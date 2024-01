Thunder - Timberwolves Tipp, Prognose, Quoten| 30.01.2024

Unser Thunder - Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 30.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfangen die jungen Thunder die beste Defensive der Liga um Rudy Gobert. Die Thunder sollten aufgrund der deutlich vielseitigeren Offensive und einer ebenfalls starken Verteidigung im Vorteil sein.

Spitzenspiel in der Western Conference! Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass in einem Duell zwischen den Thunder und Timberwolves, die zwei besten Mannschaften des Westens aufeinandertreffen? OKC liegt mit einer Niederlage weniger auf dem Konto momentan auf dem ersten Platz und zeigte sich zuletzt in starker Form.

Wir gehen in unserem Wett Tipp heute mit den „Young Guns" aus Oklahoma und wählen die Wette „Sieg Thunder".

Darum tippen wir bei Thunder vs Timberwolves auf „Sieg Thunder“:

Die Thunder gewannen 9 der letzten 10 Heimspiele.

Die Thunder gewannen in dieser Saison 2 der 3 Spiele gegen die Timberwolves.

Die Timberwolves verloren das letzte Spiel gegen die schwachen Spurs.



Thunder vs Timberwolves Quoten Analyse:

Die Thunder werden vor heimischem Publikum als leichter Favorit im kommenden Duell um die Krone im Westen gesehen und bekommen eine Siegquote von 1,70 zugewiesen. Ein Sieg der Timberwolves, der die Bilanz zwischen den beiden Teams in dieser Saison ausgleichen würde, steht mit einer Quote von 2,20 zu Buche.

Den beiden offensiven Superstars werden für ihre Farben dabei jeweils die meisten Punkte im Spiel zugetraut. Die Over-/Under-Line für Shai Gilgeous-Alexander liegt derweil mit 31,5 Punkten etwas höher als die von Jungstar Anthony Edwards auf Seiten der Timberwolves mit 27,5 Punkten.

Thunder vs Timberwolves Prognose: Gewinnen die Thunder das 3. Spiel in Folge gegen die Timberwolves?

OKC macht einfach Spaß in dieser Saison! Mit Shai Gilgeous-Alexander steht natürlich ein absoluter Superstar in den Reihen Oklahomas, der in dieser Saison auf MVP-Niveau agiert. Doch auch der Supporting Cast um den Kanadier herum spielt eine bockstarke Saison. Fast jeder Spieler in der Rotation kann gut werfen, passen und zum Korb ziehen, was eine enorme Herausforderung für die gegnerischen Defensiven darstellt.

Die Thunder belegen mit einem Offensiv Rating von 120,8 und einem Defensiv Rating von 112,2 jeweils den vierten Platz im Ligavergleich. In der Offensive fällt der Wurf sehr gut, die Wurfquote im Dreier-Bereich als auch innerhalb der Zone liegt jeweils deutlich über dem Liga-Schnitt. Die Schwächen im Rebounding (Platz 27) gleichen die Thunder mit ihrer starken Energie in der Defense aus. Bei den Steals mit 8,4 und den Blocks mit 6,5 im Schnitt liegen die Thunder jeweils auf einem starken dritten Platz.

Die Timberwolves können in dieser Saison vor allem mit einer enorm starken Defensive überzeugen. Das liegt zu großen Teilen an Rudy Gobert, der den Defensive-Player-Of-The-Year-Award schon so gut wie sicher in der Tasche haben dürfte. Kein anderer Spieler in der NBA verändert so nachhaltig das Wurf-Profil des Gegners wie der Franzose. Dies könnte vor allem gegen die Thunder, die sehr gerne den Abschluss am Ring suchen, eine gewichtige Rolle spielen.

Mit einem Defensive Rating von 109,4 führen die Timberwolves die Liga an. In der Offensive hat das Team aus dem Norden der USA noch einiges an Arbeit vor sich, vor allem wenn es darum geht einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Das Offensiv Rating liegt mit 114,9 knapp unter dem Liga-Schnitt und ist zu sehr von einem guten Abend des Jungstars Edwards abhängig, der in dieser Saison im Schnitt 25,9 Punkte auflegt.

Thunder - Timberwolves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thunder: 104:120 Pistons (A), 107:83 Pelicans (A), 140:114 Spurs (A), 111:109 Trail Blazers (H), 102:97 Timberwolves (A).

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 112:113 Spurs (A), 96:94 Nets (A), 118:107 Wizards (A), 125:128 Hornets (H), 97:102 Thunder (H).

Letzte 5 Spiele Thunder vs. Timberwolves: 102:97 (A), 129:106 (H), 103:106 (A), 95:120 (A), 110:112 (H).



Der direkte Vergleich zwischen den beiden Franchises gestaltete sich zuletzt recht ausgeglichen. In den letzten sechs Begegnungen gingen beide Teams jeweils dreimal als Sieger vom Platz, die letzten beiden Spiele konnten die Thunder gewinnen. Sollte OKC auch das kommende Duell für sich entscheiden, würde der Tiebreaker an das Team aus Oklahoma gehen, dies könnte in den Playoffs noch eine Rolle spielen. Verletzungen dürften in der kommenden Partie keine große Rolle spielen. Während das Lazarett der Thunder komplett leer ist, ist der Einsatz von Veteran Mike Conley auf Seiten Minnesotas fraglich.

Übrigens erzielte Shai Gilgeous-Alexander in acht der letzten zehn Partien mindestens 31 Punkte, so könnte sich eine Wette auf den kanadischen Guard lohnen.

Unser Thunder - Timberwolves Tipp: Sieg Thunder

Die Thunder zeigen sich momentan in einer starken Verfassung und verloren nur sechs der letzten 23 Spiele. Die Niederlage gegen Detroit am letzten Spieltag sollte dabei als absoluter Ausrutscher gesehen werden. Die Timberwolves sind derweil zu abhängig von einem starken Abend von Anthony Edwards, um der vielseitigen Offensive der Thunder im kommenden Match Paroli bieten zu können.