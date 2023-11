Tottenham - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.23

Unser Tottenham - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.11.2023 lautet: Beide wollen den Spieltag auf Rang 4 beenden. Unser Wett Tipp heute zielt daher auf einige Tore ab.

Im Schatten des Top-Spiels zwischen Manchester City und dem FC Liverpool steht an diesem Sonntag das Aufeinandertreffen zwischen Tottenham und Aston Villa auf dem Programm, das ebenfalls viel Spannung verspricht. Es ist das Duell des Vierten gegen den Fünften. Die Spurs mussten zuletzt einige Federn lassen und sind auf Wiedergutmachung aus. Die Villans dagegen sind bis auf einen Ausrutscher am vorletzten Spieltag so etwas wie das Team der Stunde in der Premier League.

Auf einen Sieger wollen wir uns nicht festlegen. Stattdessen empfehlen wir den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,61 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Aston Villa auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend traf Tottenham in den letzten 25 Pflichtspielen immer.

Aston Villa hat 7 der letzten 9 Pflichtspiele gewonnen (1U, 1N).

In 4 der letzten 5 direkten Duelle gab es mindestens 3 Tore.

Tottenham vs Aston Villa Quoten Analyse:

Maximal leichter Favorit sind die Spurs in diesem Match, wenn es nach der Quotenverteilung der besten Buchmacher auf dem Markt geht. Wetten auf einen Heimsieg liefern in der Spitze Quoten bis 2,40. Auf der anderen Seite ist ein Tipp auf die Gäste mit Wettquoten bis 2,80 verbunden.

Diese Quoten erhaltet ihr zum Beispiel beim Wettanbieter Oddset. Unser Oddset Test ist dabei positiv ausgefallen, weshalb wir diesen Bookie empfehlen können. Dieser, aber auch die anderen Buchmacher, erwarten einige Tore. Für „Über 2,5 Tore“ erreichen die Quoten Werte bis 1,55. Für Wetten auf einen Treffer mehr kann man Quoten bis 2,22 erhalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Aston Villa Prognose: Chancen auf beiden Seiten

Im Nordlondoner Bezirk Haringey träumten bis vor kurzem wohl schon die ersten Tottenham-Fans von einer möglichen Meisterschaft ihrer Spurs. An den ersten zehn Spieltagen der laufenden Premier-League-Saison blieben sie ohne Niederlage und holten neben acht Siegen zwei Remis.

Doch dann kam die Heimpartie gegen Chelsea, in der alles gegen die Whites lief. Am Ende verloren sie zu Hause mit 1:4. Im folgenden Auswärtsspiel bei Wolverhampton kam es nicht weniger dick. Nach dem Schlusspfiff stand ein 2:1 für die Wolves auf der Anzeigetafel. In beiden Matches hatte Tottenham mit 1:0 geführt.

Doch in beiden Partien kassierten sie noch jeweils zwei Gegentore in der Nachspielzeit. Insgesamt mussten die Spurs schon sechs Gegentreffer nach der 90. Minute hinnehmen, was unrühmlicher Liga-Höchstwert ist. Noch ist der Rückstand auf die Spitze mit zwei Punkten nicht groß.

Mit der nächsten Pleite würde Tottenham allerdings nicht nur den Anschluss verlieren, sondern auch aus den Champions-League-Rängen fallen. Einen Treffer der Weißen sollte es am Sonntag aber geben: In den letzten 25 Pflichtspielen seit dem 8. März 2023 trafen die Spurs immer. Aber: In acht der letzten zehn Pflichtspiele gab es auch Gegentreffer.

Tottenham - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:2 Wolverhampton (A), 1:4 Chelsea (H), 2:1 Crystal Palace (A), 2:0 Fulham (H), 1:0 Luton Town (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:1 Fulham (H), 2:1 Alkmaar (H), 0:2 Nottingham (A), 3:1 Luton Town (H), 4:1 Alkmaar (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Aston Villa: 1:2 (A), 0:2 (H), 4:0 (A), 2:1 (H), 1:2 H)

Auch die letzten Spiele der Gäste von Aston Villa waren torreich. In sechs der letzten sieben Pflichtspiele, in denen die Villans mitmischten, kamen beide Teams zum Torerfolg. Selbst traf der Klub aus Birmingham in zwölf seiner letzten 13 Pflichtpartien. In der Premier League gab es sechs Siege aus den letzten acht Begegnungen (1U, 1N).

Kein anderes Team holte an den letzten acht Spieltagen mehr Siege und Punkte als Villa. Mit insgesamt 29 Toren stellen sie den besten Angriff hinter Manchester City (32). Insofern ist der bereits angesprochene Tipp auf „Über 3,5 Tore“ sicherlich eine Überlegung wert, um den Einsatz mehr als zu verdoppeln. Alternativ lohnt sich die Nutzung des Oddset Bonus.

Doch bei einem genaueren Blick stellt man fest, dass die Villans ihre Vorzüge vor allem zu Hause ausspielen. In der Heimtabelle stehen sie mit einer makellosen 6-0-0-Bilanz bei 23:5 Toren ganz oben. Auswärts dagegen kommen sie nur auf eine 2-1-3-Bilanz bei 6:12 Treffern. Gegen die Spurs hat Villa in der letzten Saison beide Vergleiche für sich entschieden.

Allein in der vergangenen Spielzeit holte Aston Villa mit den beiden Siegen genauso viele wie in den 21 direkten Duellen davor, von denen ansonsten 16 verloren wurden. Auswärts bei den Spurs gewann das Team aus Birmingham zwei der letzten drei Gastspiele. Mit mindestens drei Toren in vier der letzten fünf Duelle waren die letzten Begegnungen der beiden Kontrahenten torreich.

Unser Tottenham - Aston Villa Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In diesem Match ist jeder Spielausgang möglich, deshalb wollen wir von Siegwetten Abstand nehmen. Die Begegnung verspricht für uns aber einige Tore: Die Spurs treffen seit über acht Monaten in jedem Pflichtspiel, während Villa an den letzten acht Spieltagen die meisten Punkte holte. Wir erwarten Tore auf beiden Seiten, am Ende mindestens drei oder gar mehr.