Swiatek - Muchova Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Swiatek - Muchova Tipp zum French Open Spiel lautet: Die ungesetzte Tschechin Muchova ist im Finale von Roland Garros 2023 die große Außenseiterin. Am Ende spricht alles gegen eine Überraschung und für einen klaren 2-Satz-Sieg der Weltranglistenersten.

Die ganze Tenniswelt hatte sich bei den French Open 2023 im Damen-Wettbewerb schon auf das Endspiel zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka vorbereitet. Doch hier haben die Fans und Experten die Rechnung ohne Karolina Muchova gemacht. Die ungesetzte Tschechin besiegte am Donnerstag die Nummer 2 der Welt in drei Sätzen und trifft nun selbst im Finale auf die Weltranglistenerste. Da Sabalenka in der Runde der letzten Vier ausgeschieden ist, während Swiatek noch im Rennen ist, behält die Polin auch ihre WTA-Pole-Position. Spielt Muchova nun erneut den Favoritenschreck? Die Bookies setzen klar auf Swiatek. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet-at-home die Wette „Swiatek gewinnt weniger als 12,5 Spiele“.

Darum tippen wir bei Swiatek vs Muchova auf „Swiatek gewinnt weniger als 12,5 Spiele“:

Swiatek hat bei den French Open 2023 noch keinen Satz abgegeben

Muchova erreichte zum ersten Mal ein Grand-Slam-Finale

Die Polin gewann ihre ersten beiden Endspiele in Roland Garros mit 6:4, 6:1 und 6:1, 6:3

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Swiatek vs Muchova Quoten Analyse:

Da im French-Open-Finale die Weltranglistenerste auf die Nummer 43 trifft, ist die Ausgangslage klar. Bei der Swiatek vs Muchova Prognose ist die Polin bei den Top-Buchmachern, darunter auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuern, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,14 die klare Favoritin. Dagegen gibt es für einen Erfolg der Außenseiterin Quoten im Schnitt von 6,34.

Swiatek vs Muchova Prognose: Kann Muchova Swiatek stoppen?

Iga Swiatek fühlt sich wohl in Paris. Schon 2020 und 2022 konnte die Polin das Grand-Slam-Turnier in Roland Garros gewinnen. Und auch in diesem Jahr spielt die Nummer 1 der Welt sehr dominant. In der ersten Woche ließ die 22-jährige in ihren ersten vier Matches nur neun Spiele liegen. Etwas knapper ging es gegen Coco Gauff (WTA Nr .6) beim 6:4 und 6:2 zu. Und die härteste Nuss bekam die Spielerin aus Warschau im Halbfinale serviert.

Gegen Beatriz Haddad Maia lag Swiatek im 2. Satz schon mit 1:3 zurück und musste beim Stand von 4:4 drei Breakbälle abwehren. Im Tiebreak führte die Brasilianerin mit 5:3. Am Ende setzte sich die Favoritin mit 6:2 und 7:6 durch. 8 verlorene Spiele in einer Partie waren der Negativwert für die Polin im Wettbewerb. Dafür nutzte die Nummer 1 alle vier Breakmöglichkeiten, gewann 46 % der Bälle nach dem ersten Aufschlag ihrer Gegnerin und hielt Haddad Maia mit der Kraft und Genauigkeit ihrer Grundlinienschläge vom Netz fern.

2021 hatte Karolina Muchova mit Platz 19 die beste Position ihrer Karriere erreicht. Immer wieder wurde die Tschechin aber durch Verletzungen zurückgeworfen. Die größten Erfolge waren zwei Viertelfinals in Wimbledon und ein Halbfinale bei den Australian Open 2021. In vier Versuchen war sie in Paris aber nie über die dritte Runde hinausgekommen. Dieses Mal startete Muchova schon in Runde 1 mit einem 2-Satz-Sieg gegen die an Nummer-8 gesetzte Maria Sakkari. Auf dem Weg ins Halbfinale ließ die 26-jährige nur einen Satz liegen.

Gegen Aryna Sabalenka war die Nummer 43 der Welt dann am Donnerstag die klare Außenseiterin. Doch die Spielerin aus Olmütz zeigte ein großes Repertoire an Rückhand-Slices und Tempowechseln. Zudem spielte sie mit viel Mut und Nervenstärke. In Satz 3 lag die Tschechin schon mit 2:5 hinten und musste einen Matchball gegen sich hinnehmen. Danach gewann Muchova fünf Spiele in Folge zum 7:6, 6:7,7:5-Sieg und beendete die 12-Spiele-Siegesserie von Sabalenka. Gegen Spielerinnen aus den Top 3 hat Muchova ihre Bilanz nun auf 5:0 ausgebaut.

Swiatek - Muchova Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Swiatek: 2:0 Haddad Maia, 2:0 Gauff, 1:0 Tsurenko, 2:0 Wang, 2:0 Liu

Letzte 5 Spiele Muchova: 2:1 Sabalenka, 2:0 Pavlyuchenkova, 2:0 Avanesyan, 2:0 Begu, 2:1 Podoroska

Letzte Spiele Swiatek vs Muchova: 1:2, 1:2

Beide Spielerinnen trafen 2019 bei den Prag Open erstmals aufeinander. Damals war Iga Swiatek im Alter von 17 Jahren noch die Nummer 96 der Weltrangliste. Muchova, die damals im ATP-Ranking den 106. Platz belegte, setzte sich mit 4:6, 6:1, 6:4 durch. Und auch ein Jahr später bei der Tipsport Elite Trophy 2020 hatte die Tschechin mit 6:4, 2:6 und 10:8 das bessere Ende auf ihrer Seite.

Unser Swiatek - Muchova Tipp: Swiatek gewinnt weniger als 12,5 Spiele

Sicher hat Muchova im direkten Vergleich die Nase vorne und gilt als Favoritenschreck. Doch die einzigen Duellen sind schon recht lange her. Zudem kennt Swiatek ihre Gegnerin sehr gut, da sie seit 2019 zahlreiche Trainingsspiele gegeneinander absolviert haben. Auch hat die Tschechin im Halbfinale Glück gehabt, dass Sabalenka den Sack im dritten Satz nicht zugemacht hat. Solche Nachlässigkeiten wird sich die Nummer 1 der Welt nicht leisten. Wir setzen am Ende darauf, dass die Polin die Sache in zwei Sätzen ohne Tiebreak für sich entscheidet.