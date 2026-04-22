SPORT1 Betting 22.04.2026 • 18:00 Uhr Expertenanalyse für das DFB-Pokal-Halbfinale. Entdecken Sie die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für Stuttgart gegen Freiburg am 23.04.2026.

Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es am Donnerstag zum spannenden „Baden-Württemberg-Derby“ zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Beide Teams gehören zu den positiven Überraschungen der laufenden Bundesliga-Saison und kämpfen um den Einzug ins Finale in Berlin.

Die Stuttgarter gehen als klarer Favorit der Buchmacher in die Partie, was vor allem an der beeindruckenden Heimstärke liegt. Unsere Prognose deutet auch auf einen Heimsieg am 23.04.2026 hin. Wir sehen die Gastgeber recht klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano den Sieg für Stuttgart.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In dieser Saison hat der VfB Stuttgart gerade mal drei seiner 16 nationalen Heimspiele verloren, von denen elf gewonnen wurden. Zwei dieser Niederlagen mussten die Schwaben gegen die Top-Teams Bayern München und Borussia Dortmund hinnehmen.

Freiburg hingegen kämpft mit einer eklatanten Auswärtsschwäche. Die Breisgauer konnten nur drei ihrer letzten zehn nationalen Auswärtsspiele für sich entscheiden (Elfmeterschießen ausgenommen) und kassierten dabei im Schnitt 1,61 Gegentore pro Spiel.

Auch der direkte Vergleich spricht eine klare Sprache: Stuttgart hat die letzten drei Heimspiele gegen Freiburg allesamt gewonnen, mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 10:0. Die Wettanbieter sehen das ähnlich, die Quoten für einen Heimsieg deuten auf eine Gewinnwahrscheinlichkeit von über 60 Prozent hin.

Stuttgart vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar Ideen für deinen Wettschein? Dieses Pokalduell bietet einige interessante Möglichkeiten. Hier sind unsere Top-Tipps für das Match:

Sieg für Stuttgart ( Quote 1,65 bei Betano ): Die beeindruckende Heimbilanz der Schwaben trifft auf die Auswärtsprobleme der Freiburger. Alles andere als ein Sieg für Stuttgart wäre eine große Überraschung. Die Quote von 1,65 bei Betano ist eine solide Grundlage für jeden Wettschein.

Die beeindruckende Heimbilanz der Schwaben trifft auf die Auswärtsprobleme der Freiburger. Alles andere als ein Sieg für Stuttgart wäre eine große Überraschung. Die Quote von 1,65 bei Betano ist eine solide Grundlage für jeden Wettschein. Über 2,5 Tore ( Quote 1,65 bei Betano ): Auch wenn das letzte Duell nur 1:0 endete, fielen in den fünf Begegnungen davor immer mindestens vier Tore. Statistisch gesehen endeten 73 Prozent der Stuttgarter Saisonspiele und 63 Prozent der Freiburger Partien mit über 2,5 Toren. Die Quote von 1,65 ist hier sehr verlockend.

Auch wenn das letzte Duell nur 1:0 endete, fielen in den fünf Begegnungen davor immer mindestens vier Tore. Statistisch gesehen endeten 73 Prozent der Stuttgarter Saisonspiele und 63 Prozent der Freiburger Partien mit über 2,5 Toren. Die Quote von 1,65 ist hier sehr verlockend. Deniz Undav erzielt ein Tor (Quote 1,95 bei Betano): Mit 23 Toren und 11 Vorlagen ist Undav der Topscorer der Stuttgarter. Er liebt es, gegen Freiburg zu spielen, wie seine Bilanz von zwei Toren und drei Vorlagen in vier Spielen beweist. Nach zwei Partien ohne Scorerpunkt ist er besonders motiviert. Die Quote für ein Tor liegt bei 1,95.

Das Südderby im Pokal verspricht Hochspannung! Stuttgart hat auf dem Papier die besseren Karten, doch Freiburg ist immer für eine Überraschung gut. Für die besten Wettanbieter und Angebote, schaut auf unserer dedizierten Seite vorbei. Jetzt macht es euch gemütlich und genießt ein hoffentlich packendes Fußballspiel!