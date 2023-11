Suns - Warriors Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2023

Darum tippen wir bei Phoenix Suns vs Golden State Warriors auf „Sieg Phoenix Suns“:

Phoenix Suns vs Golden State Warriors Quoten Analyse:

Phoenix Suns vs Golden State Warriors Prognose: Schießt Durant auch sein Ex-Team aus der Halle?

Die Suns haben einen durchwachsenen Saisonstart hinter sich, was jedoch auch an einigen Verletzungssorgen lag. So konnte Top-Neuzugang Bradley Beal erst in insgesamt 86 Minuten mitwirken und stand noch kein einziges Mal mit den beiden anderen Top-Stars Durant und Booker auf dem Feld. Auch Devin Booker konnte erst in fünf Spielen auflaufen, erzielte in diesen jedoch starke 28,8 Punkte und 9,8 Assists im Schnitt. Forward Kevin Durant lief bisher in jedem Spiel auf und war der Hauptgrund dafür, dass die Suns noch mit einer positiven Bilanz von 7-6 dastehen.