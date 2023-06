Swiatek - Gauff Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Swiatek - Gauff Tipp zum French Open Spiel lautet: Bei der Neuauflage des French-Open-Finales aus dem Vorjahr ist die Nummer 1 der Welt zurecht wieder die klare Favoritin.

2022 hatte Iga Swiatek das Finale der French Open klar in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:3 gegen Coco Gauff gewonnen. In diesem Jahr treffen die beiden Finalistinnen aus dem Vorjahr in Paris schon im Viertelfinale aufeinander. So eine Konstellation hatte es in Roland Garros bisher erst einmal gegeben. 1980 hatte Chris Evert im Endspiel Virginia Ruzici besiegt und im darauffolgenden Jahr das Rematch in der Runde der letzten Acht ebenfalls für sich entschieden. Glaubt man den Wettquoten, gelingt der Polin 2023 das gleiche Kunststück. Auch wir kommen bei dieser Partie zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Admiralbet die Wette „Sieg Swiatek mit Game Handicap -6,5″.

Darum tippen wir bei Swiatek vs Gauff auf „Sieg Swiatek mit Game HC -6,5″:

Die Nummer 1 der Welt hat bei den French Open 2023 nur 9 Spiele abgegeben

Gauff ist noch ohne Satzgewinn gegen Swiatek

Die Polin steht seit Anfang 2022 bei einer Bilanz von 28:3

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Swiatek vs Gauff Quoten Analyse:

Die Ausgangslage bei der Swiatek vs Gauff Prognose ist klar. Als amtierende Nummer 1 der Welt und Titelverteidigerin ist die Polin bei den Buchmachern, unter denen sich auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuer befinden, die klare Favoritin.

Für einen Erfolg für Swiatek gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,09. Auf der Gegenseite ist die US-Amerikanerin mit durchschnittlichen Siegquoten von 7,87 die klare Außenseiterin.

Swiatek vs Gauff Prognose: Macht Swiatek wieder kurzen Prozess?

Iga Swiatek hatte im Achtelfinale gegen Lesia Tsurenko (WTA Nr. 66) leichtes Spiel. Das lag vor allem an der Erkältung der Ukrainerin, die schon im ersten Satz beim Stand von 1:5 aufgeben musste. Somit steht die Nummer 1 der Welt zum vierten Mal in Folge bei den French Open im Viertelfinale. Die letzten elf Spiele bei diesem Turnier hat die Polin allesamt gewonnen, damit steht sie in Paris bei einer Gesamtbilanz von 25:2. Nach dem ersten Triumph bei den French Open 2020 holte sich Swiatek im Vorjahr den zweiten Titel.

Im Kampf um die Nummer 1 der Welt spürt die Polin aber den Atem von Aryna Sabalenka. Zieht Sabalenka ins Endspiel ein, kann Swiatek die WTA-Pole-Position nur durch einen Finalsieg verteidigen. In diesem Jahr hat die Titelverteidigerin in Roland Garros gerade mal neun Spiele abgegeben und stand nur vier Stunden und vier Minuten auf dem Court. Im Kalenderjahr 2023 steht Swiatek bei 32:6. Auf Sand sieht die Bilanz mit 16 Siegen und zwei Niederlagen sogar noch besser aus.

Bei ihrem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon 2019 sorgte Coco Gauff im Alter von 15 Jahren mit einem 2-Satz-Sieg in der ersten Runde gegen Venus Williams erstmals für Aufsehen. Seitdem hat sich die US-Amerikanerin in der Weltspitze etabliert. Nach zwei Viertelfinal-Einzügen erreichte die Spielerin aus Atlanta bei den French Open 2022 erstmals ein Major-Endspiel. Beim diesjährigen Turnier in Roland Garros blieb Gauff gegen Masarova (WTA Nr. 71), Grabher (WTA Nr. 61) und Andreeva (WTA Nr. 143) nur einmal ohne Satzverlust.

Im Achtelfinale gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (WTA Nr. 100) kam ein 7:5 und 6:2 hinzu. Damit baute Gauff ihre gute Bilanz gegen Spielerinnen außerhalb der Top 50 aus. Hier hat die US-Amerikanerin die letzten 36 Duelle alle für sich entschieden. Da sie sich nach eigenen Angaben seit dem letzten French-Open-Finale deutlich verbessert hat, rechnet sich Gauff im Rematch gegen Swiatek auch mehr aus. 2023 steht sie bei 22:8 und auf Sand bei 7:3. Die Bilanz in Paris lautet 15:3.

Swiatek - Gauff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Swiatek: 1:0 Tsurenko, 2:0 Wang, 2:0 Liu, 2:0 Bucsa, 0:1 Rybakina

Letzte 5 Spiele Gauff: 2:0 Schmiedlova, 2:1 Andreeva, 2:0 Grabher, 2:1 Masarova, 1:2 Bouzkova

Letzte 5 Spiele Swiatek vs Gauff: 2:0, 2:0, 2:0, 2:0, 2:0

Beim WTA-Turnier in Rom 2021 trafen beide Spielerinnen erstmals aufeinander. Seitdem stehen sechs Duelle in der Bilanz. Coco Gauff wartet dabei noch auf den ersten Sieg. Alle sechs Niederlagen kassierte die US-Amerikanerin ohne eigenen Satzgewinn.

Unser Swiatek - Gauff Tipp: Sieg Swiatek mit Game HC -6,5

In der Weltrangliste stehen beide Spielerinnen eigentlich recht nah beieinander. Trotzdem ist die Polin die haushohe Favoritin. Das hat damit zu tun, dass Swiatek mit einer Bilanz von 28:3 seit dem Beginn der Saison 2022 fast unbezwingbar ist. So dürfte Gauff auch dieses Mal keine Chance haben. Da die Nummer 1 der Welt in den zwölf Sätzen, die sie bisher gegen die US-Amerikanerin gespielt hat, nur zweimal mehr als drei Spiele abgegeben hat, dürfte erneut eine Handicap Wette Sinn machen.