Timberwolves - Nuggets Tipp, Prognose & Quoten 11.05.2024

Unser Timberwolves - Nuggets Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 11.05.2024 lautet: Die Timberwolves empfangen den amtierenden Champion aus Denver zu Spiel 3 der Serie und könnten mit einem Sieg für eine Vorentscheidung sorgen. Wir schätzen die Chancen für eine Aufholjagd der Nuggets in unserem Wett Tipp heute tatsächlich eher gering ein.

Mit den Timberwolves ist zu rechnen! So viel lässt sich nach den ersten sechs Partien dieser Postseason mit Sicherheit sagen. Mit Anthony Edwards steht ein offensiver Superstar in den eigenen Reihen, zudem sucht die Verteidigung der Wolves ihresgleichen in dieser Saison. Mit Rudy Gobert steht nach seinem Fehlen in Spiel 2 aufgrund der Geburt des ersten Kindes des Franzosen wieder der defensive Anker der Mannschaft aus Minneapolis zur Verfügung.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Timberwolves“ mit einer Quote von 1,54 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Timberwolves vs Nuggets auf „Sieg Timberwolves“:

Die Timberwolves sind in diesen Playoffs bisher ungeschlagen.

Minnesota stellt mit einem Offensiv Rating von 123 Punkten die beste Offensive der Postseason.

Die Nuggets verloren 4 der letzten 6 Spiele gegen Minnesota.

Timberwolves vs Nuggets Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter rechnen nicht wirklich mit einem Auswärtssieg der Nuggets gegen das Team der Stunde der NBA. So steht die Siegquote für den amtierenden Champion für das kommende Duell mit einer 2,54er Quote in den Büchern, während ein Sieg der Hausherren mit einer Quote in Höhe von 1,54 deutlich wahrscheinlicher erachtet wird.

Bei den Wetten im Bereich der Gesamtpunkte macht sich die gute Verteidigung von Minnesota bemerkbar, sodass im Schnitt nur 204,5 Punkte mit Quoten von jeweils etwa 1,90 erwartet werden. In sechs der letzten sieben Heimspiele der Wolves gegen die Nuggets wurde diese Marke überschritten, sodass eine „205+ Punkte“-Wette bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,87 sicherlich in Betracht gezogen werden sollte.

Timberwolves vs Nuggets Prognose: Jamal Murray ist bisher ein Totalausfall!

Die Timberwolves legten auch ohne ihren Defensiv-Star Rudy Gobert den amtierenden Champ um den neuen MVP Nikola Jokic im zweiten Spiel der Serie an die Kette, sodass die Spieler von Coach Malone schon früh in der Partie sichtlich frustriert waren. Jamal Murray gelang wie schon im ersten Spiel so gut wie gar nichts und auch der Joker leistete sich wieder einige ungewöhnliche Schwächen im Spielaufbau.

Der kanadische Guard der Nuggets stand zur Pause bei 1/10 aus dem Feld und konnte am Ende der Partie gerade einmal acht Zähler verbuchen. Neben Jokic, der ebenfalls nur fünf seiner 13 Wurfversuche traf, konnten bei den Nuggets nur noch Aaron Gordon (20 Punkte) und Justin Holiday (13 Punkte) zweistellig scoren. Insgesamt wurde das Team aus Colorado bei einer Wurfquote von 35 Prozent aus dem Feld gehalten.

Auf der Gegenseite konnten die Timberwolves daher verkraften, dass der eigene Wurf mit 50 Prozent auch nicht überragend fiel, zumal Karl-Anthony Towns mit 27 sehr effizienten Punkten vielleicht das beste Playoff-Spiel seiner Karriere zeigte. Superstar Anthony Edwards nahm sich aufgrund der klaren Dominanz seiner Mannschaft etwas im Angriff zurück, erzielte jedoch am Ende ebenfalls 27 Punkte.

Gleich vier Spieler der Timberwolves konnten zwei Steals auflegen. Allen voran müssen hier Jaden McDaniels und Nickeil Alexander-Walker genannt werden, die im Verbund Jamal Murray komplett abmeldeten und kaum offene Würfe der Nuggets zuließen.

Timberwolves - Nuggets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 106:80 Nuggets (A), 106:99 Nuggets (A), 122:106 Suns (A), 126:109 Suns (A), 105:93 Suns (H).

Letzte 5 Spiele Nuggets: 80:106 Timberwolves (H), 99:106 Timberwolves (H), 108:106 Lakers (H), 108:119 Lakers (A), 112:105 Lakers (A).

Letzte 5 Spiele Timberwolves vs. Nuggets: 106:80 (A), 106:99 (A), 107:116 (A), 111:98 (A), 112:115 (H).

Die Timberwolves gewannen ihre beiden Heimspiele in dieser Postseason mit mindestens zwölf Punkten Vorsprung. Insgesamt konnten neun der letzten elf Spiele vor heimischem Publikum gewonnen werden, während die Nuggets drei ihrer letzten sechs Auswärtsspiele abgeben mussten.

Die Hausherren hielten die Nuggets in dieser Serie bisher unter hundert Punkten. Solltet ihr erwarten, dass dies zum dritten Mal in Folge gelingen kann, könnte eine „Nuggets Unter 99,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,92 bei Happybet etwas für euch sein. Beim Top-Anbieter wartet momentan zudem der tolle Happybet Neukundenbonus auf euch!

Unser Timberwolves - Nuggets Tipp: Sieg Timberwolves

Die Nuggets hatten in den ersten beiden Partien nicht den Hauch einer Chance gegen das starke Team-Konstrukt der Minnesota Timberwolves. Es deutet nicht viel darauf hin, dass sich dies im kommenden Gastspiel in Minneapolis ändert. Wir trauen zwar dem Joker eine deutliche Leistungssteigerung zu, bezweifeln jedoch stark, dass dies am Ende reichen wird, zumal Co-Star Jamal Murray bisher gegen die starke Defense der Wolves hoffnungslos überfordert wirkte.