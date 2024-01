Thunder - Celtics Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2024

Unser Thunder - Celtics Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 03.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen zwei der besten Teams dieser Saison aufeinander. Aufgrund starker Offensiven auf beiden Seiten des Feldes erwarten wir ein Spiel mit einigen Punkten und durchaus Chancen für den Underdog aus Oklahoma.

Spitzenspiel in Oklahoma! Während die Celtics in dieser Saison wie erwartet eine absolute Maschine sind, überrascht die gute Leistung der Thunder ein wenig. Das jüngste Team der Liga zeigt sich bisher enorm reif auf beiden Seiten des Feldes und wird den Gästen aus Boston alles abverlangen. Wir glauben an die heimstarken Thunder und entscheiden uns in unserem Wett Tipp heute für „Sieg Thunder“ mit einer Quote von 2,30 bei Betano.

Darum tippen wir bei Thunder vs Celtics auf „Sieg Thunder“:

Die Thunder gewannen 7 der letzten 8 Heimspiele.

Die Thunder erzielten im letzten Heimspiel gegen Boston 150 Punkte.

Shai Gilgeous-Alexander erzielte in den letzten 10 Spielen im Schnitt 32,7 Punkte.



Thunder vs Celtics Quoten Analyse:

Die Celtics sind das beste Team der Liga und gehen somit wie erwartet auch aus Sicht der Buchmacher als Favorit in die kommende Partie. Gegen die Thunder bekommen sie eine Siegquote von 1,65 zugewiesen. Der fünfte Sieg von OKC in Folge ist den Bookies dagegen eine Wettquote in Höhe von 2,30 wert.

Die meisten Punkte im Spiel trauen die Bookies Betano und Co. jedoch einem Spieler der Thunder zu. Wenig überraschend ist dies der junge Kanadier Shai Gilgeous-Alexander, dessen Over/Under-Line in diesem Spiel bei 31,5 Punkten und einer Quote von etwa 1,85 liegt. Wer auf eine weitere Punkte-Explosion des Guards der Thunder tippen möchte, sollte sich die tolle Betano Freiwette dabei nicht entgehen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Thunder vs Celtics Prognose: Welche Siegesserie reißt im kommenden Duell?

Die Thunder machen in dieser Saison enorm viel Spaß und verbinden eine starke Offensive mit einer ebenso starken Verteidigung. In beiden Bereichen liegt Oklahoma im Ligavergleich auf dem sechsten Platz und stellt mit +8,5 das drittbeste Net Rating der gesamten Liga. Die Thunder können dabei vor allem auf ihre sicheren Schützen zählen und treffen ihre Distanzwürfe mit einer Wurfquote von 39,1 Prozent besser als jedes andere Team der Liga, genau wie ihre Freiwürfe mit 85,1 Prozent.

In der Defensive zeigen sich in der Starting Five des jungen Teams aus Oklahoma kaum Schwachstellen. Dabei liefert Rookie Chet Holmgren den dringend benötigten Schutz des eigenen Rings in der Zone. Die Thunder holen mit im Schnitt 6,6 die zweitmeisten Blocks und mit im Schnitt 8,3 pro Partie die viertmeisten Steals der gesamten NBA. Das führte bisher zu einer starken Bilanz von 22-9 und Platz zwei im Westen.

Die Celtics marschieren durch diese Regular Season und stehen mit einer Bilanz von 26-6 an der Spitze des Ostens. Dabei stellt Boston die jeweils drittbeste Offensive und Defensive der Liga und führt diese im Net Rating mit einem Wert von +10,6 an. Die Celtics gewannen elf ihrer letzten zwölf Spiele und könnten mit einem Sieg gegen OKC den sechsten Sieg in Folge holen.

Die Kelten haben die meisten Drei-Punkt-Würfe der gesamten Liga und treffen diese mit 37,4 Prozent etwas überdurchschnittlich. Im Umkehrschluss nimmt Boston die wenigsten Würfe innerhalb des Halbkreises, trifft die relativ wenigen Zwei-Punkt-Würfe jedoch mit 58,1 Prozent (Platz 3) enorm gut. Die Celtics sammeln zudem die meisten Rebounds der gesamten Liga und lassen somit wenig zweite Versuche im Angriff ihrer Gegner zu.

Thunder - Celtics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thunder: 124:108 Nets (H), 119:93 Nuggets (A), 129:120 Knicks (H), 129:106 Timberwolves (H), 120:129 Lakers (H)

Letzte 5 Spiele Celtics: 134:101 Spurs (A), 120:118 Raptors (H), 128:122 Pistons (H), 126:115 Lakers (A), 145:108 Clippers (A)

Letzte 5 Spiele Thunder vs. Celtics: 150:117 (H), 122:126 (A), 123:132 (H), 105:111 (A), 119:115 (A)

Zugegeben: Es ist recht gewagt, gegen diese starken Celtics zu wetten. Wir sehen jedoch die Thunder mit allen Mitteln ausgestattet, um den großen Favoriten aus Boston zu ärgern. Die starke Dreierquote kann jeder noch so guten Defensive den Garaus machen, zudem steht mit Shai Gilgeous Alexander ein Mann auf Seiten von OKC, der von kaum einem Gegenspieler am Punkten gehindert werden kann. Außerdem fehlte mit Jrue Holiday zuletzt der mit Abstand beste On-Ball-Verteidiger der Kelten verletzt und könnte auch in der kommenden Begegnung ausfallen.

Der direkte Vergleich spricht allerdings nicht unbedingt für das Heimteam aus Oklahoma. So wurden sieben der letzten zehn Duelle gegen Boston verloren. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass die Thunder in den vergangenen Spielzeiten noch deutlich unerfahrener und vor allem blutjung unterwegs waren.

OKC zeigte sich in dieser Saison vor allem zu Hause bockstark, konnte zwölf der letzten 14 Heimspiele gewinnen und erzielte dabei im Schnitt 124,3 Punkte. So könnte sich zum Beispiel eine „Thunder erzielen über 120,5 Punkte“-Wette als durchaus lohnend herausstellen. Diese könnt ihr auch ganz bequem über die übersichtliche Betano Sportwetten App abgeben.

Unser Thunder - Celtics Tipp: „Sieg Thunder“

Die Thunder gewannen die letzten drei Heimspiele in Folge und erzielten dabei jeweils über 124 Punkte pro Spiel. Zudem ist der kanadische Superstar in Reihen von OKC enorm gut aufgelegt. Shai erzielte in vier der letzten fünf Partien mindestens 34 Punkte. Wir glauben an eine starke Teamleistung des jungen Teams aus Oklahoma gegen die favorisierten Celtics.