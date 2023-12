Tottenham - Bournemouth Tipp, Prognose & Quoten | 31.12.23

Unser Tottenham - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.12.2023 lautet: Bournemouth ist über die vergangenen acht Spieltage das heißeste Team der Premier League. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mehrere Tore der Cherries.

Dominic Solanke (12 Tore) ist einer der gefährlichsten Stürmer der Liga und traf zuletzt aus allen Positionen. Die Spurs signalisierten durch ihre 2:4-Niederlage am vergangenen Spieltag, dass ihre Defensive auf wackeligen Füßen steht. Unser Wett Tipp heute lautet: „Bournemouth Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Tottenham vs Bournemouth auf „Bournemouth Über 1,5 Tore“:

Tottenham vs Bournemouth Quoten Analyse:

Die Siegesserie der Spurs (drei Siege in Folge) nahm am vergangenen Spieltag (2:4 vs. Brighton) ein jähes Ende. In den Augen der Buchmacher war diese Niederlage ein Ausrutscher. Sie bewerten einen Heimsieg der Lilywhites mit Quoten um 1,80.