Swiatek - Svitolina Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Swiatek - Svitolina Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Im ersten Damen-Viertelfinale ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek die klare Favoritin. Während wir ihr keinen Satz-HC-Sieg zutrauen, müsste es aber für einen Games-HC-Erfolg reichen.

Seit April 2022 ist Iga Swiatek die Nummer 1 der Damenweltrangliste. Und in dieser Position fühlt sich die Polin wohl, vor allem bei den Grand-Slam-Turnieren. Keine andere Spielerin hatte in den letzten 40 Jahren eine bessere Bilanz bei Major-Turnieren wie die 22-jährige. Hier kommt die Dame aus Warschau als Nummer 1 auf 30 Siege und nur 2 Niederlagen (93,8 Prozent). Diese Bilanz möchte Swiatek natürlich auch in Wimbledon ausbauen. Im Viertelfinale trifft sie auf Elina Svitolina. Hier trauen die Bookies dem Außenseiter nicht viel zu. Wir spielen mit einer Quote von 1,84 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Swiatek mit Game HC -5,5″.

Darum tippen wir bei Swiatek vs Svitolina auf „Sieg Swiatek mit Game HC -5,5″:

Swiatek ist seit 14 Spielen in Folge ungeschlagen

Die Nummer 1 der Welt steht das neunte Mal in Folge im Viertelfinale

Svitolina ist noch ohne Satzgewinn gegen die Polin

Swiatek vs Svitolina Quoten Analyse:

Da Elina Svitolina in der Weltrangliste durch ihre Pause weit abgerutscht war, bekam sie vom Veranstalter für Wimbledon 2023 eine Wildcard. Die Ukrainerin ist nun die erste Wildcard-Spielerin seit Sabine Lisicki im Jahr 2011, die bei einem Grand Slam in die Runde der letzten Acht eingezogen ist. Dennoch ist sie auch Sicht der besten Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, bei der Swiatek vs Svitolina Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 5.59 die klare Außenseiterin. Für einen Erfolg der Nummer 1 der Welt werden dagegen durchschnittliche Quoten von 1.15 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Swiatek vs Svitolina Prognose: Holt sich Swiatek den ersten Wimbledon-Titel?

Iga Swiatek hat die French Open schon dreimal gewonnen. Dazu kommt ein Triumph bei den US Open. Bei den Australian Open reichte es immerhin fürs Halbfinale (2022). In Wimbledon hat die Polin dieses Jahr das erste Mal das Viertelfinale erreicht. In ihren ersten drei Matches 2023 an der Church Road gegen Zhu (WTA Nr. 34), Sorribes Tormo (WTA Nr. 84) und Martic (WTA Nr. 29) blieb die Nummer 1 ohne Satzverlust. Im Achtelfinale gegen Belinda Bencic (WTA Nr. 14) musste die 22-jährige aber an ihre Grenzen gehen.

Im ersten Satz hatte die Spielerin aus Warschau sechs Breakchancen, konnte aber keine nutzen und verlor so den ersten Durchgang im Tiebreak. Auch der zweite Satz ging in den „Decider“. Hier musste Swiatek sogar zwei Matchbälle abwehren, setzte sich am Ende aber doch noch mit 6:7, 7:6, 6:3 durch. Die Weltranglistenerste steht nun bei 14 Siegen in Folge und hat das neunte Viertelfinale in Serie erreicht. Die Jahresbilanz steht bei 42:6. Nach 7 Spielen auf Gras ist die Polen auf Rasen in dieser Saison auch noch ungeschlagen.

Im Oktober 2022 wurde Elina Svitolina zum ersten Mal Mutter und legte ihre Tenniskarriere zeitweise auf Eis. Erst im April 2023 kehrte die Ukrainerin nach ihrer Pause auf die Tour zurück. Mit einem Titel in Straßburg und dem Viertelfinale bei den French Open fand die ehemalige Nummer 3 der Welt allerdings schnell wieder in die Erfolgsspur zurück. In Wimbledon bekam es die 28-jährige mit Venus Williams (WTA Nr. 558), Elise Mertens (WTA Nr. 28), Sofia Kenin (ATP Nr. 128) und Victoria Azarenka (WTA Nr. 20) zu tun.

Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht ließ Svitolina insgesamt zwei Sätze liegen. Vor allem am Sonntag gegen Azarenka, gegen die sie in ihrer Karriere noch nie gewonnen hatte, tat sich die Ukrainerin schwer. Die frischgebackene Mutter lag schon einen Satz und ein Break zurück. Am Ende reichte es aber doch noch zum 2:6, 6:4, 7:6 Sieg. Damit steht Svitolina zum zweiten Mal nach 2019 in Wimbledon im Viertelfinale. Damals hatte es in London sogar für die Runde der letzten 4 gereicht.

Swiatek - Svitolina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Swiatek: 2:1 Bencic, 2:0 Martic, 2:0 Sorribes Tormo, 2:0 Zhu, 0:1 Bronzetti

Letzte 5 Spiele Svitolina: 2:1 Azarenka, 2:0 Kenin, 2:1 Mertens, 2:0 Williams, 0:2 Fruhvirtova

Letzte Spiele Swiatek vs Svitolina: 2:0

Beide Spielerinnen trafen erst einmal aufeinander. Beim WTA von Rom 2021 setzte sich Swiatek im Viertelfinale mit 6:2, 7:5 durch.

Unser Swiatek vs Svitolina Tipp: Sieg Swiatek mit Game HC -5,5

Elina Svitolina ist nach ihrer Mutterschaftspause wieder schnell und toll in Form gekommen. Doch wie schon die French Open dürfte das Turnier von Wimbledon für sie nun auch im Viertelfinale zu Ende gehen. Dafür ist Iga Swiatek zu stark. Aber die Ukrainerin könnte der Nummer 1 das Leben schon schwer machen und eventuell einen Satz gewinnen. Am Ende sprechen aber unserer Meinung nach die Qualität und die Games-Bilanz in den Sätzen aber für die Polin.