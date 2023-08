Südafrika - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 02.08.2023

Unser Südafrika - Italien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 02.08.2023 lautet: Südafrika war in den ersten beiden Gruppenspielen drauf und dran, den ersten WM-Dreier in der Geschichte der südafrikanischen Auswahl zu ergattern. Bei einem Sieg gegen Italien schnuppert die Banyana Banyana sogar an der K.o.-Phase.

Der amtierende Afrika-Champion aus Südafrika hat bei dieser Frauen-WM ein Problem beim Verwalten einer Führung. Sowohl gegen Schweden als auch im Duell mit Argentinien sah sich das Team von Desiree Ellis zwischenzeitlich in Führung, nur um letztlich doch ohne Sieg vom Feld zu schleichen.

Eine Chance bleibt der Banyana Banyana noch und Italien ist in diesem Turnier schlagbar. Am zweiten Spieltag ging die Bertolini-Elf mit 0:5 gegen Schweden unter und bangt nun um den Einzug in die K.o.-Phase. Unser Tipp: „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Betano.

Darum tippen wir bei Südafrika vs Italien auf „Beide treffen“:

Südafrika traf in jedem der letzten 4 Länderspiele.

Gleichzeitig kassierte Südafrika in den vergangenen 6 Länderspielen jeweils mindestens 2 Gegentore.

Italien beendete 4 der letzten 5 Testspiele vor der Frauen-WM mit Treffern auf beiden Seiten.

Südafrika vs Italien Quoten Analyse:

Desiree Ellis hat mit der südafrikanischen Auswahl bereits einige Meilensteine erreicht. Seit 2016 ist sie bei der Banyana Banyana im Amt. 2022 stemmte sie gemeinsam mit ihrer Mannschaft erstmals die Trophäe des Afrika-Cups in die Höhe. Gibt es gegen Italien den ersten WM-Sieg der Südafrikanerinnen, findet ihr dafür Quoten zwischen 4,30 und 5,50.

Italien ist mit Wettquoten bis 1,67 der Favorit in dieser Begegnung. Ein Sieg ist der wechselhaften Squadra Azzurra nach der deutlichen 0:5-Pleite gegen Schweden jedoch auf keinen Fall sicher. Für eine schnelle und bequeme Wette bieten diese verlinkten Buchmacher eine Sportwetten App an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Südafrika vs Italien Prognose: Kontinuität in der Entwicklung

2016 hat Desiree Ellis ihre Tätigkeit als Trainerin der südafrikanischen Frauen-Nationalmannschaft aufgenommen. Drei Jahre später debütierte Südafrika bei der Weltmeisterschaft 2019, trat allerdings ohne Punktgewinn die Heimreise an. In diesem Jahr ist der amtierende Frauen-Afrika-Cup-Gewinner deutlich konkurrenzfähiger.

Damit kommen wir auf den größten Erfolg der Banyana Banyana zu sprechen. 2022 gewann Südafrika zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte den Afrika-Cup. Damals siegte die Mannschaft von Desiree Ellis in jedem ihrer sechs Spiele und schoss die meisten Tore im gesamten Turnier (10).

Auf der internationalen Bühne läuft es in diesem Jahr ebenfalls besser. Südafrika lag in beiden vorangegangenen Gruppenspielen zwischenzeitlich in Führung. Während Schweden mit einem Tor in der 90. Minute mit dem Schrecken davon kam, hielt Südafrika nach einer 2:0-Führung gegen Argentinien zumindest einen Punkt fest.

Beziehen wir die Testspiele im Vorfeld der Frauen-Weltmeisterschaft in unsere Analyse mit ein, hat Südafrika in den vergangenen sechs Länderspielen mindestens zwei Gegentore schlucken müssen. Gleichzeitig hat die Banyana Banyana in vier Begegnungen in Folge mindestens ein Tor erzielt.

Südafrika - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Südafrika: 2:2 Argentinien (A), 1:2 Schweden (A), 2:3 Serbien (A), 1:4 Australien (A), 0:6 Brasilien (H).

Letzte 5 Spiele Italien: 0:5 Schweden (A), 1:0 Argentinien (H), 0:0 Marokko (H), 2:1 Kolumbien (H), 2:1 Republik Korea (A).

Letzte Spiele Südafrika vs. Italien: -

Die Italienerinnen nehmen zum vierten Mal an einer Frauen-Weltmeisterschaft teil. Bei zwei ihrer drei vergangenen Auftritte erreichten die Südeuropäerinnen das Viertelfinale. Um dieses Ziel erneut zu erreichen, ist im Idealfall ein Dreier gegen Südafrika erforderlich.

Ein Blick auf die FIFA-Weltrangliste könnte ein falsches Bild über die Schwere dieser Aufgabe erzeugen: Dort rangiert Italien auf Platz 16, während Südafrika Position 54 eingenommen hat. Allerdings hat die Auswahl von Milena Bertolini weder gegen Argentinien (0,41 xG) noch gegen Schweden (0,62 xG) in der Offensive überzeugt.

In dieser Hinsicht waren die Südafrikanerinnen deutlich gefährlicher. Sowohl gegen Schweden (1,23 xG) als auch beim Aufeinandertreffen mit Argentinien (2,07 xG) hatte der Angriff der Banyana Banyana einiges zu bieten.

Um Spannung müssen wir uns in diesem Vergleich keine Sorgen machen, denn die Belohnung für einen Sieg ist das Achtelfinal-Ticket. Seit sieben Spielen haben die Zuschauer von Südafrika jeweils Über 2,5 Tore erlebt. Sehen wir in diesem Duell erneut mindestens drei Tore, versüßt Betano das Erlebnis mit einer Quote von 1,88. Diese findet ihr auch in der Betano App.

Unser Südafrika - Italien Tipp: Beide treffen

Das abschließende Gruppenspiel zwischen Südafrika und Italien verspricht eines der spannenden Sorte zu werden. Italien hat nur drei der letzten sechs Länderspiele für sich entschieden. Wenn das hohe Pressing der Südeuropäerinnen nicht greift (7,8 Pässe pro Defensiv-Aktion = Top 10 im Turnier), sind sie besonders anfällig.