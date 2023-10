Titans - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Tennessee Titans - Baltimore Ravens Tipp zum NFL Spiel am 15.10.2023 lautet: Lange Zeit sah es für die Ravens gegen die Steelers nach einem Sieg aus. Viele fallen gelassene Bälle und eigene Fehler führten letztlich zur kuriosen Niederlage. Im London Game favorisieren wir dennoch das Franchise aus Baltimore.

Ein Spiel im eigenen Stadion oder auf fremdem Terrain ist für die Titans ein Unterschied wie Tag und Nacht. Vor heimischer Kulisse haben die Titans beide Spiele gewonnen, auswärts stehen sie bei 0-2. Auf dem Papier hat das Team von Mike Vrabel ein Heimspiel, doch faktisch treten die Tennessee Titans in London an. Lamar Jackson spielt in der Offense der Ravens bisher eine fantastische Saison und hat die beste Note als Passer (93,4).