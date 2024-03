Thunder - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 15.03.2024

Unser Thunder - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 15.03.2024 lautet: Mit vier Siegen in Folge gehört Dallas aktuell zu den formstärksten Teams der NBA. Zu Gast bei OKC droht diese Serie im Wett Tipp heute allerdings zu Ende zu gehen.

Am Donnerstag kommt es im Paycom Center zu einem Western-Conference-Duell. Die Dallas Mavericks (37-28) sind zu Gast bei Oklahoma City Thunder (45-20). Beide Teams treffen in dieser NBA-Saison 2023/24 schon zum dritten Mal aufeinander. Die Bilanz steht aktuell bei 1-1. Im dritten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit, dem ersten in Oklahoma, sind die Hausherren aus Sicht der Bookies die klaren Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Betway die Wette „Sieg Thunder HC -7,5″.

Darum tippen wir bei Thunder - Mavericks auf „Sieg Thunder HC -7,5″:

Die Thunder stehen daheim bei einer Bilanz von 26-7

Auswärts kommen die Mavericks nur auf 18 Siege bei 13 Niederlagen

In 7 der letzten 8 Duelle zwischen beiden Teams konnte OKC den Spread covern.

Thunder vs Mavericks Quoten Analyse:

Laut den Wettquoten gehen die Hausherren bei der Thunder vs Mavericks Prognose mit einem Spread von minus 9,5 Punkten ins Rennen. Das hat natürlich mit der Situation in der Conference zu tun.

Im Westen stehen nur die Nuggets minimal besser da als OKC. Dallas belegt trotz der jüngsten Siegesserie nur Rang 8. So sind die Gastgeber bei den neuen Wettanbietern mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,21 die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste aus Texas bekommt ihr Quoten im Schnitt von 4,46.

Thunder vs Mavericks Prognose: Geht die Serie von Dallas auch bei OKC weiter?

Die Thunder gehören in dieser Saison zu den positiven Überraschungen in der NBA. Der Neuaufbau ging schneller voran als erwartet. Die Männer von Coach Mark Daigneault liefern sich in der Division und in der Conference ein enges Rennen mit dem Meister aus Denver. Durch die 111:121-Niederlage am Dienstag daheim gegen die Pacers ist OKC in diesem Duell ganz knapp (PCT 0,692 zu 0,697) auf den zweiten Rang gerutscht. Davor hatten die Thunder drei Siege in Serie gefeiert.

Vor allem daheim gehört das Franchise aus Oklahoma mit einer Bilanz von 26-7 zu den stärksten Teams der Liga. Zudem hat man mit Shai Gilgeous-Alexander einen absoluten MVP-Kandidaten. Nur Luka Doncic steht bei den Points per Game noch besser da als SGA (31,1 PPG). OKC ist bei den Blocks per Game, bei der Three Point Percentage und der Free Throw Percentage die Nummer 1 der NBA. Bei den PPG sind nur die Pacers und die Celtics stärker. Die Defense lässt 113,0 PPG (Rang 13) zu.

Das 109:99 am Mittwoch daheim gegen die Warriors war der vierte Sieg in Folge für die Mavericks. Damit ist Dallas auf der einen Seite eines der formstärksten Teams der NBA. Zudem dürfen die Mavs wieder auf einen Platz in den Top 6 hoffen. Hier hat man aktuell nur ein Spiel Rückstand auf die Suns. Allerdings feierte man die jüngsten Erfolge gegen Teams, die es in dieser Saison wahrscheinlich nicht in die Playoffs schaffen. Beim Sieg gegen Golden State endete die Triple-Double-Serie von Luka Doncic nach sieben Spielen.

Das lag vor allem daran, dass der Slowene im letzten Quarter mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde. Ob der Superstar rechtzeitig zum Spiel in Oklahoma fit wird, ist noch unklar. Ohne Doncic müssten Kyrie Irving und Tim Hardaway Jr. die Last in der Offense fast alleine schultern. Denn der Slowene führt die NBA mit 34,3 Points per Game immer noch an. In der Fremde kommt das Team von Coach Jason Kidd auf eine Bilanz von 18-13. Die Offense steht mit 119,0 PPG auf Rang 6, die Defense mit 117,5 PPG auf Rang 23.

Thunder - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thunder: 111:121 Pacers (H), 124:93 Grizzlies (H), 107:100 Heat (H), 128:120 Trail Blazers (A), 104:116 Lakers (A)

Letzte 5 Spiele Mavericks: 109:99 Warriors (H), 127:92 Bulls (A), 142:124 Pistons (A), 114:108 Heat (H), 120:137 Pacers (H)

Letzte 5 Spiele Thunder vs Mavericks: 111:146 (A), 126:120 (A), 120:109 (H), 121:114 (A), 117:111 (A)

Oklahoma liegt im direkten Vergleich gegen Dallas knapp mit 88 Siegen zu 84 Niederlagen vorne. In dieser Saison traf man sich schon zweimal bei den Mavericks. Das erste Spiel ging mit 126:120 an OKC. Im zweiten feierten dann aber die Mavs mit einem 146:111 einen deutlichen Sieg. Ab März 2021 konnte das Team aus Texas drei Gastspiele in Folge bei den Thunder gewinnen. Diese Serie endete in der Vorsaison mit einem 120:109 der Hausherren.

In dieser Saison haben beide Teams ihre Stärken in der Offensive. So dürfte ein Wert von 234,5 Punkten übertroffen werden. Für diesen Tipp bekommt ihr bei Intertops eine Quote von 1,56. Zuvor liefern wir euch noch alle Infos zur Intertops Anmeldung.

Unser Thunder - Mavericks Tipp: Sieg Thunder HC -7,5

Oklahoma hat noch zwei Rechnungen offen: Erstens verlor man im vergangenen Monat mit mehr als 30 Punkten gegen die Mavericks. Zudem setzte es am Dienstag eine bittere Heimpleite gegen die Pacers. Die Thunder gehören zu den stärksten Heimteams der NBA, während sich Dallas in der Fremde schwer tut. In sieben der letzten acht Duelle zwischen beiden Teams konnte OKC den Spread covern. Mit der Fähigkeit, das Tempo des Spiels zu kontrollieren, dürften die Hausherren auch die Offense von Dallas limitieren, vor allem wenn es bei Mavs-Superstar Luka Doncic doch nicht zu einem Einsatz reicht.

Zudem kamen die jüngsten Siege der Mavericks eher gegen schwächere Gegner zustande. Außerdem hatten die Gäste nur etwas mehr als 24 Stunden Zeit seit ihrem letzten Spiel daheim gegen die Warriors.