Timberwolves - Nuggets Tipp, Prognose, Quoten |20.03.2024

Unser Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 20.03.2024 lautet: Vergangene Nacht wuchtete Anthony Edwards einen unglaublichen Dunk über John Collins in den Ring, der das Spiel der Wolves gegen die Jazz veränderte und den Siegeszug einleitete. In unserem Wett Tipp heute benötigt Minnesota ein Handicap.

Minnesota und Denver liegen in der Western Conference mit identischer Bilanz auf Rang zwei und drei (47-21). Den Wolves fehlt weiterhin Karl Anthony Towns (Knie). Im Bestfall kehren allerdings Rudy Gobert und Naz Reid zurück. Denver präsentierte sich in den letzten Wochen in extrem guter Verfassung. Das letzte Spiel gegen die Dallas Mavericks verlor der amtierende Champion jedoch (105:107). Die Buchmacher favorisieren Denver.

Ein Handicap macht die Sache aber ziemlich spannend. Wir spielen bei Betway eine Quote von 1,71 auf „Sieg Timberwolves (HC +8,5)“.

Darum tippen wir bei Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets auf „Sieg Timberwolves (HC +8,5)“:

Minnesota hat das drittbeste Net-Rating der NBA (6,4).

Die Timberwolves haben zu Hause eine Bilanz von 23-8 Siegen.

Denver steht fernab der eigenen Arena bei 20-15 Siegen.



Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets Quoten Analyse:

Zwei extrem spannende Teams, die jeweils unter den Top 4 der Western Conference positioniert sind, treffen in diesem Vergleich aufeinander. Minnesota hat zwar ein Heimspiel, wird von den Buchmachern aber mit Siegquoten bis 3,40 als klarer Außenseiter gehandelt.

Denver gewann acht der letzten zehn Spiele und präsentierte sich bis zur Niederlage gegen Dallas in bester Verfassung. Die Quoten der Wettanbieter zwischen 1,32 und 1,36 zeigen Vertrauen in diese Formstärke. Jetzt einfach bei folgenden PayPal Wettanbietern einzahlen und loslegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets Prognose: Anthony Edwards dreht auf

Karl Anthony Towns lässt sich derzeit am Knie behandeln und erholt sich von einer Operation. Anthony Edwards scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, den Verlust des Big Man zu kompensieren.

Bis zur vergangenen Nacht gegen die Jazz legte Edwards in fünf Spielen ohne KAT durchschnittlich 31 Punkte und 7,2 Rebounds pro Begegnung auf. Zusätzlich kann der Starspieler der Wolves sein Team mit einzelnen Aktionen emotional auf Vordermann bringen.

So gesehen im letzten Spiel gegen Utah, als Edwards mit einem unglaublichen Dunk über John Collins hinweg seine Mannschaft auf den Rücken nahm und den Siegeszug einleitete. In der zweiten Halbzeit markierte er 25 seiner 32 Punkte und trug die Offensive von Minnesota quasi im Alleingang zum Sieg.

Die Wolves sind aber mehr als nur Anthony Edwards. Minnesota hat das beste Defensiv Rating der NBA (108,2) und ist in der eigenen Arena nur schwer zu schlagen (23-8 Siege). Zudem gehen die Wolves mit Rückenwind in dieses wichtige Matchup (3 Siege in Serie).

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Minnesota Timberwolves: 114:104 Jazz (A), 119:100 Jazz (A), 118:100 Clippers (A), 109:120 Lakers (A), 104:113 n.V. Cavaliers (A).

Letzte 5 Spiele Denver Nuggets: 105:107 Mavericks (A), 117:106 Spurs (A), 100:88 Heat (A), 125:119 Raptors (H), 142:121 Jazz (H).

Letzte 5 Spiele Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets: 100:89 (H), 109:112 (A), 114:108 n.V. (H), 111:120 (H), 113:122 (A).



Der Heimvorteil war in den vergangenen Aufeinandertreffen dieser beiden Top-Teams immens wichtig. Elf der vorangegangenen 13 direkten Duelle endeten mit einem Sieg für das gastgebende Team.

Darüber hinaus entschieden die Wolves zwei der letzten drei Vergleiche für sich, darunter auch der deutliche Sieg im ersten Vergleich dieser Regular Season (110:89). Ein einfacher Sieg gegen die Nuggets (8-2 Siege über die letzten 10 Spiele) wird vielleicht schwierig, mit dem richtigen Handicap ist aber einiges möglich.

Das Offensiv-Rating des amtierenden Champions (117,6) ist im Vergleich zu Minnesota (114,6) deutlich besser. Ein Spaziergang wird das Duell in Minnesota allerdings nicht. Die Wolves kassierten in keiner der letzten drei Partien Über 104,5 Punkte gegen sich.

Zudem waren die Nuggets bereits in der vergangenen Nacht Teil einer Low-Scoring-Partie in Dallas (105:107). Das macht eine Wette auf „Unter 212,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,90 bei Betway durchaus attraktiv.

Unser Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets Tipp: Sieg Timberwolves (HC +8,5)

Anthony Edwards kann die Wolves auf seine Schultern nehmen und eine Offensive mit seinen Fähigkeiten anführen. Als Team hat Minnesota die beste Defensive der Liga und mit dem Heimspiel im Rücken sollte eine Handicapwette mit +8,5 gute Chancen auf Erfolg haben.