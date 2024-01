Südafrika - Tunesien Tipp, Prognose & Quoten | 24.01.2024

Unser Südafrika - Tunesien Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 24.01.2023 lautet: Tunesien enttäuscht beim Afrika Cup und muss möglicherweise die Heimreise antreten. In unserem Wett Tipp heute sehen wir einen leichten Vorteil für die Bafana Bafana.

Sowohl Südafrika als auch Tunesien starteten mit einer Niederlage in den Afrika Cup 2023. Im Gegensatz zu den Adlern von Karthago (1:1 vs. Mali) feuerte Südafrika am zweiten Spieltag aus allen Rohren und fertigte ein völlig überfordertes Namibia mit 4:0 ab. Nach den ersten beiden Spieltagen droht Tunesien als Gruppenletzter das Vorrunden-Aus. Selbst bei einem eigenen Sieg gegen Südafrika bräuchte die Auswahl von Jalel Kadri noch Schützenhilfe.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Südafrika vs Tunesien auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Südafrika gab die meisten Schüsse pro Spiel ab (7,0).

Südafrika hat auf dem Papier 3,6 erwartbare Tore erzielt (5.), Tunesien nur 1,2 (22.).

Außerdem erlaubte Tunesien mehr erwartbare Gegentore (2,9 xGA) als die Bafana Bafana (2,5 xGA).

Südafrika vs Tunesien Quoten Analyse:

Die Adler von Karthago sind eine der großen Enttäuschungen während dieser Ausgabe des Afrika Cups. Nach zwei Spieltagen belegen die Tunesier den letzten Platz der Gruppe E. Einen Sieg sucht man in der Statistik vergeblich. Trotzdem trauen die Buchmacher dem 28. der FIFA-Weltrangliste in ihren Sportwetten Apps eher einen Sieg zu als Südafrika.

Mit Quoten von 2,15 bis 2,23 ist Tunesien der leichte Favorit. Viel spannender finden wir die Wettquoten auf einen Dreier der Bafana Bafana, die für den zweiten Sieg in Serie eine Maximalquote von 4,00 auf den Plan rufen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Südafrika vs Tunesien Prognose: Zielstrebige Bafana Bafana

Die überraschenden Quoten lassen sich vielleicht anhand der FIFA-Weltrangliste erklären. In dieser taucht Tunesien (28.) deutlich vor Südafrika (66.) auf. Bis zu dieser 34. Ausgabe der Afrikameisterschaft hoben beide Nationalmannschaften jeweils einmal die Trophäe in die Luft.

Wenn eine der beiden Auswahlmannschaften in diesem Jahr eine Chance auf den Titel hat, dann wohl eher Südafrika. Die Bafana Bafana belegt nach zwei Spieltagen den zweiten Rang der Gruppe E und hat gegen Tunesien das Schicksal in der eigenen Hand.

Für einen weiteren Dreier der Südafrikaner sprechen vor allem die verschiedenen Qualitäten im Angriff. Während Hugo Broos von seiner Mannschaft bereits vier Treffer sah (alle vier gegen Namibia), war der tunesische Treffer beim 1:1 gegen Mali das einzige Turnier-Tor der Adler von Karthago.

Die erwartbaren Tore decken sich mit diesen Tendenzen. Südafrika platziert sich mit 3,6 erwartbaren Treffern unter den fünf besten Mannschaften, Tunesien hingegen liegt mit 1,2 xG auf dem drittletzten Platz (22.).

Südafrika - Tunesien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Südafrika: 4:0 Namibia (H), 0:2 Mali (A), 0:0 Lesotho (H), 0:2 Ruanda (A), 2:1 Benin (H).

Letzte 5 Spiele Tunesien: 1:1 Mali (H), 0:1 Namibia (H), 2:0 Kap Verde (H), 0:0 Mauretanien (H), 1:0 Malawi (A).

Letzte Spiele Südafrika vs. Tunesien: 1:3 (A), 0:2 (A).

Tunesien kassierte in beiden vorangegangenen Gruppenspielen jeweils einen Gegentreffer. Auf dem Papier bietet Tunesien mit 2,9 erwartbaren Gegentoren (17.) eine unterdurchschnittliche Abwehr an und auch in dieser Hinsicht ist man schwächer als die südafrikanische Hintermannschaft (2,5 xGA).

Somit erhalten die Unterschiede in den Angriffsreihen noch mehr Gewicht und das stärkt die Position der Bafana Bafana. Südafrika gab an den ersten beiden Spieltagen die meisten Torschüsse pro Partie ab (7,0), Tunesien erreichte nicht einmal die Hälfte (2,5).

Zusätzlich verwandelte Südafrika sogar deutlich mehr dieser Abschlüsse in einen Treffer (16,7 Prozent) und zählt bis zum jetzigen Zeitpunkt zu den effektivsten Nationalmannschaften beim Afrika Cup. Wieder ist Tunesien in einer Statistik weniger als halb so gut (6,7 Prozent).

Unser Südafrika - Tunesien Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Südafrika attackierte, im Gegensatz zu Tunesien, gegen Namibia deutlich effektiver das gegnerische Tor und führte bereits zur Halbzeit mit 3:0. Die Adler von Karthago unterlagen Namibia und hätten sogar nach erwartbaren Toren dieses Duell verloren (0,78:2,01 xG). Wir erwarten keine Niederlage der Bafana Bafana, die mit der stärkeren Offensive zumindest ein Unentschieden erreichen sollte.