Sunderland - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 6.1.2024

Unser Sunderland - Newcastle Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 06.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfängt Sunderland die Magpies im heimischen „Stadium of Light“ zur dritten Runde im englischen FA Cup. Bei Newcastle fehlen zwar einige Spieler verletzungsbedingt, wir sehen das Team von Eddie Howe jedoch trotzdem leicht im Vorteil.

Nach harten Wochen im regulären Spielbetrieb für Newcastle United könnte ein Sieg im englischen Traditionspokal wie Balsam auf die Seelen der Elstern wirken und als kleiner Befreiungsschlag dienen. Dabei sollte Newcastle jedoch nicht den Fehler begehen, Sunderland als Laufkundschaft abzutun.

Wir sehen das Team der neureichen Erstligisten jedoch im Vorteil und entscheiden uns im Wett Tipp heute für „Sieg Newcastle“ mit einer Quote von 1,77 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Sunderland vs Newcastle auf „Sieg Newcastle“:

Sunderland konnte keines der letzten 7 Heimspiele im FA Cup gewinnen.

Newcastle konnte im EFL-Cup in diesem Jahr schon Manchester United und Man City schlagen.

Der Marktwert der Magpies übertrifft jenen von Sunderland um das Achtfache.



Sunderland vs Newcastle Quoten Analyse:

Der Erstligist aus Newcastle wird standesgemäß als Favorit im Pokal-Match gegen Sunderland gesehen. Auf dem Drei-Weg-Markt wird die Quote für einen Auswärtssieg von den Bookies auf 1,77 festgelegt. Ein Heimsieg von Sunderland wäre schon eine mittelgroße Überraschung und würde die vierfache Auszahlung des Wetteinsatzes ergeben.

Dass beide Teams treffen, wird von den Buchmachern als wahrscheinlich betrachtet, so liegt die Quote darauf bei niedrigen 1,66. Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 1:1-Remis mit einer Quote in Höhe von 7,75 betrachtet, gefolgt von einem 0:1 mit einer Quote von 8,25. Solltet ihr noch keine Erfahrung mit dem von uns für dieses Spiel favorisierten Buchmacher gesammelt haben, findet ihr in unserem Oddset Test alles Wissenswerte über den Anbieter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sunderland vs Newcastle Prognose: Findet Newcastle wieder in die Spur?

Sunderland spielt eine recht solide Saison in der Championship und steht nach den ersten 26 Spielen mit zwölf Siegen und zehn Niederlagen auf dem 6. Platz, hat jedoch schon 25 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leicester. Vor heimischem Publikum konnten in 13 Spielen im Schnitt immerhin 1,85 Punkte gesammelt werden, zumal sich Sunderland im eigenen Stadion treffsicherer zeigte und dort 22 der insgesamt 36 Tore erzielen konnte.

Im Schnitt fallen in den Heimspielen des Teams von Trainer Michael Beale 2,9 Tore. Mit Abstand bester Offensivspieler des AFC in dieser Saison ist Linksaußen Jack Clark, der schon zwölf Treffer erzielen konnte. Auf dem zweiten Platz folgt mit Jobe Bellingham der jüngere Bruder von Real-Star Jude Bellingham mit vier Treffern. In den letzten sieben Spielen konnte Sunderland etwas in der Tabelle hinaufklettern und sammelte in diesem Zeitraum vier Siege und ein Remis bei zwei Niederlagen.

Newcastle United befindet sich in der englischen Premier League momentan im freien Fall. Fünf der letzten sechs Spiele gingen teils krachend verloren. Bei vier dieser Niederlagen kassierte man drei oder mehr Gegentreffer. Mit 29 Punkten stehen die Magpies nun nach einem starken Start in die Saison nur noch auf dem 9. Platz der Tabelle und haben den Anschluss ans obere Tabellendrittel etwas aus den Augen verloren.

Vor allem auswärts zeigte sich Newcastle in dieser Saison enorm schwach und konnte erst einen Sieg in den ersten zehn Spielen einfahren. Mit 39 erzielten Treffern stellen die Elstern noch die fünftbeste Offensive der Liga. Bester Torschütze in dieser Saison ist der Schwede Alexander Isak mit neun Treffern. Die meisten Torvorlagen konnten Anthony Gordon und Routinier Kieran Trippier mit jeweils sieben Assists sammeln.

Sunderland - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sunderland: 2:0 Preston (H), 1:1 Rotherham (A), 0:1 Hull (A), 0:3 Coventry (H), 0:1 Bristol (A).

Letzte 5 Spiele Newcastle: 2:4 Liverpool (A), 1:3 Nottingham (H), 0:1 Luton (A), 1:1 (2:4 n.E.) Chelsea (A), 3:0 Fulham (H).

Letzte 5 Spiele Sunderland vs. Newcastle: 1:1 (A), 3:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 3:0 (A).



In den anderen Pokal-Wettbewerben präsentierte sich Newcastle in dieser Saison mit unterschiedlichen Gesichtern. Während man in der Champions League am Ende den letzten Platz der Gruppenphase hinnehmen musste, konnte man immerhin einen 4:1-Sieg gegen PSG bejubeln. Im EFL-Cup konnten Man City und United aus dem Weg geräumt werden, im Viertelfinale war dann im Elfmeterschießen gegen Chelsea Schluss. Sunderland unterlag im ersten Spiel im EFL-Cup dem Viertligisten Crewe Alexandra ebenfalls im Elfmeterschießen.

In 83 Duellen zwischen Sunderland und Newcastle im Profi-Fußball konnten die Magpies 23 Siege einfahren, Sunderland konnte den Platz 28 Mal als Sieger verlassen. 32 der Begegnungen endeten remis. Sunderland gewann sechs der letzten sieben Partien gegen Newcastle, zuletzt jedoch im Jahr 2015 und somit vor dem Einstieg der finanzstarken Investoren aus Saudi-Arabien. Wer trotzdem an einen Sieg des Underdogs glaubt, sollte für einen Tipp den Oddset Sportwetten Bonus nutzen, um die Gewinnchancen zu erhöhen.

Auf dem Papier sollte die Begegnung zwischen Sunderland und Newcastle eine klare Angelegenheit sein, der Pokal schreibt jedoch bekanntlich seine eigenen Gesetze. Newcastle musste zuletzt einige Rückschläge einstecken, sollte jedoch qualitativ gegen Sunderland die Nase vorne haben. Wir glauben an den Befreiungsschlag der Magpies gegen eine nicht immer sattelfeste Defensive des Gegners.