Tiafoe - Shelton Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Tiafoe - Shelton Tipp zum US Open 2023 Viertelfinale lautet: Das New Yorker Publikum darf sich in diesem Viertelfinale auf den Vergleich zweier US-Amerikaner freuen. Trotz der guten Leistungen von Shelton favorisieren wir Tiafoe.

Ben Shelton hat es in seiner ersten vollen Saison auf der Tour zum zweiten Mal in ein Grand-Slam-Viertelfinale geschafft. Dort duelliert er sich mit dem ebenfalls wuchtigen Aufschlagspieler Frances Tiafoe, Nummer 10 der Welt. Tiafoe stand letztes Jahr im Halbfinale und kann diesen Erfolg mit einem Sieg über seinen Landsmann wiederholen.

Shelton liegt in der Weltrangliste auf Position 47 und ist fünf Jahre jünger als sein Konkurrent. Tiafoe fühlt sich in diesem Jahr unter den Top 10 zu Hause. Sein Spiel ist weniger fehleranfällig als das von Shelton, sodass wir folgenden Tipp wagen: „Sieg Tiafoe (HC -1,5 Sätze)“ mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Tiafoe vs Shelton auf „Sieg Tiafoe (HC -1,5 Sätze)“:

Beide Spieler haben einen starken Aufschlag - Shelton streute in den letzten 52 Wochen auf Hardcourts jedoch zu viele Doppelfehler ein (4,1 pro Spiel).

Tiafoe kann daraus Kapital schlagen - im letzten Jahr gewann der 25-Jährige 50,2 Prozent der Punkte beim gegnerischen zweiten Aufschlag.

Tiafoe glänzt unter Druck (232,6 Under Pressure Rating: Platz 7) - Shelton rangiert nur auf Platz 70 (182,8).

Tiafoe vs Shelton Quoten Analyse:

Frances Tiafoe ist seit Andre Agassi (2002-2005) der erste amerikanische Spieler, der in vier aufeinanderfolgenden Jahren mindestens die vierte Runde der US Open erreicht hat. Somit sind Siegquoten bis 1,44 für den Top-10-Spieler in unseren Augen gerechtfertigt.

Ben Shelton hat das heimische Publikum im Laufe des Turniers überzeugt und zuletzt sogar Tommy Paul mit 3:1 aus dem letzten Grand Slam des Jahres geworfen. Der energiegeladene Jungprofi startet mit Quoten zwischen 2,81 und 3,00 gegen den nächsten Landsmann. Wetten ohne Steuern machen sich auf eurem Wettkonto positiv bemerkbar.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tiafoe vs Shelton Prognose: Tiafoe ist etwas weiter

Die US Open 2023 verlaufen für Frances Tiafoe noch recht geradlinig. Der US-Amerikaner hat in seinen bisherigen vier Matches erst einen Satz abgegeben. Grundsätzlich liegt dem 25-Jährigen das Grand-Slam-Turnier in seiner Heimat. Zum vierten Mal in Folge hat er mindestens die vierte Runde erreicht und der zweite Halbfinaleinzug in Serie steht bevor.

Sein Aufschlag ist eine große Waffe und im Vergleich zu Ben Shelton weniger fehleranfällig. Durchschnittlich schlug Tiafoe in den letzten 52 Wochen auf Hardcourts 9,1 Asse pro Partie und limitierte die Anzahl der Doppelfehler auf 2,3 pro Match. Shelton schlug zwar etwas mehr Asse pro Match (10,6), ließ sich auf der anderen Seite jedoch auch zu 4,1 Doppelfehlern verleiten.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Der Return gehört weder zu den Stärken von Tiafoe, noch zu denen des 20-jährigen Herausforderers. Allerdings scheint der Favorit aus Hyattsville etwas konstanter zu sein. Das Return-Rating des letztjährigen Halbfinalisten ist eine Ecke höher (136) als das von Shelton (122).

Darüber hinaus hat Tiafoe in dieser Saison bisher 20,5 Prozent seiner Return-Spiele gewonnen (52.), während der Wert von Shelton einer der schwächsten aller gewerteten Spieler ist (13,4 Prozent).

Tiafoe - Shelton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tiafoe: 3:0 R. Hijikata, 3:1 A. Mannarino, 3:0 S. Ofner, 3:0 L. Tien, 0:2 S. Wawrinka.

Letzte 5 Spiele Shelton: 3:1 T. Paul, 3:1 A. Karatset, 2:0 (Aufb.) D. Thiem, 3:1 P. Cachin, 0:2 S. Tsitsipas.

Letzte Spiele Tiafoe vs. Shelton: -

Die vorhandene Erfahrung von Frances Tiafoe macht sich auch an anderer Stelle bemerkbar. Der 25-Jährige ist ein Gigant in Drucksituationen. In dieser Saison gibt es aktuell nur sechs Spieler mit einem besseren Under-Pressure-Rating (232,6). Drucksituationen machen dem 20-jährigen Herausforderer noch größere Probleme (Rating: 182,2).

Des Weiteren kann Tiafoe bei den US Open eine Bilanz von 17-8 Siegen vorweisen. Auf die aktuelle Saison betrachtet hat der letztjährige Halbfinalist eine Bilanz von 37-14 Siegen. Beide Werte liegen deutlich über denen des Herausforderers. Shelton hat 2023 eine negative Bilanz (16-20 Siege) und gibt in diesem Jahr erst sein US-Open-Debüt.

Zumindest ist es bereits sein zweites Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Bereits im Januar drang Shelton ins Viertelfinale der Australian Open vor. Damals unterlag er seinem vorherigen Gegner Tommy Paul mit 1:3. Erwartet ihr, dass die beiden Kontrahenten über weite Strecken ihren genialen Aufschlag durchbringen, lohnt sich folgende Wette: „Sieg Tiafoe & Über 39,5 Spiele“ mit einer Quote von 2,70 bei Interwetten.

Unser Tiafoe - Shelton Tipp: Sieg Tiafoe (HC -1,5 Sätze)

Beide Spieler haben ihre Stärken beim eigenen Aufschlag. Tiafoe hat deutlich mehr Erfahrung, mit der er schon über das ganze Jahr seinen Platz in den Top 10 der ATP-Weltrangliste behaupten kann. Unter Druck ist Tiafoe aktuell deutlich stabiler. Shelton wird voraussichtlich nicht in der Lage sein, seine Doppelfehler auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, sodass Tiafoe maximal einen Satz verliert.