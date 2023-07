Südkorea - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2023

Unser Südkorea - Marokko Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 30.07.2023 lautet: Die WM-Debütantinnen aus Marokko hatten im ersten Gruppenspiel gegen die deutsche Auswahl nicht den Hauch einer Chance. Für Südkorea zählt nur der Sieg.

Im Duell der beiden Verlierer des ersten Spieltags sind die Rollen klar verteilt. Südkorea nimmt zum vierten Mal an einer Frauen-Weltmeisterschaft teil, Marokko ist einer der Debütanten bei diesem Turnier.

Als Vize-Asienmeister und 17. der FIFA-Weltrangliste favorisieren wir Südkorea und geben folgenden Tipp ab: „Sieg Südkorea & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,87 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Südkorea vs Marokko auf „Sieg Südkorea & Über 2,5 Tore“:

Südkorea vs Marokko Quoten Analyse:

Südkorea nimmt zum vierten Mal an einer Frauen-Weltmeisterschaft teil. Es ist ihre dritte Frauen-WM-Endrunde in Folge und diesen Vorteil sollte der Asien-Vizemeister nutzen. Die Buchmacher favorisieren das Team von Colin Bell mit Wettquoten rund um 1,65. Debütant Marokko nimmt mit Quoten von circa 5,75 die Underdog-Rolle ein.

Südkorea vs Marokko Prognose: Wahrt Südkorea die Chancen auf ein Weiterkommen?

Um die Chancen auf ein Weiterkommen zu wahren, sollte Südkorea mehr Tore schießen als kassieren. Klingt einfacher, als es für den Asien-Vizemeister ist, denn Südkorea hat in sieben der letzten acht Länderspiele mindestens ein Gegentor kassiert.

Der Quotenfavorit kann von Glück sprechen, dass der eigene Angriff produktiv ist und Marokko große Schwierigkeiten im Offensivspiel hat. Die Atlas-Löwinnen gingen zuletzt acht Spiele in Folge ohne einen eigenen Treffer vom Feld - Südkorea erzielte in drei der letzten vier Partien mindestens zwei Tore.

Daran anknüpfend war es in den letzten Monaten üblich, Über 2,5 Tore in Begegnungen von Südkorea zu beobachten. Der 17. der FIFA-Weltrangliste bot den Zuschauern in sechs der vergangenen sieben Länderspiele Über 2,5 Tore pro Partie.