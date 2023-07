Swift Hesperingen - Slovan Bratislava Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2023

Unser Swift Hesperingen - Slovan Bratislava Tipp zum Champions League Quali Spiel am 19.07.2023 lautet: Nach dem 1:1 im Hinspiel hat der luxemburgische Meister eigentlich die bessere Ausgangsposition. Aber dieses Mal müsste sich die Qualität der Slowaken durchsetzen.

Der SK Slovan Bratislava ist slowakischer Rekordmeister und stand schon 3-mal in der Europa-League und 2-mal in der Conference-League-Gruppenphase. So waren die „Belasi“ in der Vorwoche im Hinspiel der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation daheim gegen den luxemburgischen Meister Hesperingen aus Sicht der Bookies die haushohen Favoriten. Am Ende mussten sich die Gastgeber aber mit einem überraschenden 1:1 begnügen. Am Mittwoch steht das Rückspiel im Nationalstadion von Luxemburg an. Können die Hausherren auch im zweiten Duell für eine Überraschung sorgen? Wir rechnen nicht damit und spielen mit einer Quote von 1.85 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Bratislava“.

Darum tippen wir bei Swift Hesperingen vs Slovan Bratislava auf „Sieg Bratislava“:

Hesperingen wartet im Europapokal noch auf seinen ersten Sieg

Bratislava hat beim Marktwert und der internationalen Erfahrung klare Vorteile

Der SK Slovan hat die jüngsten 4 Testspiele alle gewonnen

Swift Hesperingen vs Slovan Bratislava Quoten Analyse:

Schaut man auf den Kaderwert haben die Slowaken (16 Mio. Euro) vor den Luxemburgern (4 Mio. Euro) die Nase vorne. Zudem hat der SK deutlich mehr Europapokal-Erfahrung. So sind die Gäste bei der Swift Hesperingen vs Slovan Bratislava Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.84 aus Sicht der Bookies, darunter auch einige Wettanbieter mit PayPal, favorisiert. Für einen Sieg der Hausherren werden Quoten im Schnitt von 4.08 aufgerufen. Der Sieger aus diesem Duell trifft in Runde 2 auf den Gewinner des Vergleichs zwischen dem FC Urartu (Armenien) oder Zrinjski Mostar (Bosnien).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Swift Hesperingen vs Slovan Bratislava Prognose: Stellt der Favorit die Kräfteverhältnisse wieder her?

Bauunternehmer Flavio Becca hatte sich in Luxemburg jahrelang um den FC Düdelingen gekümmert. Da es beim Bau eines neuen Stadions Unstimmigkeiten gab, kehrte Becca in seine Heimat Hesperingen zurück und investiert inzwischen in den heimischen FC Swift. Zudem brachte er auch viele Spieler aus Düdelingen mit. Mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte in der Vorsaison stellte sich der erste große Erfolg schnell ein. In 30 Ligaspielen kassierten die Süd-Luxemburger nur eine Niederlage.

Zudem wurde im letzten Meisterschaftsspiel bei Vizemeister Progres Niederkorn die 100-Tore-Marke geknackt. Vor der Saison 2023/24 gab es im Kader erneut einen Umbruch. Coach Pascal Carzaniga muss 14 neue Spieler einbauen. International ist der Verein noch sehr unerfahren. Das 1:1 in der Vorwoche in Bratislava war erst das fünfte Europapokal-Spiel von Hesperingen. Hier steht die Bilanz bei 2 Remis und 3 Niederlagen sowie 2:9 Toren. Seit 7 Pflichtspielen am Stück ist der amtierende Meister ungeschlagen.

Der SK Slovan ist mit 21 Meisterschaften der Rekordchampion in der Slowakei. In den letzten fünf Spielzeiten ging der Ligatitel immer an den Verein aus Bratislava. Nach der regulären Saison hatte die Mannschaft von Coach Vladimir Weiss noch den zweiten Platz belegt. In der Meisterrunde zogen die „Belasi“ dann aber noch an Dunajska Streda vorbei. Im aktuellen Transferfenster gab es bei den „Weißen Adlern“ wieder einige Bewegung. Bekanntester Neuzugang ist dabei sicher der ehemalige Kölner Kevin Wimmer.

In den letzten beiden Spielzeiten war Bratislava in die Conference-League-Gruppenphase eingezogen. Im Vorjahr sicherten sich die Slowaken hier den ersten Platz, schieden aber im Achtelfinale nach Elfmeterschießen gegen den FC Basel aus. In der Vorbereitung auf die neue Saison feierte der SK in vier Testspielen vier Siege bei einem Torverhältnis von 11:2 und traf jedes Mal mindestens doppelt. Erzielt Slovan am Mittwoch auch „Über 1,5 Tore“, gibt es beim von uns getesteten Buchmacher Admiralbet dafür eine Quote von 1.75.

Swift Hesperingen - Slovan Bratislava Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Swift Hesperingen: 1:1 Slovan Bratislava (A), 2:2 Progres Niederkorn (A), 1:1 Jeunesse d‘Esch (A), 6:0 Wiltz (A), 5:1 Victoria Rosport (H)

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 1:1 Swift Hesperingen (H), 4:1 Rapid Bukarest (H), 2:0 Wisla Plock (H), 2:1 Olimpija Ljubljana (H), 3:0 Universitatea Cluj (H)

Letzte Spiele Swift Hesperingen vs Slovan Bratislava: 1:1

Beide Vereine sind in der Vorwoche das erste Mal aufeinandergetroffen. Für den FC Swift war das auch das erste Duell gegen einen Verein aus der Slowakei. Der SK Slovan feierte dagegen in der Saison 2007/08 im damaligen UI-Cup zwei Siege gegen Differdange 03.

Unser Swift Hesperingen - Slovan Bratislava Tipp: Sieg Bratislava

In der Vorwoche hat Slovan den Meister aus Luxemburg ganz klassisch unterschätzt. Mit dem frühen Gegentreffer nach einem Strafstoß und der Roten Karte kurz vor der Pause fehlte Bratislava auch das nötige Matchglück. Nun sind die Slowaken vorgewarnt. Dieses Mal spricht alles für einen Sieg des Favoriten.