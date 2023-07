Torpedo Kutaisi - FK Sarajevo Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

Unser Torpedo Kutaisi - FK Sarajevo Tipp zum Conference League Qualifikationsspiel am 13.07.2023 lautet: Während sich Torpedo Kutaisi mitten in der Pflichtspiel-Saison befindet, steckt Sarajevo in der Vorbereitung auf die kommende Saison.

Nach einem lausigen Saisonabschnitt und vier Liga-Niederlagen in Folge hat sich Torpedo Kutaisi wieder gefangen. Mitte Mai übernahm Steve Keane den georgischen Erstligisten und stabilisierte die Ergebnisse. Zuletzt boten die Hausherren vier Pflichtspiele in Folge eine Partie mit Unter 2,5 Toren an.

Im Gegensatz zu den Hausherren musste sich der FK Sarajevo über Freundschaftsspiele in eine angemessene Verfassung bringen. Die vergangene Saison endete mit dem vierten Tabellenplatz enttäuschend. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“. Bei Bwin findet ihr dafür eine Quote von 1,68.

Darum tippen wir bei Torpedo Kutaisi vs FK Sarajevo auf „Beide treffen: Nein“:

Die letzten vier Pflichtspiele von Torpedo Kutaisi endeten mit Unter 2,5 Toren - dabei kassierten die Hausherren seit drei Pflichtspielen kein Gegentor.

Auf der anderen Seite stellt Torpedo Kutaisi die drittschwächste Offensive der heimischen Liga (17 Tore nach 19 Spielen).

FK Sarajevo fehlt die Matchpraxis in Pflichtspielen.

Torpedo Kutaisi vs FK Sarajevo Quoten Analyse:

FK Sarajevo blieb in den vergangenen beiden Spielzeiten hinter den eigenen Erwartungen zurück. Seit drei Jahren wartet das Team von Mirza Varesanovic auf einen Titel. Die letzten beiden Jahre beendete der FKS seine Saison sogar nur auf dem vierten Platz.

Zum Auftakt in die neue Spielzeit bewerten die Buchmacher einen Sieg der Gäste aus Bosnien-Herzegowina mit Quoten zwischen 2,25 und 2,40. Ein Sieg der georgischen Gastgeber bringt euch Wettquoten bis 3,28. Seid ihr auf der Suche nach einem Sportwetten Bonus, werdet ihr hier fündig.

Torpedo Kutaisi vs FK Sarajevo Prognose: Eine ausgeglichene Partie

Einen großartigen Favoriten geben die Quoten der Buchmacher somit nicht her. FK Sarajevo wird in der Quotenverteilung zwar leicht bevorzugt, doch den Gästen aus Bosnien-Herzegowina fehlt die Pflichtspiel-Praxis. Während sich Torpedo Kutaisi mitten in der Saison befindet, hat der FKS seit Ende Mai kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Zumindest lieferten die Gäste in den vergangenen Testspielen ab. Die Varesanovic-Elf gewann ihre drei bisherigen Freundschaftsspiele mit einem Torverhältnis von insgesamt 10:1.

Gute Zahlen, aber letztlich mit wenig Aussagekraft, denn es bleiben Testspiele. Seit drei Jahren warten die Gäste auf einen Titel in der heimischen Liga. Dabei galt die Defensive als wunder Punkt: Letztes Jahr kassierte nur Sloga Doboj (53) mehr Gegentore als Sarajevo (46).

Die georgischen Gastgeber konnten gerade noch rechtzeitig ihren negativen Trend beenden. Mit dem Trainerwechsel zu Steve Keane wurden die Ergebnisse besser. Keine der vergangenen vier Begegnungen wurde in der regulären Spielzeit verloren (1 Sieg, 3 Remis).

Torpedo Kutaisi - FK Sarajevo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Torpedo Kutaisi: 5:4 n.E. FC Gori (H), 5:6 n.E. Dinamo Batumi (H), 1:0 FC Gori (H), 1:1 Dinamo Batumi (A), 1:2 Shukura Kobuleti (H).

Letzte 5 Spiele FK Sarajevo: 3:1 Domzale (H), 2:0 Shkendija (H), 5:0 Petrolul P. (A), 2:4 Igman (H), 5:3 Velez (A).

Letzte 5 Spiele Torpedo Kutaisi vs. FK Sarajevo: -

Der Anblick der nackten Zahlen der Hausherren schiebt die Hoffnungen auf eine torreiche Begegnung in weite Ferne. Zuletzt endeten vier Pflichtspiele in Folge mit Unter 2,5 Toren. Es wird sogar noch drastischer: Kombiniert enthielten die vergangenen drei Partien in der regulären Spielzeit nur ein einziges Tor.

Der Tabellensechste der Erovnuli Liga ist in dieser Spielzeit nicht gerade für eine erfrischende Offensive bekannt: Mit 17 Toren in 19 Ligaspielen erzielten die Gastgeber weniger als ein Tor pro Partie.

Eine magere Ausbeute, die Torpedo Kutaisi zur drittschwächsten Offensive der georgischen Liga machen. Gleichzeitig kassierten die Hausherren in der regulären Spielzeit der letzten drei Pflichtspiele kein Gegentor. Zudem sind 22 Gegentreffer gleichbedeutend mit der viertbesten Defensive der Erovnuli Liga.

19,84 Erwartbare Gegentore sorgen in der Kategorie „Expected Goals Against“ sogar für den dritten Platz im Ligavergleich. Geht ihr vom fünften Spiel in Folge mit Unter 2,5 Toren aus, könnt ihr auch in der Bwin App eine Quote von 1,50 ergattern.

Unser Torpedo Kutaisi - FK Sarajevo Tipp: Beide treffen: Nein.

Die Mannschaft aus Sarajevo nahm zuletzt 2021/22 an der Qualifikation zur Conference League teil. Damals flogen sie nach einem 0:0 und 0:1 gegen Milsami in der ersten Runde raus. Wir erwarten erneut eine torarme Begegnung, zu der die Defensive der Hausherren einen Großteil beitragen wird.