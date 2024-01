Thompson - Tsitsipas Tipp, Prognose & Quoten | 17.01.2024

Unser Thompson - Tsitsipas Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel lautet: Stefanos Tsitsipas fühlt sich in Melbourne eigentlich wohl. Im Wett Tipp heute rechnen wir aber damit, dass der Grieche in Runde 2 mindestens über vier Sätze gehen muss.

Im vergangenen Jahr ging die Saison für Stefanos Tsitsipas gleich gut los. Der Grieche stand im Finale der Australian Open und hoffte auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Dort setzte es allerdings eine 3-Satz-Niederlage gegen Novak Djokovic. Als Nummer 7 der Weltrangliste gehört der Profi aus Athen auch in diesem Jahr in Melbourne zum erweiterten Favoritenkreis. In Runde 2 bekommt es Tsitsipas mit dem Australier Jordan Thompson zu tun.

Wir entscheiden uns bei diesem Duell mit einer Quote von 1,70 bei Betano für die Wette „Über 3,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Thompson vs Tsitsipas auf „Über 3,5 Sätze“:

Tsitsipas gab schon in Runde 1 einen Satz ab

Thompson konnte das letzte Duell gegen den Griechen für sich entscheiden

Der Australier besiegte jüngst in Brisbane Rafael Nadal

Thompson vs Tsitsipas Quoten Analyse:

Die Ausgangslage bei der Thompson vs Tsitsipas Prognose ist klar. Als Nummer 7 der Weltrangliste ist der Grieche klar favorisiert, denn sein Kontrahent wird im ATP-Ranking nur auf Platz 47 geführt.

So gibt es bei den Top-Wettanbietern für einen Favoritensieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,17. Der Lokalmatador ist dagegen mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,10 der deutliche Underdog.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Thompson vs Tsitsipas Prognose: Der Grieche spielt am liebsten in Melbourne

Jordan Thompson gehört schon seit über zehn Jahren zum ATP-Zirkus. Der Mann aus Sydney hatte im Jahr 2019 mit Rang 43 die beste Platzierung seiner Karriere erreicht. Doch seitdem kann sich der 29-Jährige in den Top 50 der Welt halten. Das beste Grand-Slam-Ergebnis von Thompson war das Erreichen der vierten Runde bei den US Open 2020. Bei den Australian Open kam der Profi aus Down Under bei zehn Teilnahmen noch nie über die zweite Runde hinaus.

In diesem Jahr bekam es der Australier in Runde 1 mit seinem Landsmann Aleksandar Vukic (ATP Nr. 64) zu tun. In einem engen Match ging es über fünf Sätze. Am Ende setzte sich Thompson mit 3:6, 7:6, 6:2, 3:6 und 6:4 durch. Die Nummer 47 der Welt hatte in diesem Jahr beim Turnier in Brisbane schon eine gute Frühform bewiesen. Auf dem Weg ins Halbfinale schaltete Thompson unter anderem Rafael Nadal bei dessen Comeback in drei Sätzen aus.

Mit guten Ergebnissen wie dem Einzug ins Australian-Open-Finale, dem zehnten ATP-Titel bei den Los Cabos Open oder der Teilnahme am Finale der Barcelona Open konnte sich Stefanos Tsitsipas in der Vorsaison nicht nur in den Top 10 der Weltrangliste halten, sondern auch zum fünften Mal in Folge an den ATP-Finals teilnehmen. Doch der Profi aus Athen hatte im Vorjahr auch immer wieder große Probleme mit seiner Konstanz. So schied der 25-Jährige auch fünfmal in Runde 1 aus.

Bei den ATP-Finals und beim United Cup 2024 machte Tsitsipas dann eine Rückenverletzung zu schaffen. Bei den Australian Open soll der Grieche nun beschwerdefrei sein. Gegen den Lucky Loser Zizou Bergs (ATP Nr. 129) brauchte die Nummer 7 der Welt aber trotzdem vier Sätze. Grundsätzlich fühlt sich der Profi aus Athen in Melbourne mit drei Halbfinal- und einem Finaleinzug aber sehr wohl. Im Doppel-Wettbewerb ist Tsitsipas zusammen mit seinem Bruder Petros schon in Runde 1 ausgeschieden.

Thompson - Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thompson: 3:2 Vukic, 0:2 Musetti, 2:0 Diaz Acosta, 0:2 Dimitrov, 2:1 Nadal

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:1 Bergs, 0:2 Zverev, 2:0 Diez, 0:1 Rune, 0:2 Sinner

Letzte Spiele Thompson vs Tsitsipas: 2:1, 0:3, 0:2

Beide Profis standen sich schon dreimal auf dem Court gegenüber. Das erste Duell 2019 auf Hard Court in Washington entschied Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen für sich. Auch 2022 in Wimbledon blieb der Grieche in Runde 2 ohne Satzverlust (6:2, 6:3, 7:5).

Doch im Vorjahr in der zweiten Runde von Indian Wells feierte Jordan Thompson mit einem 7:6, 4:6 und 7:6 den ersten Erfolg gegen den Mann aus Athen. Gibt es auch bei diesem Duell mindestens ein Tie-Break, gibt es dafür bei Bet-at-home eine Quote von 1,51.

Kunden des Anbieters sollten sich den Bet-at-home Willkommensbonus sichern.

Unser Thompson - Tsitsipas Tipp: Über 3,5 Sätze

Stefanos Tsitsipas hat am Yarra River sein zweites Zuhause gefunden. Bei keinem anderen Turnier fühlt sich der Grieche so wohl. So dürfte sich die Nummer 7 der Welt am Ende auch gegen Jordan Thompson durchsetzen.

Doch wir trauen dem Lokalmatador ebenfalls eine gute Leistung zu. Der Australier hat das letzte Duell gegen Tsitsipas gewonnen und in diesem Jahr schon Nadal geschlagen. So sollte in Runde 2 auch mindestens ein Satz drin sein, denn der Favorit aus Athen hat immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen.