von 4.25 nur die Rolle des Außenseiters. Beim Über/Unter-Tore-Markt liegen mehr als 2,5 Treffer auch lediglich knapp vorne.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Slovan Bratislava Prognose: Macht die Erfahrung der Gäste den Unterschied?

In der österreichischen Bundesliga kann der SK Sturm als einziges Team mit Serienmeister Salzburg mithalten. Am Wochenende waren die Steirer zu Gast bei den Bullen und nahmen dank ihrer Effektivität am Ende mit einem 1:1 einen Punkt mit nach Hause. So bleiben die „Schwoazn“ RB mit zwei Punkten Rückstand auf den Fersen. Daheim kassierte Graz in neun Ligapartien nur eine Niederlage (6S, 2U) bei 14:5 Toren. Auch im Pokal ist man noch im Rennen und trifft im Halbfinale wieder auf Salzburg.

In der laufenden Saison konnte der Verein zum ersten Mal eine UEFA-Gruppenphase überstehen. Vier Punkte aus sechs Spielen in der EL-Gruppe D reichten zur Versetzung in die Conference League. Im Fernduell gegen Rakow Czestochowa gab am Ende die Tordifferenz den Ausschlag. Von den vergangenen 22 internationalen Matches konnten die Grazer allerdings nur drei gewinnen (5U, 14N). Als einziger österreichischer Verein tanzen die Männer von Trainer Christian Ilzer noch auf drei Hochzeiten.

Der SK Slovan Bratislava sicherte sich in der Vorsaison den fünften Titel in Serie und hat damit den Rekord in der Heimat auf 13 Meisterschaften ausgebaut. Auch aktuell sind die „Belasi“ nach 19 Spieltagen der souveräne Tabellenführer und damit klar auf Kurs der nächsten Meisterschaft. Der Vorsprung vor dem ersten Verfolger beträgt zehn Punkte. Bisher kassierten die Männer von Coach Vladimir Weiss nur eine Niederlage und stellen die beste Offensive (49) sowie die beste Abwehr (15) der Liga.

Das erste Spiel nach der Winterpause wurde am Freitag klar mit 4:0 beim Tabellenzweiten MSK Zilina gewonnen. Nun will der Rekordmeister auch internationale Erfolge feiern. In dieser Saison waren die „Belasi“ über die Champions- und Europa League in der Conference League-Gruppenphase gelandet. Immerhin hat der Verein hier zum zweiten Mal in Folge die K.o.-Runde erreicht. Im Vorjahr war im Achtelfinale Endstation. Der SK Slovan konnte fünf seiner letzten neun Europapokal-Gastspiele gewinnen (1U, 3N).

Sturm Graz - Slovan Bratislava Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:1 RB Salzburg (A), 2:0 Austria Wien (H), 0:0 Rukh Vynnyky (H), 2:1 Dnipro-1 (A), 1:6 Pogon Stettin (H)

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 4:0 MSK Zilina (A), 4:1 Al Wakrah (A), 2:2 Al Rayyan (A), 2:2 Vyskov (A), 2:1 Dunajska Streda (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Slovan Bratislava:

Beide Vereine treffen das erste Mal aufeinander. Für Sturm ist es auch das Premieren-Duell gegen eine Mannschaft aus der Slowakei. Slovan hat dagegen schon sechsmal die Klingen mit österreichischen Vereinen gekreuzt.

Hier gab es nur zwei Siege, bei vier Niederlagen. Alle drei Gastspiele auf österreichischem Boden endeten mit einer Pleite bei einem gesamten Torverhältnis von 1:10.

Schon in der laufenden EL-Gruppenphase kamen die Steirer in sechs Spielen nur auf vier Treffer. Erzielen die Hausherren im Hinspiel am Donnerstag auch nicht mehr als zwei Tore, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 1.52.

Die Tippabgabe bei dem Bookie erfolgt ganz einfach über die Intertops App.

Unser Sturm Graz - Slovan Bratislava Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Mit der Qualität, dem Heimvorteil, dem Tempospiel und dem hohen Pressing haben die Hausherren am Donnerstag definitiv Vorteile. Zudem ist die slowakische Liga auch schwächer als die österreichische.

Die Gäste werden dafür ihr Selbstvertrauen und ihre Erfahrung in den Ring werfen. Am vergangenen Freitag waren beim SK Slovan gleich sieben Spieler der Startaufstellung 30 Jahre oder älter.