Suns - Warriors Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2023

Unser Suns - Warriors Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 13.12.2023 lautet: Während die Suns momentan auf die Dienste von Kevin Durant verzichten müssen, straucheln die Warriors weiterhin durch die Saison. Wir erwarten einige Punkte in unserem Wett Tipp heute, vor allem von den beiden Superstars der Teams.

An Steph Curry liegt das bisher schwache Abschneiden der Warriors in dieser Saison sicherlich nicht. Der zweimalige MVP legt auch im zarten Alter von 35 Jahren noch immer starke Zahlen auf und hält so seine Farben zumindest teilweise am Leben. Die Unterstützung seiner Mitspieler fehlt jedoch viel zu häufig.

Auf der Gegenseite wartet mit Devin Booker ein ebenfalls stark aufspielender Superstar. Die Suns kommen jedoch aufgrund diverser Verletzungen auch nicht an ihr Leistungslimit. Wir erwarten dennoch einen offensiven Schlagabtausch zwischen den beiden Rivalen im Westen und entscheiden uns für eine „Über 231,5 Punkte“ Wette mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Suns vs Warriors auf „Über 231,5 Punkte“:

Die Warriors erzielten in den letzten fünf Spielen im Schnitt 120 Punkte.

Die Suns erzielten in den letzten fünf Spielen gegen die Warriors im Schnitt 119,5 Punkte.

Die Warriors lassen in dieser Saison im Schnitt 115,1 Punkte pro Spiel zu.



Suns vs Warriors Quoten Analyse:

Die Suns werden von den Wettanbietern als leichter Favorit gesehen und bekommen eine Heimsieg Quote in Höhe von 1,65 zugewiesen, was wohl vor allem am Heimvorteil liegen dürfte. Ein Sieg der Warriors in Phoenix steht mit einer Gewinnquote von 2,20 zu Buche.

Wenig überraschend werden die beiden Superstars Steph Curry und Devin Booker als wahrscheinlich beste Punktesammler ihrer Teams mit einer Over/Under-Line von jeweils 28,5 Punkten und einer Quote von etwa 1,90 betrachtet. Eure Wette auf das spannende Spiel zwischen den Suns und Warriors könnt ihr auch ganz bequem über eine der besten Sportwetten Apps abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Suns vs Warriors Prognose: Kann Chef Curry weiter kochen?

Stephen Curry wird einfach nicht schlechter! Nachdem dem Point Guard der Warriors zuletzt immer wieder ein Absinken der Leistung mit steigendem Alter vorausgesagt wurde, wirft und dribbelt sich der vermutlich beste Schütze der NBA-Geschichte weiter munter durch die Reihen der Gegner. Er erzielt fast 30 Punkte pro Spiel bei einer Wurfquote von Downtown von über 43 Prozent - mehr muss zu dem Superstar der Warriors nicht gesagt werden!

Dass die Warriors mit einer Bilanz von 10-12 nur auf Rang elf im Westen liegen, liegt vor allem an den schwachen Leistungen der Mitspieler. Dass Draymond Green für fünf Spiele nach einer selten dämlichen Tätlichkeit gegen Rudy Gobert gesperrt wurde, war dabei auch nicht hilfreich. Das Offensive und Defensive Rating von Golden State liegt derweil im Mittelmaß. So wundert es nicht, dass man beim Net-Rating mit +0,4 nur auf Rang 18 der gesamten NBA steht.

Die neue Big Three der Suns ist in dieser Saison fast ausschließlich eine Big One. Zwar spielen sowohl Kevin Durant als auch Devin Booker individuell starke Saisons, standen bisher in dieser Spielzeit jedoch viel zu selten gemeinsam auf dem Feld, sodass der offensive Output zumeist auf einem der Stars lastet. Neuzugang Bradley Beal stand erst 86 Minuten auf dem Parkett und wird wohl noch einige Spiele aussetzen. So steht Phoenix mit einer Bilanz von 12-10 auf Rang sieben im Westen.

Die Suns könnten vermutlich eine der besten Offensiven der gesamten Liga aufstellen, aufgrund der Verletzungen liegt das Team aus The Valley jedoch mit einem Rating von 116,9 auf Rang neun der Liga. Die Verteidigung ist wie erwartet etwas schlechter. Mit einem Rating von 114,8 liegen die Suns etwas unterhalb des Liga-Schnitts auf Rang 18.

Suns - Warriors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Suns: 106:114 Kings (H), 103:106 Lakers (A), 116:109 Grizzlies (H), 111:119 Nuggets (H), 105:112 Raptors (A)

Letzte 5 Spiele Warriors: 136:138 Thunder (A), 110:106 Trail Blazers (H), 112:113 Clippers (A), 120:114 Clippers (H), 123:124 Kings (A)

Letzte 5 Spiele Suns vs. Warriors: 123:115 (H), 108:104 (A), 112:123 (A), 125:113 (A), 130:119 (H)



Ein Blick auf die Team-Statistiken zeigt, dass die Warriors bisher in dieser Saison mit ihrem Abschluss zu kämpfen haben. Eine Feldwurf-Quote von insgesamt 45,2 Prozent bedeutet Platz 25 der Liga. Phoenix steht mit etwa 47,5 Prozent schon etwas besser da, kommt jedoch auch nicht über das Mittelmaß der Liga hinaus (Platz 15).

Das liegt jedoch nicht an den Quoten jenseits der Dreier-Linie. Die Suns stellen mit einer Wurfquote von 38,5 Prozent den drittbesten Wert der gesamten NBA. Die Warriors hingegen liegen mit nur 36,8 Prozent Wurfquote auf Rang 13, was wie gesagt jedoch nicht am weiter hervorragenden Abschluss ihres Superstars liegt.

Ein Blick auf den direkten Vergleich beider Mannschaften zeigt, dass die Dubs sich nicht allzu große Hoffnungen auf einen Sieg in Phoenix machen sollten. Sechs der letzten sieben Begegnungen gingen verloren. Dabei wurden im Schnitt 232,2 Punkte erzielt.

Übrigens konnte Devin Booker in drei der letzten fünf Begegnungen gegen die Warriors über 30 Punkte erzielen. Sollte Kevin Durant weiterhin ausfallen, könnte sich ein Tipp auf eine weitere Punkte-Explosion des Amerikaners gegen Golden State als recht lohnend herausstellen, vor allem in Verbindung mit einem Sportwetten Bonus.

Unser Suns - Warriors Tipp: „Über 231,5 Punkte“

Die Offensiven beider Teams sind in der Regel besser als ihre Defensiven. Zudem haben sowohl die Suns als auch die Warriors in der Theorie ausreichend gute Schützen zur Verfügung. Sollten diese einmal Feuer fangen, könnten beide Teams ein offensives Feuerwerk abbrennen. Wir erwarten zwei gut aufgelegte Superstars, die ihre Farben anführen werden.