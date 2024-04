Suns - Clippers Tipp, Prognose & Quoten | 10.04.2024

Unser Suns - Clippers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 10.04.2024 lautet: Die Suns empfangen im Wett Tipp heute im ersten von zwei Spielen in wenigen Tagen die LA Clippers. Wir sehen aufgrund der Verletzung von Kawhi Leonard die Gastgeber im Vorteil.

Von den Namen her ist das Duell zwischen den Suns und Clippers wohl die schillerndste Begegnung in der NBA. Mit Durant, Booker und Beal auf Seiten der Suns und George, Leonard, Harden und Westbrook auf Seiten der Clippers treffen hier ehemalige MVPs und Allstars aufeinander. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass diese ihren Zenit teilweise schon überschritten haben. Mit Kawhi Leonard fehlt aufgrund einer Knieverletzung der wohl noch beste Spieler dieser illustren Ansammlung.

Auch deshalb sehen wir die Suns im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Suns & Beide Teams Über 100 Punkte“ mit einer Quote von 1,72 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Suns vs Clippers auf „Sieg Suns & Beide Teams Über 100 Punkte“:

In den letzten 9 Duellen zwischen den Suns und Clippers in Folge erzielten beide Teams mindestens 100 Punkte.

Die Suns gewannen 4 der letzten 5 Heimspiele.

Mit Kawhi Leonard fehlt auf Seiten der Clippers der mit Abstand beste Spieler.

Suns vs Clippers Quoten Analyse:

Die Suns gehen als Favorit in die kommende Begegnung mit den Los Angeles Clippers. Die Siegquote in Höhe von 1,35 erscheint uns jedoch tatsächlich etwas zu niedrig gewählt, zumal die Suns in dieser Saison nicht gerade durch Konstanz beeindrucken konnten. Das Fehlen von Leonard fällt hier sicherlich recht deutlich ins Gewicht und lässt die Gewinnquote für einen Sieg der Clippers auf 3,25 ansteigen.

Bei den Wetten im Bereich der Gesamtpunkte im Spiel liegt die Over-/Under-Line für das kommende Match bei 226,5 Punkten und Quoten von jeweils 1,91. Der Punkteschnitt aus den letzten zehn Duellen zwischen den beiden Teams liegt mit 225,2 knapp unter dieser Marke. In den letzten drei Partien wurde diese jedoch überschritten, sodass ein „Über 226,5 Punkte“-Tipp sicherlich nicht die schlechteste Idee wäre, zumal man diesen mit der Nutzung des Bwin Sportwetten Bonus noch etwas attraktiver gestalten könnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Suns vs Clippers Prognose: Kann Phoenix das Play-In vermeiden?

Die Saison der Suns kann im Großen und Ganzen sicherlich als enttäuschend betrachtet werden. Mit der Verpflichtung von Bradley Beal in der vergangenen Offseason, sollte der Schritt zum absoluten Titel-Contender gegangen werden. Von diesem Status scheint Phoenix jedoch weit entfernt. Mit einer Bilanz von 46-32 stehen die Suns momentan auf dem sechsten Rang im Westen und würden sich damit ganz knapp in die Playoffs retten.

Der Vorsprung auf die Pelicans, Kings und Lakers beträgt jedoch nur 0,5 bis 1,5 Spiele, wodurch das letzte Wort in dieser Hinsicht noch nicht gefallen ist und auch der schwierige Gang über das Play-In-Turnier immer noch drohen könnte. Die Suns liegen sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung etwas über dem Liga-Schnitt, ohne dabei jedoch in einer Kategorie herauszustechen. Das Net-Rating von +3,0 ist das Achtbeste der gesamten NBA, was auf dem Feld jedoch nicht immer zu sehen ist.

Ähnlich verhält es sich im Fall der LA Clippers, die mit einem Net-Rating von +3,8 sogar auf dem siebten Platz der Liga stehen. Dabei scheint jedoch nie sicher, welches Gesicht das Team aus Kalifornien im nächsten Spiel zeigen wird. Das Offensiv Rating von 121,6 bescheinigt den Mannen von Trainer Tyronn Lue den drittbesten Angriff der Liga. In der Defensive liegt man mit einem Rating von 117,8 nur auf dem 18. Platz, was anhand der vielen starken individuellen Verteidiger im Team etwas eigenartig anmutet.

So sind die Clippers wohl eines der am schwersten einzuschätzenden Mannschaften der gesamten NBA. An guten Tagen sieht das Team aus Inglewood wie die beste Truppe der Liga aus und kann jeden Gegner mit Leichtigkeit aus der Halle fegen. An anderen Tagen, die sich zuletzt leider häuften, scheint das Gesamtgefüge im Kader einfach nicht zu passen und es läuft wenig zusammen.

Suns - Clippers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Suns: 105:113 Pelicans (H), 97:87 Timberwolves (H), 122:101 Cavaliers (H), 124:111 Pelicans (A), 103:128 Thunder (A)

Letzte 5 Spiele Clippers: 120:118 Cavaliers (H), 131:102 Jazz (H), 102:100 Nuggets (H), 95:109 Kings (A), 130:118 Hornets (A)

Letzte 5 Spiele Suns vs. Clippers: 111:138 (A), 122:131 (H), 136:130 (H), 112:100 (A), 129:124 (A)

Die Suns konnten vier der letzten sechs Spiele gewinnen und hatten dabei durchaus dicke Brocken vor der Brust. Mit Minnesota, Denver und den Pelicans wurden in diesem Stretch drei der besten Teams im Westen geschlagen. Die Clippers konnten derweil sogar sechs der letzten sieben Spiele für sich entscheiden, wobei der Spielplan in diesem Zeitraum sicherlich schwieriger hätte ausfallen können. Nichtsdestotrotz sollte man das Team aus der Stadt der Engel niemals unterschätzen, was die Suns in diesem wichtigen Endspurt in der regulären Saison sicherlich nicht tun werden.

Die beiden ersten Spiele zwischen den Suns und Clippers gingen an die Kalifornier, fielen jedoch auch in den besten Zeitraum in der Formkurve des Teams von Microsoft-Mogul Steve Ballmer. In diesen beiden Spielen konnten beide Mannschaften sogar jeweils über 110 Punkte erzielen, sodass die von uns für das kommende Match favorisierte Wette sogar noch etwas erhöht und eine „Sieg Suns & Beide Teams Über 110 Punkte“-Wette mit einer 3,50er Quote gewählt werden könnte. Für einen solchen Tipp würde sich die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung geradezu aufdrängen.

Unser Suns - Clippers Tipp: Sieg Suns & Beide Teams Über 100 Punkte

Die Suns konnten ihre Gegner in nur drei der letzten 15 Partien unter 100 Punkten halten, was dem kommenden Gegner aus Los Angeles sogar nur ein einziges Mal in diesem Zeitraum glückte. Wir sehen die Gastgeber aufgrund des Heimvorteils sowie dem Ausfall von Kawhi Leonard im anstehenden Duell dabei leicht im Vorteil.