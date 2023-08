Tobol Qostanai - FC Basel Tipp, Prognose, Quoten | 3.8.23

Unser Tobol Qostanai - FC Basel Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 03.08.2023 lautet: Innerhalb einer Viertelstunde machte der FC Basel im Hinspiel aus einem souveränen Auftakt eine Katastrophe. So stehen die Bebbi in der Ferne vor einer großen Aufgabe.

Der FC Basel agiert in dieser noch jungen Saison extrem unglücklich. Neuzugang Thierno Bary ist das Paradebeispiel. Nach seiner Roten Karte beim Liga-Auftakt gegen St. Gallen sorgte der Stürmer zunächst für die 1:0-Führung gegen Tobol, ehe er sich in der 57. Minute im zweiten Spiel in Folge den roten Karton abholte.

Damit begannen 15 verheerende Minuten, die aus der 1:0-Führung eine 1:3-Niederlage werden ließen. Tobol Qostanai hat seine Stärken in der Defensive und wird diese Partie eng halten. Unser Tipp: „Unter 1,5 Tore FC Basel“ mit einer Quote von 1,70 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Tobol Qostanai vs FC Basel auf „Unter 1,5 Tore FC Basel“:

Tobol hat in 6 der letzten 7 Heimspiele kein Tor kassiert.

In den drei bisherigen Qualifikationsspielen zur Conference League hielten die Kasachen ihre Konkurrenz jeweils bei Unter 0,85 xG.

Basel muss den Abgang von Topscorer Zeko Amdouni verkraften. Sein Nachfolger Thierno Bary fehlt wegen der Roten Karte aus dem Hinspiel.

Tobol Qostanai vs FC Basel Quoten Analyse:

Ein Ausscheiden des letztjährigen Halbfinalisten aus der Schweiz wäre schon vor der Hauptrunde eine wahre Sensation. Die Quoten für das Rückspiel deuten die Chance auf dieses Szenario an: Der FC Basel startet mit Siegquoten bis 2,13 in den zweiten Vergleich.

Tobol Qostanai hat den Vorteil, dass die kasachische Liga im Ganzjahresrhythmus gespielt wird - sprich der Gastgeber ist im Gegensatz zum Schweizer Konkurrenten eingespielt. Siegen die Hausherren, werden Quoten von 3,13 bis 3,42 ausgeschüttet. Ein Sportwetten Bonus bei den verlinkten Buchmachern ist da durchaus anzuraten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tobol Qostanai vs FC Basel Prognose: Ein defensiver Matchplan

Im Hinspiel hat Tobol Qostanai die Chance gewittert und das Maximum aus dem Momentum herausgeholt. Dieser 3:1-Auswärtssieg gibt den Hausherren die Möglichkeit, sich mit Haut und Haar ihrer Lieblingsdisziplin zu verschreiben: dem Verteidigen.

Der zweifache kasachische Meister hat ein zwischenzeitliches Tief in der heimischen Liga erfolgreich abgeschüttelt und sich zuletzt in bester Form präsentiert. Wie ihr euch vermutlich denken könnt, spielt die Arbeit gegen den Ball dabei eine prominente Rolle.

Nach 15 Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Milic Curcic die wenigsten erwartbaren Gegentore der gesamten Liga kassiert (10,96 xG). Nach sechs sieglosen Ligaspielen in Folge hat sich das Team neu gefunden. Die Gastgeber sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen.

Besonders zu Hause greift der defensive Ansatz der Curcic-Elf. Tobol Qostanai kassierte in sechs der vergangenen sieben Heimspiele kein Gegentor. Darüber hinaus ließ der kasachische Vertreter in keinem der drei bisherigen Spiele in der Conference-League-Qualifikation über 0,85 erwartbare Gegentreffer zu.

Tobol Qostanai - FC Basel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tobol Qostanai: 3:1 FC Basel (A), 2:0 Oqschetpes (H), 0:0 Honka (A), 2:1 Honka (H), 1:0 Atyrau (A).

Letzte 5 Spiele FC Basel: 5:2 Winterthur (H), 1:3 Tobol Qostanai (H), 1:2 St. Gallen (A), 3:0 Old Boys (A), 1:3 Benfica (H).

Letzte Spiele Tobol Qostanai vs. FC Basel: 3:1 (A), 0:0 (H), 1:3 (A).

Tobol Qostanai und der FC Basel trafen im Vorfeld dieser Auslosung bereits zwei Mal aufeinander. Beide Begegnungen fanden im Rahmen der Europa-League-Qualifikation 2006/07 statt. Damals gewann Basel das Hinspiel mit 3:1 und schob sich durch ein torloses Remis in die nächste Runde.

Das würde in diesem Jahr das eigene Ausscheiden besiegeln - als letztjähriger Halbfinalist ein Fiasko! Um das Scheitern zu verhindern, muss der FC Basel eine kleine Auswärtsschwäche ad acta legen.

Nachdem das erste Spiel der Super League (1:2 vs. St. Gallen) und das Hinspiel gegen Tobol Qostonai (1:3) verloren wurden, gelang am vergangenen Wochenende immerhin ein 5:2-Sieg gegen Winterthur. Diesen feierte die Truppe von Timo Schultz jedoch im eigenen Stadion.

Auswärts steht ein Fragezeichen hinter den Bebbi. Letztes Jahr gelang dem FC Basel in der Conference-League-Qualifikation kein einziger Auswärtssieg (ein Remis, zwei Niederlagen). Zudem erzielte der Schweizer Favorit während der letztjährigen Qualifikation nur ein Auswärtstor.

Sollte sich der FC Basel erneut schwer tun, könnt ihr ohne Probleme diesen NEObet Promotion Code verwenden und mit einer Quote von 1,66 auf einen „Sieg Tobol Qostanai (HC+1)“ setzen.

Unser Tobol Qostanai - FC Basel Tipp: Unter 1,5 Tore FC Basel

Schon in der vergangenen Spielzeit hat der kasachische Vertreter in keinem seiner drei Qualifikations-Heimspiele (CL Ferencvaros, Conference League Lincoln FC und Zrinjski Mostar) Über 1,5 Gegentore kassiert.