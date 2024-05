Timberwolves - Mavericks Tipp, Prognose, Quoten 25.5.2024

Unser Timberwolves - Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 25.05.2024 lautet: Die Timberwolves empfangen die Mavericks zu Spiel 2 der Western Conference Finals und stehen dabei schon unter Druck. Wir glauben in unserem Wett Tipp heute vor allem aufgrund der starken Leistungen der Mavs-Superstars an einen zweiten Sieg der Texaner.

Auch in den Conference Finals im Westen blieb es im ersten Spiel der Serie zwischen den Timberwolves und den Mavericks bis zur Schlusssirene denkbar knapp. Die Mavs um Superstar Luka Doncic konnten am Ende einen 108:105-Sieg einfahren und setzen das Team aus Minneapolis dadurch schon gehörig unter Druck.

Wir sind uns nicht sicher, ob das recht junge Team um Anthony Edwards damit umzugehen weiß und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute “Sieg Mavericks” mit einer Quote von 2,50 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Timberwolves vs Mavericks auf “Sieg Mavericks”:

Die Mavericks konnten in dieser Postseason schon 5 Auswärtsspiele gewinnen.

Die Texaner gewannen, obwohl der Distanzwurf mit 24 Prozent enorm schlecht fiel.

Luka Doncic und Kyrie Irving erzielten jeweils mindestens 30 Punkte in Spiel 1.



Timberwolves vs Mavericks Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen weiterhin die Timberwolves im Vorteil und vergeben für einen Heimsieg eine Quote in Höhe von 1,44. Derweil wurde für den zweiten Sieg der Mavs eine Quote in Höhe von 2,50 in den Büchern vermerkt.

Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten wurde bei 207,5 Punkten mit Quoten von jeweils etwa 1,86 festgelegt. Sollte Dallas die Dreier im kommenden Spiel etwas besser treffen, würden wir hier eher eine Über-Wette empfehlen. Diese könnt ihr auch ganz bequem über eine der besten Wett-Apps auf dem Markt von unterwegs abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Timberwolves vs Mavericks Prognose: Können die Timberwolves Luka Doncic stoppen?

Der slowenische Superstar der Mavericks spielte bisher nicht seine besten Playoffs und kam “nur” auf einen Schnitt von 27,3 Punkten. Diese Marke überschritt der Aufbauspieler in der ersten Partie gegen die Timberwolves locker und stand am Ende bei 33 Zählern aus 26 Shooting-Possessions. Dabei hatte auch Doncic aus der Distanz etwas Probleme, traf aber immerhin drei seiner zehn Versuche.

Die Mavericks konnten nur 25 Prozent ihrer Würfe von Downtown im gegnerischen Korb versenken, wühlten dafür jedoch stark in der Zone der Timberwolves, die trotz der Präsenz von Rudy Gobert keinen wirklichen Zugriff in Ring-Nähe bekamen.

Auf der anderen Seite hatten die Timberwolves enorme Probleme, sich einfache Looks am Korb der Mavs herauszuspielen. Das wird auch durch die acht Blocks der Texaner unterstrichen. Zudem drückte das Team von Coach Finch 49 Mal von hinter der Dreierlinie ab, traf jedoch nur 18 dieser Versuche, was am Ende nicht für einen Sieg reichte.

Anthony Edwards kam nur auf 19 Punkte und konnte kaum seine Stärken im Drive zum Ring ausspielen. Zwölf seiner 15 Würfe nahm der Wing von Downtown, traf dort immerhin mit 41,7 Prozent sehr gut. Dass der Ant-Man jedoch sehr effektiv vom eigenen Korb ferngehalten wurde, spricht definitiv für die starke Arbeit der Texaner in der eigenen Zone und dürfte dem Coaching-Staff der Timberwolves einige Kopfschmerzen bereiten.

Timberwolves - Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 105:108 Mavericks (H), 98:90 Nuggets (A), 115:70 Nuggets (H), 97:112 Nuggets (A), 107:115 Nuggets (H).

Letzte 5 Spiele Mavericks: 108:105 Timberwolves (A), 117:116 Thunder (H), 104:92 Thunder (A), 96:100 Thunder (H), 105:101 Thunder (H).

Letzte 5 Spiele Timberwolves vs. Mavericks: 105:108 (H), 121:87 (H), 108:115 (A), 118:110 (H), 119:101 (A).



Ein wichtiger Faktor im Spiel der Mavericks war wieder einmal Rookie-Center Dereck Lively II. Der Big-Man füllte den Boxscore mit neun Punkten, zwölf Rebounds, zwei Blocks und traf dabei alle seine vier Würfe. Zudem legte der 20-Jährige mit +19 den besten Plus-/Minus-Wert seines Teams auf. Auf Seiten der Timberwolves konnten eigentlich nur Jaden McDaniels und Naz Reid überzeugen. Ersterer verwandelte sechs seiner neun Versuche aus der Distanz und war am Ende mit 24 Punkten Topscorer seiner Farben. Reid brachte mit 15 Punkten, fünf Rebounds, einem Steal und einem Block von allem etwas von der Bank kommend.

Die Mavericks hatten zeitweise wieder einige Schwierigkeiten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und leisteten sich insgesamt 13 teils haarsträubende Ballverluste. Dass die Texaner trotz dieser Tatsache und dem schwachen Shooting aus der Distanz am Ende das Spiel gewinnen konnten, sehen wir als klares Indiz dafür, dass die Timberwolves im Verlauf dieser Serie noch einige Probleme mit den Mavericks bekommen könnten. Wir denken nicht, dass die Mavericks auch in Spiel 2 so viele offene Dreier daneben setzen werden und würden daher unabhängig vom Endergebnis zu einem “Mavericks Über 102,5 Punkte”-Tipp tendieren, der bei Winamax mit einer Quote von 2,00 angeboten wird. Alles Wissenswerte zu diesem tollen Anbieter findet ihr in unserem großen Winamax Sportwetten Test.

Unser Timberwolves - Mavericks Tipp: Sieg Mavericks

Wir sehen aufgrund der Tatsache, dass die Timberwolves enorme Schwierigkeiten hatten, die beiden Superstars der Mavs zu verteidigen, auch im zweiten Spiel in Minneapolis die Gäste aus Dallas im Vorteil. Die Mavs sind zwar kein elitäres Shooting Team, haben jedoch einige Spieler in den Reihen, die von Downtown heiß laufen können und dürften sich in dieser Hinsicht zumindest etwas steigern.