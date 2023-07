Tiafoe - Dimitrov Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Tiafoe - Dimitrov Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Beide Spieler haben die 3. Runde des All England Championships ohne Satzverlust erreicht. In einem engen Duell auf Augenhöhe fällt die Entscheidung über das Weiterkommen nun wohl erst im 5. Satz.

Der Spielplan von Wimbledon 2023 ist nach zahlreichen Regen-Unterbrechungen immer noch etwas durcheinander. Am Samstag steht aber mit dem Duell zwischen Frances Tiafoe und Grigor Dimitrov ein spannendes Drittrundenmatch auf dem Plan. Der Bulgare hat mit dem Einzug in die Runde der letzten 32 schon eine persönliche Bestmarke an der Church Road aufgestellt. Sein US-Amerikanischer Gegner hat sich dagegen in den letzten Jahren in SW19 kontinuierlich gesteigert und hofft auf sein erstes Viertelfinale in London. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 3,05 bei Betano für die Wette „Über 4,5 Sätze“

Darum tippen wir bei Tiafoe vs Dimitrov auf „Über 4,5 Sätze“:

Der Bulgare hat in dieser Saison auf Gras erst ein Spiel verloren

Beide Spieler sind in Wimbledon noch ohne Satzverlust

Dimitrov führt den direkten Vergleich mit 2:1 an

Tiafoe vs Dimitrov Quoten Analyse:

Schaut man auf das ATP-Ranking hat Frances Tiafoe als Nummer 10 etwas die Nase vorn. Doch sein bulgarischer Gegner wird auch schon auf Platz 24 geführt. Bei diesem Duell fällt den Tennis-Buchmachern die Entscheidung schwer. Der US-Amerikaner geht mit durchschnittlichen Quoten von 1.88 als minimaler Favorit ins Rennen. Doch auch für ein Weiterkommen des Bulgaren werden lediglich Quoten im Schnitt von 1.93 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tiafoe vs Dimitrov Prognose: Wie viele Asse hat Tiafoe dieses Mal auf Lager?

Frances Tiafoe hat sich in diesem Jahr erstmals in die Top 10 der Weltrangliste nach vorne gespielt. Das erreichte der US-Profi unter anderem durch die dritte Runde bei den Australian und den French Open sowie den Sieg beim ATP Houston. Auch auf Gras lief es mit dem Sieg beim Boss Open im Stuttgarter Weissenhof recht ordentlich. Nur beim Turnier im Queen‘s Club erwischte es den 25-jährigen schon in seinem Auftaktmatch gegen Sebastian Korda (ATP Nr. 25).

In Wimbledon legte der Mann aus Maryland mit einem 7:6, 6:3, 6:4 gegen Yibing Wu (ATP Nr. 62) los. Dann folgte ein 7:6, 6:4, 6:2 gegen Dominic Stricker (ATP Nr. 117). Hier konnte der US-Amerikaner alle vier Breakbälle gegen sich abwehren und servierte 23 Asse. Im ersten Satz wurde der Tiebreak aber erst nach dem 11. Punkt für Tiafoe entschieden. Damit steht die Nummer 10 der Welt zum fünften Mal in Folge bei einem Major in der dritten Runde. Seine Bilanz in diesem Jahr steht bei 30:13 (7:3 auf Gras).

Grigor Dimitrov gehört zu den erfahrensten Spielern in der Szene. Der Bulgare ist schon seit 2008 als Profi unterwegs. Über die Jahre stand der Mann aus Haskovo schon bei drei Grand-Slam-Turnieren im Halbfinale. Nur bei den French Open war immer spätestens im Achtelfinale Endstation. Anfang Juni hatte der 32-jährige in Roland Garros in der vierten Runde in drei Sätzen gegen Alexander Zverev verloren. Im Queen‘s Club musste Dimitrov in die Quali, zog am Ende aber ohne Satzverlust ins Viertelfinale ein.

Dort war dann allerdings gegen Carlos Alcaraz beim 4:6, 4:6 nichts zu holen. Im Wimbledon machte der Bulgare in Runde 1 beim 6:1, 6:2, 6:1 gegen Sho Shimabukuro (ATP Nr. 162) kurzen Prozess. Auch gegen den Weißrussen Ilya Ivashka (ATP Nr. 102) ließ die Nummer 24 der Welt mit einem 6:3, 6:4, 6:4 nicht viele Spiele liegen. So kommt Dimitrov auf eine Jahresbilanz von 25 Siegen und 12 Niederlagen. Auf Gras gab es in 7 Spielen sogar nur eine Pleite, bei 6 Siegen.

Tiafoe - Dimitrov Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tiafoe: 3:0 Stricker, 3:0 Wu, 1:2 Djokovic, 1:2 Norrie, 0:2 Korda

Letzte 5 Spiele Dimitrov: 3:0 Ivashka, 3:0 Shimabukuro, 0:2 Alcaraz, 2:0 Cerundolo, 2:0 Ruusuvuori

Letzte 5 Spiele Tiafoe vs Dimitrov: 1:2, 0:2, 3:1

Im Jahr 2018 trafen beide Spieler erstmals aufeinander. In der Runde der letzten 16 in Toronto und beim Laver Cup setzte sich beides Mal Grigor Dimitrov durch, einmal mit 2:1 und einmal mit 2:0 Sätzen. Das erste und bisher einzige Major-Duell wurde dann im Achtelfinale der Australian Open ausgetragen. Hier feierte Frances Tiafoe einen Sieg in vier Sätzen. Von den 9 Sätzen zwischen den beiden Profis wurden drei im Tiebreak entschieden. Die Bookies gehen mit Quoten von etwa 1.30 auch dieses Mal von mindestens einem Tiebreak aus.

Unser Tiafoe - Dimitrov Tipp: Über 4,5 Sätze

Beide Profis spielen bisher ein starkes Turnier. Vor allem Dimitrov war auf Rasen schon lange nicht mehr so gut in Form wie in diesem Jahr. Doch auch Tiafoe darf sich zurecht Hoffnungen auf einen langen Verbleib in Wimbledon machen. Am Ende geht es uns ähnlich wie den Bookies. Einen Favoriten können wir nicht ausmachen. Wir erwarten ein enges Duell, das wohl über die volle Distanz geht.