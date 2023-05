Swiatek - Bucsa Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Swiatek - Bucsa Tipp zum French Open Spiel lautet: Die erste Station auf dem Weg zur Titelverteidigung in Roland Garros dürfte Iga Swiatek nicht lange aufhalten. Vieles spricht für einen sehr deutlichen Sieg.

Am Dienstag steigt auch die Nummer 1 der Damen-Weltrangliste, Iga Swiatek, in die French Open 2023 ein. Die Polin gilt nach ihren Siegen im Vorjahr in Roland Garros und bei den US Open auch dieses Jahr in Paris als die große Favoriten auf den Titel. Zum Auftakt bekommt es die Titelverteidigerin mit der Spaniern Cristina Bucsa (WTA Nr. 70) zu tun. Hier ist Swiatek natürlich die haushohe Favoriten der Buchmacher. Wir zweifeln auch nicht am Sieg der Weltranglisten-Ersten und trauen der Außenseiterin dabei nicht wirklich viele Spiele zu. So spielen wir am Ende mit einer Quote von 2,00 bei Bet365 die Wette „Unter 15,5 Spiele“.

Darum tippen wir bei Swiatek vs Bucsa auf „Unter 15,5 Spiele“:

In ihrem Erstrunden-Match bei den French Open 2022 gab Iga Swiatek nur 2 Spiele ab

Cristina Bucsa wartet seit Mitte April auf einen Sieg

Bei den Australian Open 2023 war zwischen beiden Spielerinnen nach 13 Spielen die Entscheidung gefallen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Swiatek vs Bucsa Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher aus dem Bereich der Tennis Wetten ist die Ausgangslage bei der Swiatek vs Bucsa Prognose glasklar. Für einen Sieg der Nummer 1 der Welt gibt es nur die Minimal-Quote von 1,01.

Manche Bookies haben nicht einmal eine Quote für einen Erfolg der Polin im Angebot. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Spanierin mit durchschnittlichen Quoten von 19,7 bezahlt.

Swiatek vs Bucsa Prognose: Wie eilig hat es Swiatek?

Mit dem Start der French Open geht Iga Swiatek in ihre 61. Woche an der Spitze der WTA-Weltrangliste. Je nach Abschneiden in Roland Garros könnte die Polin den Top-Spot aber beim Grand-Slam-Turnier an Aryna Sabalenka verlieren. In diesem Jahr konnte Swiatek in Stuttgart ihren Titel verteidigen, verlor dann aber das Endspiel in Madrid gegen Sabalenka.

Zwei Wochen vor dem Start des Jahres-Highlights auf Sand musste die Nummer 1 der Welt beim WTA-1000-Turnier in Rom im Viertelfinale gegen Elena Rybakina nach Problemen im rechten Oberschenkel aufgeben. Wenige Tage später konnte Swiatek aber Entwarnung geben. Der Start bei den French Open war wegen der Verletzung nicht in Gefahr. Stattdessen bekam die Titelverteidigerin die Möglichkeit, sich einige Tage auszuruhen und ein wenig neu zu justieren.

Die in der Republik Moldawien geborene Spanierin Cristina Bucsa feierte bei den US Open 2021 ihr Grand-Slam-Debüt. Doch erst bei den US Open 2022 glückte der Spielerin gegen die Slowenin Kaja Juvan auch der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. 2023 zog sie bei den Australian Open in die Runde der letzten 32 ein. Zudem erreichte sie in Indian Wells bei einem WTA-1000-Turnier erstmals in ihrer Karriere die zweite Runde.

Dadurch kletterte Bucsa auf Rang 70 der WTA-Weltrangliste. Das ist die bisher beste Platzierung für die in Chisinau geborene Spielerin. Bei den French Open ging sie im Vorjahr das erste Mal an den Start, scheiterte dort aber in Runde 1 in drei Sätzen an der Brasilianerin Beatriz Haddad Mala. Bei den letzten drei Turnieren war für Bucsa auch immer schon in der ersten Runde Endstation.

Swiatek - Bucsa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Iga Swiatek: DQ Elena Rybakina, 2:0 Donna Vekic, 2:0 Lesia Tsurenko, 2:0 Anastasia Pavlyuchenkova, 1:2 Sabalenka

Letzte 5 Spiele Cristina Bucsa: 1:2 Magda Linette, 1:2 Sofia Kenin, 1:2 Rebeka Masarova, 0:2 Paula Badosa, 2:1 Tamara Korpatsch

Letzte Spiele Iga Swiatek vs Cristina Bucsa: 2:0

In diesem Jahr trafen beide Spielerinnen das erste Mal aufeinander. Cristina Bucsa hatte bei den Australian Open die Runde der letzten 32 erreicht, dann aber dort mit 0:6 und 1:6 gegen Iga Swiatek nicht die geringste Chance.

Unser Swiatek - Bucsa Tipp: Unter 15,5 Spiele

Zweifel am Ergebnis gibt es nicht. Es geht nur darum, wie viele Spiele Swiatek abgibt. Wir denken, dass sie ihrer Gegnerin nicht mehr als drei Spiele zugesteht. Die Nummer 1 der Welt geht nach der kurzen Verletzungspause bestens ausgeruht ins Turnier und wird wie schon bei den Australian Open kurzen Prozess mit Cristina Bucsa machen.