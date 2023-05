Tottenham - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Tottenham - Brentford Tipp zum Premier League Spiel am 20.05.2023 lautet: Die Spurs werden froh sein, wenn ihre schwache Saison ein Ende hat. Brentford hingegen wird mit Stolz auf diese gute Saison zurückblicken.

Die Zeit muss um einige Jahre zurückgedreht werden, um eine schwächere Saison der Lilywhites zu finden. Tottenham liegt in der Premier League auf dem siebten Rang. 13 Niederlagen wurden zuletzt in der Saison 2008/09 übertroffen (15). Aktuell hat Brentford nur vier Zähler Rückstand auf die Spurs und strotzt nach drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen vor Selbstvertrauen. Wir setzen auf eine „Doppelte Chance X2″ und finden dafür bei Bet-at-Home eine Quote von 1,87.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Brentford auf „Doppelte Chance X2″:

Die Spurs gewannen zuletzt nur eines von 6 Ligaspielen.

Thomas Frank war mit seinem Team in 3 der vergangenen 4 Spiele siegreich.

Tottenham kassierte bereits 59 Gegentore - prozentual bringen die Bees die meisten Schüsse aufs Tor (40,6 Prozent).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Brentford Quoten Analyse:

Ryan Mason wird als Interimstrainer der Spurs die Saison beenden. Unter seiner Anleitung beendeten die Londoner ihre Begegnungen mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage.

Bei den Gästen finden wir Kontinuität auf der Trainerposition. Thomas Frank ist seit 2018 als Trainer der Bees aktiv. Nach dem Aufstieg im Jahr 2020/2021 hat sich seine Mannschaft im englischen Oberhaus behauptet.

Bei unseren getesteten Sportwetten Anbietern liegen die Quoten für einen Heimsieg zwischen 1,80 und 1,88. Das ist spannend, denn die bessere Form finden wir auf Seiten der Bees. Gewinnt Brentford erstmals bei den Spurs, reichen die entsprechenden Quoten von 4,00 bis 4,25.

Tottenham vs Brentford Prognose: „Effektive Abschlüsse im Strafraum“

Abschlüsse mit einer hohen Qualität sind eines der Merkmale der Gäste. Die Spieler von Brentford bringen 40,6 Prozent ihrer Schüsse auf den gegnerischen Kasten - ein Bestwert in der Premier League.

Die Gründe für diese hohe Quote liegen in der Positionierung beim Abschluss. Brentford schließt zu 73 Prozent aus dem gegnerischen Strafraum ab - erneut der beste Wert in der Premier League.

In ihrem Angriffsspiel sind die Akteure der Bees darauf bedacht, den besser postierten Mitspieler zu finden und den Ball nach Möglichkeit in die Mitte des gegnerischen Sechzehners zu bringen. Somit ergeben sich viele hochkarätige Abschlussmöglichkeiten, womit die meisten erwartbaren Tore pro Torschuss generiert werden (0.157 xG).

Durchschnittlich drücken die Spieler von Brentford aus 15,7 Metern Entfernung ab - nur Bournemouth und Newcastle schließen im Schnitt aus einer geringeren Distanz ab. Dieser Ansatz trägt Früchte: Beim letzten Sieg gegen West Ham (2:0) war das Endergebnis laut erwartbaren Toren mit 3,70 : 0,23 xG noch eindeutiger.

Tottenham - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:2 Aston Villa (A), 1:0 Crystal Palace (H), 3:4 Liverpool (A), 2:2 Manchester United (H), 1:6 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Brentford: 2:0 West Ham (H), 0:1 Liverpool (A), 2:1 Nottingham (H), 2:0 Chelsea (A), 1:1 Aston Villa (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Brentford: 2:2 (A), 0:0 (A), 2:0 (H), 2:0 (H), 2:0 (H).

Defensiv ist das Auftreten der Spurs teilweise desaströs. 59 Gegentore werden nur von fünf weiteren Mannschaften übertroffen (Leeds, Bournemouth, Nottingham, Leicester und Southampton) - Teams, die entweder mitten im Abstiegskampf stecken oder über weite Teile der Saison darin verwickelt waren.

Lediglich die starke Offensive der Spurs (65 Tore) verhinderte das Abrutschen in diese Regionen der Premier League. Hauptverantwortlich dafür ist mal wieder Harry Kane. Der Angreifer erzielte bereits 27 Saisontore. Dabei traf er in 24 verschiedenen Begegnungen und stellte einen Rekord ein.

Somit sind die Spiele der Lilywhites zwar unterhaltsam, 124 Tore werden nur von 125 Treffern in Spielen von Arsenal übertroffen, aber nicht oft genug erfolgreich. Mehr Niederlagen als in dieser Spielzeit (13) gab es zuletzt 2008/09 (15). Mehr Gegentore als die jetzigen 59 kassierte Tottenham letztmals in der Saison 2007/08.

Die vergangenen Wochen sind ein passendes Abbild der gesamten Spielzeit. Tottenham entschied nur eine der vergangenen sechs Begegnungen für sich und kassierte dabei 17(!) Gegentore.

Durchschnittlich endeten die Begegnungen im Tottenham Hotspur Stadium mit 3,22 Toren pro Spiel. Bei Bet-at-Home könnt ihr mit einer Quote von 1,68 auf Über 2,5 Tore setzen und dafür diesen Gutschein Code verwenden.

Unser Tottenham - Brentford Tipp: Doppelte Chance X2

Die Bees gewannen drei ihrer letzten vier Spiele - Tottenham gelang nur ein Sieg an den vergangenen sechs Spieltagen. Während die Spurs im Schnitt zwei Gegentore über die letzten vier Partien kassierten, blieb die Defensive der Bees mit zwei Gegentoren in den letzten vier Begegnungen stabil. Allerdings sollte die gute Heimbilanz der Lilywhites nicht vergessen werden (2,06 Punkte pro Heimspiel).