Svitolina - Vondrousova Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Svitolina - Vondrousova Tipp zum Wimbledon 2023 Damen Halbfinale lautet: Elina Svitolina spielt ein großes Turnier, musste jedoch schon viel Energie investieren. Marketa Vondrousova bezwang auf ihrem Weg ins Halbfinale gleich vier gesetzte Spielerinnen.

Eine Wildcard ermöglichte Svitolina die Teilnahme beim dritten Grand Slam des Jahres. Die Ukrainierin bedankt sich mit willensstarken Leistungen und meldet sich durch ihren Sieg über Swiatek (Nr. 1 der Welt) zurück in der Damen-Elite. Auf dem Weg unter die letzten Vier stand die ehemalige Weltranglisten-Dritte jedoch deutlich länger als ihre Konkurrentin auf dem Court.

Marketa Vondrousova spielte bisher, ebenso wie Svitolina, ein beeindruckendes Turnier und fegte über vier gesetzte Spielerinnen hinweg. In den vergangenen Matches hatte Svitolina wiederkehrende Schwierigkeiten im ersten Satz. Somit lautet unser Tipp: „Vondrousova gewinnt den ersten Satz“. Eine entsprechende Quote von 1,75 findet ihr bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Svitolina vs Vondrousova auf „Vondrousova gewinnt den ersten Satz“:

In 4 von 5 direkten Duellen gewann Vondrousova den 1. Satz.

Vondrousova gewann in 4 ihrer 5 Matches bei diesem Turnier den 1. Satz.

Svitolina lag im letzten Match mit 3:5 im 1. Satz hinten. Zudem verlor sie in der vorherigen Runde den 1. Satz eindeutig mit 2:6 gegen Azarenka.

Svitolina vs Vondrousova Quoten Analyse:

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere hat Svitolina das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Dort ist die ungesetzte Ukrainerin mit Quoten von maximal 2,10 die leichte Außenseiterin.

Vondrousova trat in vier ihrer bisherigen fünf Matches gegen eine gesetzte Spielerin an und behielt die Oberhand. Im zweiten Major-Halbfinale ihrer Karriere ist die Tschechin mit Quoten bis 1,78 bei den besten Sportwettenanbietern als Favoritin gekennzeichnet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Svitolina vs Vondrousova Prognose: Spielen die Reserven eine Rolle?

Was Elina Svitolina seit ihrer Rückkehr auf das Tour-Level abgeliefert hat, ist herausragend. Nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter mit Gael Monfils trat die 28-Jährige im April 2023 erstmals wieder auf der Tour an. Der Start hätte nicht besser laufen können: In Straßburg sicherte sich Svitolina direkt den 17. Titel ihrer Karriere.

Nach ihrem Einzug ins Viertelfinale der French Open packt die ungesetzte Ukrainerin in Wimbledon sogar einen drauf. Die Rasenspezialistin zeigte im gesamten Turnier große Leidenschaft und darf nun zum zweiten Mal in ihrer Karriere (zuletzt 2019) im Wimbledon-Halbfinale antreten.

Dafür bezwang die ehemalige Weltranglisten-Dritte (2017) im Viertelfinale die derzeitige Nummer 1 der Welt - Swiatek. Nach 2:50 h Spielzeit und großem Kampf stand der Einzug ins Halbfinale fest. Inklusive des Viertelfinals stand Svitolina bei diesem Rasenklassiker bereits 10:04 h auf dem Court.

Mehrfach behauptete sich die 28-Jährige nach einem nervösen Start in ihre Duelle und fand den Weg zurück ins Match. Gegen Swiatek drehte sie einen 3:5-Rückstand im ersten Satz. Das gelang ihr in der vorherigen Partie nicht, als sie den Auftakt gegen Azarenka mit 2:6 abgeben musste.

Svitolina - Vondrousova Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Svitolina: 2:1 I. Swiatek, 2:1 V. Azarenka, 2:0 S. Kenin, 2:1 E. Mertens, 2:0 V. Williams.

Letzte 5 Spiele Vondrousova: 2:1 J. Pegula, 2:1 M. Bouzkova, 2:0 D. Vekic, 2:0 V. Kudermetova, 2:0 P. Stearns.

Letzte 5 Spiele Svitolina vs. Vondrousova: 0:2, 0:2, 2:1, 2:1, 2:0

Vondrousova hat mit einer Spielzeit von insgesamt 8:17 h deutlich weniger Zeit auf den Courts des All England Clubs verbracht. Selbst in ihrem letzten Match gegen Pegula (Nr. 4 der Welt) war der Vergleich über drei Sätze in 1:55 h durch. Dabei drehte Vondrousova einen 1:4-Rückstand im entscheidenden Satz und gewann die letzten fünf Spiele der Partie.

Die 24-Jährige steht nach den French Open 2019 zum zweiten Mal in ihrer Karriere in einem Major-Halbfinale. Auf dem Weg ins Wimbledon-Halbfinale stach sie gleich vier gesetzte Spielerinnen aus. Ein Kunststück, das in der Open Era nur zwei weiteren Frauen gelang - Jie (2008) und Strycova (2019).

Die ersten drei direkten Duelle endeten jeweils mit einem Sieg der 28-Jährigen Svitolina. Zuletzt entschied Vondrousova zwei Vergleiche in Folge für sich - jeweils ohne Satzverlust. In vier der fünf Begegnungen schnappte sich Vondrousova den ersten Satz. Gleiches gelang ihr in vier der fünf bisherigen Wimbledon-Matches.

Svitolina hat im direkten Vergleich mit 3:2-Siegen knapp die Nase vorne. Beim Blick auf die gewonnenen Sätze finden wir eine ausgeglichene Bilanz von 6:6, während Vondrousova insgesamt mehr Spiele (53:46) für sich entscheiden konnte.

Das Pendel schlägt langsam aber sicher in die Richtung der vier Jahre jüngeren Vondrousova aus. Nutzt jetzt den Bet3000 Bonus und setzt mit einer Quote von 1,75 auf einen Sieg der Tschechin.

Unser Svitolina - Vondrousova Tipp: Vondrousova gewinnt den ersten Satz

Svitolina hatte bereits in mehreren Matches des Turniers mit einer auffallenden Nervosität zu kämpfen und kam nur schlecht ins Spiel. Vondrousova hingegen startete mit vier von fünf gewonnenen ersten Sätzen extrem erfolgreich in ihre Vergleiche. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie viel Energie Svitolina nach den vorherigen Auftritten zur Verfügung steht.