Texans - Jaguars Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser Texans - Jaguars Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 26.11.2023 lautet: Die Texans sind eine der positiven Überraschungen der Saison 2023 und dürfen sich auch in unserem Wett Tipp heute Hoffnungen auf einen Sieg gegen den Division-Rivalen machen.

In der AFC South geht es in der NFL-Saison 2023 überraschend eng zu. Nach Week 11 liegen die Texans (6-4) nur ein Spiel hinter den Jaguars (7-3) zurück. Am Sonntag treffen die beiden Rivalen nun in Houston aufeinander. Die Hausherren wollen nach dem Erfolg in Woche 3 auch das zweite Duell in diesem Jahr gegen Jacksonville gewinnen und damit mit den Jags gleichziehen. Die Wettquoten lassen einen engen Fight erahnen.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,55 bei Betano die Wette „Sieg Houston mit HC +4,5″.

Darum tippen wir bei Texans vs Jaguars auf „Sieg Houston mit HC +4,5″:

Die Texans haben 10 der letzten 11 Duelle gegen die Jags gewonnen

Houston hat die zweitbeste Passing-Offense der Liga

Die Pass-Defense der Jaguars steht gerade mal auf Rang 29

Texans vs Jaguars Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, die unter anderem durch ihren Sportwetten Neukundenbonus überzeugen können, sind die Gäste bei der Texans vs Jaguars Prognose mit einem Spread von minus zwei Punkten die leichten Favoriten. Vieles spricht für ein enges Duell auf Augenhöhe.

So wird ein Sieg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 1,81 bezahlt. Doch auch ein Erfolg der Hausherren ist mit Quoten im Schnitt von 2,03 nicht wirklich viel unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Texans vs Jaguars Prognose: Hat sich Rookie-QB Stroud wieder gefangen?

Texans-Quarterback C.J. Stroud hatte in seinen ersten neun Spielen der Saison 2023 gerade mal zwei Interceptions geworfen. In Week 11 daheim gegen die Cardinals kamen gleich drei Picks hinzu. Dadurch kam Houston in der Red Zone auch nur auf eine Bilanz von 1-4. Am Ende reichte es trotzdem zum 21:16-Sieg. Ein Grund war die Tatsache, dass die Männer von Coach DeMeco Ryans auf gut hundert Yards mehr Total Offense kamen. Zudem stellte WR Tank Dell mit 149 Receiving Yards einen neuen Franchise Rekord auf.

Der Rookie steht bei sechs Touchdown-Catches und bei drei Spielen mit mindestens hundert Receiving Yards. Auch das Run Game der Texans, das zuvor zu den schwächsten der NFL gehörte, kam rechtzeitig in Gang. RB Devin Singletary lief in Week 10 für 150 Yards und in Week 11 für 112 Yards. Trotzdem steht die Passing Offense der Texaner mit Platz 2 weiterhin deutlich besser da als das Ground Game (Rang 24). Auf der defensiven Seite ist die Laufverteidigung mit der achtbesten Bilanz das Prunkstück.

In Woche 10 war die Serie der Jaguars von fünf Siegen am Stück mit einer 3:34-Heimpleite gegen die 49ers ziemlich unsanft zu Ende gegangen. Am vergangenen Spieltag meldete sich Jacksonville mit einem 34:14 im eigenen Stadion gegen die Titans wieder zurück. QB Trevor Lawrence warf dabei zwei Touchdowns und lief auch noch zwei Scores in die Endzone. Das war in der Franchise-Geschichte zuvor noch nie einem Spieler geglückt. Damit sicherte sich der Spielmacher das viertbeste Passer-Rating seiner Karriere (119,5).

Nach einer Knieverletzung wirkte Lawrence ziemlich eingeschränkt, nun scheint er fit zu sein. Unterstützt wurde der QB von Wide Receiver Calvin Ridley (103 YDS, 2 TD) und der Defense, die zwei Fumbles eroberte und „King Henry“ bei 38 Yards und 10 Carries hielt. Die Jags führen die Liga mit 20 Takeaways an. Zudem kommt LB Josh Allen auf 7,5 Sacks in seinen letzten sieben Division-Games. Die Red Zone Offense schafft es nur auf Platz 29.

Texans - Jaguars Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Texans: 21:16 Cardinals (H), 30:27 Bengals (A), 39:37 Buccaneers (H), 13:15 Panthers (A), 20:13 Saints (H)

Letzte 5 Spiele Jaguars: 34:14 Titans (H), 3:34 49ers (H), 20:10 Steelers (A), 31:24 Saints (A), 37:20 Colts (H)

Letzte 5 Spiele Texans vs Jaguars: 37:17 (A). 3:31 (H), 13:6 (A), 30:16 (A), 37:21 (H)

Die Texans führen den direkten Vergleich mit 29-14 an. In Houston spricht die Bilanz mit 15-6 für die Hausherren. Von den letzten elf Aufeinandertreffen konnten die Jaguars nur eines für sich entscheiden.

Auch von den letzten neun Gastspielen im NRG Stadium kehrte Jacksonville nur in zwei Fällen mit einem Sieg nach Hause. Darunter befand sich immerhin ein klarer Erfolg im letzten Kräftemessen im Bundesstaat Texas im Januar 2023 (31:3). CJ Stroud warf im ersten Duell dieser Saison gegen die Jags zwei TDs. Wirft der Texans-QB auch am Sonntag mindestens zwei Touchdowns, gibt es bei Bet365 dafür eine Quote von 1,71. Für die mobile Tipp-Abgabe bei diesem Bookie empfehlen wir die Bet365 Sportwetten App.

Unser Texans - Jaguars Tipp: Sieg Houston mit HC +4,5

Die Texans haben sich 2023 nach schwachen Jahren davor überraschend schnell zu einem Contender um die Krone in der AFC South entwickelt. Die Jaguars können sich auf ihrem Division-Titel der Vorsaison nicht mehr ausruhen. Schon das erste Duell in dieser Saison ging an Houston. Auch in diesem Spiel trauen wir den Gästen nicht mehr als einen knappen Sieg zu. Denn der QB der Hausherren steht auf Platz 2 der NFL mit 2.962 Passing Yards. Stroud trifft am Sonntag auf eine schwache Pass-Defense. So sollten die Gastgeber das Spiel zumindest eng halten können.