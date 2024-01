Texans - Browns Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2024

Unser Texans - Browns Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 13.01.2024 lautet: Getreu dem Motto „Offense wins games, Defense wins Championships“ sehen wir im Wett Tipp heute die beste Abwehrreihe der Liga in diesem Playoff-Spiel vorne.

Das Wild-Card-Weekend der NFL-Saison 2023 wird am Samstag in Houston eröffnet. Die heimischen Texans empfangen die Browns. Hier trifft die große Überraschung der abgelaufenen Regular Season mit Rookie-QB C.J. Stroud auf die beste Defense der Liga. Für die Buchmacher sind die Gäste, die eine etwas bessere Saison gespielt haben, die leichten Favoriten.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Betano die Wette „Sieg Browns mit HC +2,5″.

Darum tippen wir bei Texans vs Browns auf „Sieg Browns mit HC +2,5″:

Cleveland hat die beste Passing Defense der NFL

Texans-QB C.J. Stroud bestreitet sein erstes Playoff-Spiel

Houston steht gegen den Pass nur auf Platz 23 der Liga



Texans vs Browns Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher gehen die Gäste mit einem kleinen Spread von minus 2,5 Punkten als leichter Favorit ins Spiel. Das leitet sich vor allem davon ab, dass Cleveland (11-6) den minimal besseren Record als Houston (10-7) hat.

So gibt es für einen Sieg der Gäste Quoten im Schnitt von 1,70. Doch auch ein Sieg der Hausherren ist mit durchschnittlichen Quoten von 2,19 nicht viel weniger wahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Texans vs Browns Prognose: Hält der Rookie-QB dem Playoff-Druck stand?

Die Texans sind das Überraschungsteam dieser Saison. Nachdem Quarterback C.J. Stroud zwei Spiele verletzt verpasst hatte, machte Houston die erste Playoff-Teilnahme seit 2019 mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen klar. Den No-4-Seed der AFC erreichte man am Samstag durch einen 23:19-Auswärtserfolg bei den Indianapolis Colts. Am Ende konnte das Team aus Texas durch den Patzer der Jaguars sogar die AFC South gewinnen. Im Mittelpunkt der Saison stand der Rookie-QB.

Der No-2-Overall Pick des letzten Drafts durchbrach als fünfter Rookie der NFL-Geschichte die 4000-Yard-Marke und sammelte am Ende die drittmeisten Passing Yards eines Rookie-Spielmachers. Ein weiteres Prunkstück war die Rushing Defense, die es mit zugelassenen 96,6 Yards pro Spiel auf Rang 6 der NFL schaffte. In der Offense ist das Team von Wide Receiver Nico Collins abhängig, der auf 1.297 Yards und acht Touchdowns kommt.

Nach der Season-Ending-Verletzung von Nummer-1-Quarterback Deshaun Watson holten die Browns den Veteranen Joe Flacco aus dem Ruhestand zurück. Der 38-Jährige belebte die Cleveland-Offense und setzte vor allem Star-Receiver Amari Cooper gut in Szene. In fünf Spielen warf Flacco immerhin 13 Touchdowns. Allerdings warf der First-Round-Pick aus dem Jahr 2008 auch acht Interceptions und leistete sich vier Fumbles, von denen drei recovered wurden.

So führt das Franchise aus Ohio die NFL mit 37 Turnovern an. Allerdings steht man mit 28 Takeaways auf der Gegenseite auch auf Rang 5 der Liga. Mit Flacco als QB kassierten die Browns nur eine Niederlage (4-1). Ein Grund dafür ist die beste Passing Defense der Liga mit gerade mal 164,7 zugelassenen Yards pro Spiel. Das letzte Saisonspiel hat man am Sonntag bei den Bengals mit der B-Mannschaft mit 14:31 hergeschenkt. In Woche 10 konnte Cleveland aber auch zum Beispiel die Ravens in Baltimore mit 33:31 besiegen.

Texans - Browns Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Texans: 23:19 Colts (A), 26:3 Titans (H), 22:36 Browns (H), 19:16 Titans (A), 6:30 Jets (A)

Letzte 5 Spiele Browns: 14:31 Bengals (A), 37:20 Jets (H), 36:22 Texans (A), 20:17 Bears (H), 31:27 Jaguars (H)

Letzte 5 Spiele Texans vs Browns: 22:36 (H), 14:27 (H), 21:31 (A), 7:10 (A), 29:13 (H)



Dieses Duell wurde erst 14 Mal ausgetragen. Die Bilanz ist mit jeweils sieben Siegen komplett ausgeglichen. In Texas hat Houston mit fünf Erfolgen zu drei Niederlagen allerdings die Nase vorne.

In Week 16 der laufenden Saison trafen beide Teams zuletzt aufeinander. Die Texans kassierten dabei eine 22:36-Heimniederlage. Hier mussten die Hausherren aber auch schon ohne Quarterback C.J. Stroud auskommen.

Bei den Gästen ragte damals Amari Cooper heraus. Der Wide Receiver kam auf 265 Yards und zwei Touchdowns. Erzielt Cooper auch am Samstag einen Score, gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,20. Für mobile Wetten bei dem Bookie bietet sich die Interwetten App an.

Wie kommt Rookie C.J. Stroud mit dem Druck in den Playoffs klar? Vor allem trifft der Spielmacher der Texans in der Wild-Card-Round gleich auf die beste Passing Defense der Liga. So braucht der QB Unterstützung auf dem Boden. Sein Running Back Devin Singletary kommt seit Woche 9 immerhin auf 4,5 Yards per Carry. Zudem müsste die Texans-Defense auch das Trio aus Joe Flacco, Amari Cooper und David Njoku aufhalten. Doch gegen den Pass (Platz 23) ist die Houston-Abwehr nicht so stark wie gegen den Run (Rang 6). Da die Browns auch noch eine starke O-Line haben, spricht am Ende einfach mehr für die Gäste.