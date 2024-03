Südkorea - Thailand Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Südkorea - Thailand Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 21.03.2024 lautet: Nach weniger als einem Jahr entließ Südkorea (Ex-)Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. Im Wett Tipp heute sind die Taegeuk Warriors trotzdem der haushohe Favorit.

Heung-min Son ist nicht nur Südkoreas Kapitän, er ist auch ihr bester Torschütze in der laufenden WM-Qualifikation. Vor dem dritten Spieltag hat der Tottenham-Angreifer bereits vier Torbeteiligungen (3 Tore, 1 Assist). Läuft es nach seinen Wünschen, wird die Anzahl nach dem Duell mit Thailand gestiegen sein. Als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe C empfangen die Taegeuk Warriors den Gruppen-Zweiten Thailand. Die Gäste haben nach dem verlorenen Auftakt (1:2 vs. China) die zweite Partie gegen Singapur gewonnen (3:1).