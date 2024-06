Swiatek - Gauff Tipp, Prognose, Quoten | French Open 2024

Unser Swiatek - Gauff Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Wer kann die amtierende Nummer 1 im Frauen-Tennis aufhalten? Coco Gauff wohl kaum. Denn im Wett Tipp heute ist die US-Amerikanerin zu Recht die klare Außenseiterin.

Seit über hundert Wochen führt Iga Swiatek die WTA-Rangliste mit großem Vorsprung an. Drei der letzten vier Grand-Slam-Turniere in Roland Garros konnte die Polin gewinnen. Auch bei den French Open 2024 eilt die Nummer 1 von Sieg zu Sieg. Nur in Runde 2 gegen die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka hatte Swiatek Probleme und musste sogar einen Matchball abwehren. In der Runde der letzten Vier kommt es nun zum Klassiker zwischen Swiatek und Coco Gauff. Die Quoten trauen der US-Amerikanerin nicht viel zu.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano die Wette „Sieg Swiatek mit HC Games -5,5″.

Darum tippen wir bei Swiatek vs Gauff auf „Sieg Swiatek mit HC -5,5 Games“:

Iga Swiatek ist die klare Nummer 1 der Weltrangliste

Die Polin konnte die letzten 19 Matches alle gewinnen

Gauff liegt im direkten Vergleich klar zurück

Swiatek vs Gauff Quoten Analyse:

Auf den ersten Blick trifft hier die Nummer 1 der Welt auf die Nummer 3. Trotzdem ist der Unterschied aus Sicht der Buchmacher extrem groß. Für einen Sieg der Polin gibt es bei der Swiatek vs Gauff Prognose nur die Höchstquote von 1,13.

Auf der Gegenseite wartet für ein Weiterkommen der US-Amerikanerin der sechs- oder siebenfache Wetteinsatz. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem neuen Anbieter seid, ist jetzt die beste Zeit: Denn jetzt haben fast alle Bookies einen EM 2024 Bonus für Neukunden parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Swiatek vs Gauff Prognose: Wie viele Games gibt die Nummer 1 ab?

Mitte Mai beim WTA 1000 von Rom sicherte sich Iga Swiatek den 21. Titel ihrer Karriere und den vierten in der laufenden Saison. Wieder einmal ließ die Polin auf dem Weg zum Triumph keinen einzigen Satz liegen. Damit ist die Spielerin aus Warschau mit ihrem dritten Erfolg in Rom die sechste Dame, die drei oder mehr Titel bei diesem prestigeträchtigen Turnier gewinnen konnte. Zuvor hatte die Nummer 1 der Welt auch das WTA 1000 von Madrid für sich entschieden. Dieses Double hatten zuvor nur zwei Spielerinnen geschafft.

Auch bei den French Open ließ die Polin auf dem Weg ins Halbfinale nur einen Satz aus. Seit dem Sieg gegen Osaka in Runde 2 gab Swiatek gerade mal acht Spiele ab. Im Viertelfinale machte sie mit der amtierenden Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova kurzen Prozess (6:0, 6:2). Damit steht die 23-Jährige bei einer Serie von 19 Siegen in Folge. In Roland Garros ist die Führende im WTA-Ranking sogar schon seit 20 Partien ungeschlagen. Die Saisonbilanz steht bei 43-4, auf Sand bei 19-1.

Im Vorjahr gewann Coco Gauff im Alter von 19 Jahren bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Titel. Damit erreichte die US-Amerikanerin auch mit Rang 3 ihre beste Platzierung in der WTA-Weltrangliste. In diesem Jahr tut sich die Frau aus Atlanta aber noch etwas schwer und steht lediglich bei einer Bilanz von 30-8. Dabei hatte die Saison mit einem Titel beim WTA 250 von Auckland eigentlich gut angefangen. Bei den Australian Open war die 20-Jährige im Halbfinale ausgeschieden.

Dafür startete Gauff gut in die French Open, wo sie 2022 das erste Grand-Slam-Finale ihrer Karriere bestritten hatte. In den ersten Runden siegte die US-Spielerin jeweils im Schnelldurchgang. Im Viertelfinale wartete dann mit Ons Jabeur (ATP Nr. 9) die erste Top-Gegnerin. Auch hier setzte sich die Nummer 3 der Welt durch, musste aber beim 4:6, 6:2 und 6:3 den ersten Satz im Turnierverlauf abgeben. Dabei ließ Gauff auch insgesamt acht Breakchancen zu und produzierte im Turnierverlauf schon 23 Doppelfehler.

Swiatek - Gauff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Swiatek: 2:0 Vondrousova, 2:0 Potapova, 2:0 Bouzkova, 2:1 Osaka, 2:0 Jeanjean

Letzte 5 Spiele Gauff: 2:1 Jabeur, 2:0 Cocciaretto, 2:0 Yastremska, 2:0 Zidansek, 2:0 Avdeeva

Letzte 5 Spiele Swiatek vs Gauff: 2:0, 2:0, 2:0, 1:2, 2:0

Iga Swiatek führt die Bilanz gegen Coco Gauff klar mit 10-1 an. Die einzige Niederlage gegen die US-Amerikanerin kassierte die Polin im Vorjahr im Halbfinale von Cincinnati. Alle zehn Siege gegen die Spielerin aus Atlanta feierte die Nummer 1 in zwei Sätzen.

Dabei holte sie im Schnitt nur 2,6 Spiele (52 Games in 10 Sätzen). Kommt die Weltranglistenerste dieses Mal auch nicht über 6,5 Spiele, bekommt ihr dafür bei Bwin eine Quote von 2,00. Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich vor einer Wette bei diesem Anbieter noch den aktuellen Bwin Bonus Code sichern.

Unser Swiatek - Gauff Tipp: Sieg Swiatek mit HC -5,5 Games

Iga Swiatek dominiert das Frauen-Tennis nach Belieben und ist in Paris auf ihrem absoluten Lieblingsbelag unterwegs. In diesem Jahr hat die Polin in ihren Matches 23 Mal einen Satz zu Null gewonnen. In ihrer gesamten Karriere konnte sie in knapp über 40 Prozent ihrer Spiele Sätze entweder mit 6:0 oder 6:1 für sich entscheiden. Die Konkurrenz hat nur dann eine Chance, wenn die Nummer 1 einen richtig schlechten Tag erwischt. Diesen schlechten Tag hat die 23-Jährige aber schon in Runde 2 von Roland Garros gehabt. So spricht auch dieses Mal wieder alles für einen deutlichen und souveränen 2-Satz-Sieg der Favoritin.