Thompson - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Thompson - Djokovic Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Auf dem Weg zum achten Titel in Wimbledon dürfte Jordan Thompson in Runde 2 keine allzu große Hürde für Novak Djokovic darstellen. Vieles spricht für einen deutlichen Sieg.

Novak Djokovic hat mit seinem Triumph bei den French Open 2023 eine neue Bestmarke aufgestellt. 23 Grand-Slam-Titel konnte zuvor kein anderer Profi gewinnen. Bei den Wimbledon Championships 2023 möchte der Serbe nun das Major-Turnier auf Rasen zum achten Mal für sich entscheiden und würde damit mit Rekordgewinner Roger Federer gleichziehen. Zudem will sich der „Joker“ auch die Nummer 1 der Weltrangliste zurückholen. In Runde 2 bekommt es der 36-jährige am Mittwoch mit dem Australier Jordan Thompson (ATP Nr. 70) zu tun und ist hier wenig überraschend der klare Favorit. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Admiralbet die Wette „Sieg Djokovic mit Games HC -8,5″.

Darum tippen wir bei Thompson vs Djokovic auf „Sieg Djokovic mit Games HC -8,5″:

Djokovic ist der Top-Favorit der Buchmacher auf den Sieg in Wimbledon

Der Serbe hat 22 Major-Matches in Folge gewonnen

Der „Joker“ ist seit 29 Spielen auf Gras ungeschlagen

Thompson vs Djokovic Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf die Weltrangliste ergibt sich für die Thompson vs Djokovic Prognose ein klares Bild. Als Nummer 2 der Weltrangliste ist der Serbe in Runde 2 der klare Favorit der Wettanbieter mit deutscher Lizenz. Für ein Weiterkommen des „Joker“ gibt es nur minimale Quoten im Schnitt von 1.02. Auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Bookies ein Sieg des Australiers mit durchschnittlichen Quoten von 15.4 sehr unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Thompson vs Djokovic Prognose: Kann sich der „Joker“ steigern?

Jordan Thompson spielt seit 2013 als Profi in der ATP-Szene. Über die Jahre konnte der Mann aus Sydney 11 Challenger- sowie 5 ITF Futures-Titel gewinnen und hatte im Juli 2019 mit Rang 43 seine beste Platzierung erreicht. Auf einen ATP-Triumph wartet der 29-jährige aber noch. Hier reichte es beim ATP 250 von Rosmalen 2019 und 2023 nur lediglich zweimal für den Einzug ins Endspiel. Auch gegen Top 10 Spieler kamen bisher gerade mal zwei Siege zustande (2017 gegen Murray und 2023 gegen Tsitsipas).

Grundsätzlich fühlt sich Thompson auf Hartplatz am wohlsten. In Hertogenbosch zog der Australier vor wenigen Wochen immerhin auf Grad ins Finale ein, wo er dann in drei Sätzen gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP Nr. 31) verlor. Im Queen‘s Club und beim ATP 250 erwischte es den Profi aus Sydney dann jeweils in der zweiten Runde. In Runde 1 von Wimbledon lieferte sich Thompson ein enges Duell mit Brandon Nakashima (ATP Nr. 55). Am Ende setzte sich der Mann aus Down Under mit 2:6, 2:6, 6:4, 7:6 und 6:3 durch.

In Wimbledon steht wieder die Nummer 1 der Weltrangliste auf dem Spiel. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz haben sich 2023 schon sechsmal auf dieser Position abgewechselt. So viele Wechsel gab es in der ersten Jahreshälfte seit 1983 nicht mehr. Für die Buchmacher ist der Serbe in London der absolute Top-Favorit. Die letzten drei Grand-Slam-Turniere, an denen der Serbe teilgenommen hat, hat er auch für sich entschieden. So ist der „Joker“ seit 22 Major-Matches und dem Viertelfinale der French Open 2022 ungeschlagen.

Und auf Gras fühlt sich Djokovic bekanntlich wohler als sein aktueller Rivale Alcaraz. Der Start in Wimbledon 2023 gegen Pedro Cachin (ATP Nr. 68) verlief beim 6:3, 6:3, 7:6 noch etwas holprig. Zwischendurch war die Partie auch wegen Regen für 1 ½ Stunden unterbrochen worden. Am Ende wurde es aber doch ein klarer und verdienter Sieg für den Serben, der nun in seiner Karriere bei einer Bilanz von 121:22 auf Gras steht und seit 29 Partien auf dem grünen Untergrund ohne Niederlage ist.

Thompson - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thompson: 3:2 Nakashima, 1:2 Lopez, 2:0 Gasquet, 1:2 Norrie, 2:0 Popyrin

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Cachin, 2:1 Tiafoe, 3:0 Ruud, 3:1 Alcaraz, 3:1 Khachanov

Letzte Spiele Thompson - Djokovic: -

Beide Spieler treffen in Runde 2 von Wimbledon das erste Mal aufeinander.

Unser Thompson - Djokovic Tipp: Sieg Djokovic mit Games HC -8,5

In Runde 1 hatte Novak Djokovic noch ein paar Schwierigkeiten. Doch inzwischen dürfte der Serbe in Wimbledon angekommen sein. Sein Gegner hat zudem noch fünf Sätze in Runde 1 in den Knochen. So spricht am Ende alles für einen deutlichen Sieg des „Joker“.