Thunder - Clippers Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2023

Unser Thunder - Clippers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 22.12.2023 lautet: Die Clippers haben sich nach Startschwierigkeiten gefangen und treffen auf ebenfalls starke Thunder. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen wirklichen Favoriten jedoch zwei starke Offensiven aufeinandertreffen und erwarten somit einige Punkte im Spiel.

Die Clippers sind on fire! Acht Siege in Folge stehen für das Team aus Inglewood mittlerweile zu Buche. Die Thunder hingegen spielen seit Beginn der Saison starken Basketball und stehen auf dem zweiten Platz im Westen. Wir sehen ein Duell auf Augenhöhe im kommenden Match der beiden Teams, in denen vor allem die Offensiven herausstechen werden.

Daher wählen wir den Wett Tipp heute „Über 234,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,95 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Thunder vs Clippers auf „Über 234,5 Punkte“:

In den letzten 8 Partien legten die Clippers 127 Punkte im Schnitt auf.

Im gleichen Zeitraum konnten die Thunder immerhin durchschnittlich 124 Punkte in ihren Spielen erzielen.

Kawhi Leonard und Shai Gilgeous-Alexander legten in den letzten 8 Partien jeweils im Schnitt über 30 Punkte auf.

Thunder vs Clippers Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher mit deutscher Lizenz sehen im anstehenden Aufeinandertreffen zwischen den Thunder und den Clippers das Heimteam als leichten Favoriten aufs Parkett des Paycom Center in Oklahoma City marschieren. Der Quote von 1,53 für einen Sieg der Gastgeber steht eine Siegquote von 2,55 für die Clippers gegenüber.

Shai Gilgeous-Alexander werden derweil die meisten Punkte im Spiel zugetraut. Die Over-/Under-Line des Kanadiers liegt bei 31,5 Punkten und einer Quote in Höhe von etwa 1,85, was bei einem Punkteschnitt von 30,7 über die Saison gesehen nicht wirklich verwundert.

Thunder vs Clippers Prognose: Holen die Clippers den dritten Auswärtssieg in Folge?

Die Thunder stehen mit einer Bilanz von 17-8 auf dem zweiten Platz der Western Conference und konnten bisher sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung vollkommen überzeugen. Im Angriff steht OKC mit einem Rating von 118,5 auf dem 9. Platz und in der Defensive mit einem Rating von 111,3 auf dem 6. Platz im Ligavergleich. Das daraus resultierende Net-Rating von +7,1 ist das viertbeste der gesamten NBA.

Die Thunder nehmen zwar nicht allzu viele Dreier, treffen diese jedoch mit im Schnitt 38,2 Prozent überdurchschnittlich gut. Der Effizienz der Offensive kommt zudem die beste Wurfquote bei den Freiwürfen der gesamten Liga zugute. Die Würfe von der Linie trifft das Team von Trainer Mark Daigneault im Schnitt mit über 85 Prozent.

Die Clippers mussten früh in der Saison eine schwache Phase mit sechs Niederlagen in Folge überstehen, fingen sich danach jedoch zunehmends und konnten einen starken 13-3 Run hinlegen. Mit einer Bilanz von 16-10 steht das Team aus Los Angeles nun auf dem 6. Platz im Westen und könnte mit einem Sieg gegen die Thunder weiter nach oben klettern. Auch die Clippers stehen mit einem Offensiv Rating von 118,6 (Platz 7) und einem Defensiv Rating von 112,1 (Platz 8) jeweils unter den Top 10 der Liga. Das Net-Rating von +6,4 liegt nur knapp hinter jenem des kommenden Gegners aus Oklahoma.

Kawhi Leonard legt dabei die beste Regular Season seit langem aufs Parkett und erzielt einen Punkteschnitt von 24,1 und einen enorm guten True Shooting Wert von 63 Prozent. Die Klaue gehört seit Jahren zu den besten Spielern der Liga und ist ein echter Two-Way-Star, konnte dies jedoch zuletzt aufgrund enorm vieler Verletzungen viel zu selten unter Beweis stellen. Bleiben die Clippers in dieser Saison von schlimmeren Verletzungen verschont, muss man das Team von Trainer Tyronn Lue definitiv als einen heißen Anwärter auf den Titel in der NBA zählen.

Thunder - Clippers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thunder: 116:97 Grizzlies (H), 118:117 Nuggets (A), 123:128 Kings (A), 134:120 Jazz (H), 138:136 Warriors (H)

Letzte 5 Spiele Clippers: 120:111 Mavericks (A), 151:127 Pacers (A), 144:122 Knicks (H), 121:113 Warriors (H), 119:99 Kings (H)

Letzte 5 Spiele Thunder vs. Clippers: 105:127 (A), 101:100 (A), 118:110 (H), 108:94 (H), 88:138 (A)

Sehr auffällig in dieser Saison bei den Thunder ist die Tatsache, dass die designierte Starting Five nicht wirklich überragend daherkommt und nur einen knapp positiven On-Off-Wert auflegen kann. Dies liegt vor allem an Josh Giddey, der zwar im Vakuum betrachtet ein sehr talentierter großer Guard ist, im System der Thunder jedoch kaum zum Tragen kommt und aufgrund des fehlenden Wurfs eine Schwachstelle in der Offensive darstellt. Ersetzt man den Australier mit einem beliebigen Spieler in den ersten Fünf der Thunder, steigt der Offensivwert des Lineups um über 20 Punkte, was ein enormer Unterschied ist.

Bei den Clippers konnte sich Neuzugang James Harden nach ein paar Anlaufschwierigkeiten sehr gut einfügen und legt im Schnitt 17,1 Punkte und 7,6 Assists auf. Vor allem in Sachen Effizienz zeigt „The Beard“ starke Leistungen - 48 Prozent von hinter der Linie und ein True Shooting Wert von 67 Prozent sind jeweils Karriere-Bestwerte des zukünftigen Hall-of-Famers. Die Clippers konnten vier der letzten fünf Auswärtsspiele gewinnen, was einen Tipp auf einen Sieg des Teams aus der Stadt der Engel bei einer Quote von etwa 2,5 durchaus verlockend macht. Wer an den neunten Sieg des Teams um Kawhi Leonard glaubt, könnte dafür die Bwin Gratiswette verwenden und ganz ohne Risiko einen hohen Gewinn einfahren.

Unser Thunder - Clippers Tipp: Über 234,5 Punkte

Die Offensive der Clippers ist momentan eine Macht und konnte in den letzten vier Spielen immer über 120 Punkte auflegen. Bei den Thunder war dies in drei der letzten fünf Spiele ebenfalls der Fall. Wir erwarten ein knappes Spiel in Oklahoma mit starken Akteuren auf beiden Seiten des Feldes.