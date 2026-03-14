Stuttgart vs Leipzig Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 15.03.2026

SPORT1 Betting 14.03.2026 • 18:00 Uhr Unsere Experten-Analyse mit den aktuellsten Stuttgart vs Leipzig Prognosen für das Bundesliga-Topspiel am 15.03.2026, inklusive Wett Tipps und Quoten.

Gegen keinen Gegner musste der VfB in der Bundesliga so lange auf seinen ersten Sieg warten wie gegen RB. Die Schwaben blieben die ersten elf Spiele gegen die Bullen sieglos). Von den letzten vier Duellen gewannen die Brustringträger dann aber drei (1N). Und nun könnte der nächste Dreier gegen die Sachsen folgen.

In der mit Spannung erwarteten Bundesliga-Partie am Sonntag, den 15. März 2026, deutet im direkten Duell um die Champions-League-Plätze vieles auf einen Heimsieg des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig hin. Die Schwaben gehen als leichte Favoriten in das Topspiel des 26. Spieltags, das um 19:30 Uhr angepfiffen wird.

Unsere Stuttgart vs Leipzig Prognose favorisiert die Gastgeber, weshalb wir für den Tipp „Sieg Stuttgart“ die Quote von 2,30 bei bet365 empfehlen.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Aufeinandertreffen in der MHPArena ist von enormer Bedeutung, da beide Mannschaften mit 47 Punkten um den vierten Tabellenplatz kämpfen, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Stuttgart hat dabei dank der leicht besseren Tordifferenz aktuell die Nase vorn. Die Stuttgarter spielen ihre zweitbeste Bundesliga-Saison in diesem Jahrtausend und haben in den letzten zwölf Ligaspielen nur eine einzige Niederlage hinnehmen müssen.

Die Heimstärke der Schwaben ist beeindruckend: Neun der zwölf Heimspiele in dieser Saison wurden gewonnen. Ein entscheidender Faktor könnte jedoch die Müdigkeit sein, da die Mannschaft von Sebastian Hoeneß am Donnerstagabend ein anspruchsvolles Europa-League-Spiel gegen Porto bestreiten musste (1:2).

RB Leipzig hingegen konnte sich die ganze Woche auf dieses wichtige Spiel vorbereiten. Die Sachsen verfügen über die fünftbeste Offensive der Liga und haben in den letzten 13 Bundesliga-Spielen immer getroffen, was ihre Zuverlässigkeit vor dem Tor unterstreicht.

Auch die Auswärtsbilanz ist mit sechs Siegen aus zwölf Partien solide. Dennoch sprechen die Stuttgart vs Leipzig Quoten der Buchmacher leicht für die Heimmannschaft. Die jüngsten drei Pflichtspiele in Stuttgart gingen für die Roten Bullen allesamt verloren. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Stuttgart vs Leipzig Team-News ist die überragende Form von Stürmer Deniz Undav, der mit 19 Saisontoren der treffsicherste deutsche Spieler der Liga ist.

Stuttgart vs Leipzig: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die auf dieses Spitzenspiel eine Wette platzieren möchten, haben wir basierend auf unserer Analyse einige interessante Wett Tipps zusammengestellt:

Sieg Stuttgart ( Quote 2,30 bei bet365 ): Die herausragende Heimbilanz des VfB ist ein starkes Argument. Mit durchschnittlich 1,75 erzielten Toren pro Heimspiel und nur einer Niederlage in den letzten zwölf Ligapartien sind die Schwaben zu Hause eine Macht. Leipzig hat zudem die letzten drei Gastspiele in Stuttgart verloren, was diesen Tipp zusätzlich stützt.

Die herausragende Heimbilanz des VfB ist ein starkes Argument. Mit durchschnittlich 1,75 erzielten Toren pro Heimspiel und nur einer Niederlage in den letzten zwölf Ligapartien sind die Schwaben zu Hause eine Macht. Leipzig hat zudem die letzten drei Gastspiele in Stuttgart verloren, was diesen Tipp zusätzlich stützt. Beide Teams treffen in der ersten Halbzeit – Ja ( Quote 3,00 bei bet365 ): Leipzig ist eine ernstzunehmende Offensivmacht und hat in den zwölf Auswärtsspielen bereits zehn Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Da Stuttgart zu Hause nur in sechs von zwölf Partien eine weiße Weste wahren konnte, liegt der Wert in der Annahme, dass beide Teams bereits in den ersten 45 Minuten erfolgreich sein könnten.

Leipzig ist eine ernstzunehmende Offensivmacht und hat in den zwölf Auswärtsspielen bereits zehn Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Da Stuttgart zu Hause nur in sechs von zwölf Partien eine weiße Weste wahren konnte, liegt der Wert in der Annahme, dass beide Teams bereits in den ersten 45 Minuten erfolgreich sein könnten. Doppelte Chance 1/x & Beide Teams treffen – Ja (Quote 1,80 bei bet365): Diese Option kombiniert die Heimstärke Stuttgarts mit der hohen Torwahrscheinlichkeit des Spiels. Die Schwaben haben erst ein Heimspiel in dieser Saison verloren. Gleichzeitig endeten 16 von 25 Saisonspielen beider Mannschaften mit Toren auf beiden Seiten. Diese Kombination bietet eine attraktive Absicherung.

Wir hoffen, unsere Stuttgart vs Leipzig Prognosen helfen dir bei deiner Entscheidung. Egal, für welchen Tipp du dich entscheidest, das Wichtigste ist, das Spiel zu genießen! Es verspricht, ein echter fußballerischer Leckerbissen zu werden. Die besten Anbieter für deine Wett Tipps findest du übersichtlich auf unserer Partnerseite.