Tottenham - Brentford Tipp, Prognose, Quoten | 31.01.2024

Unser Tottenham - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.01.2024 lautet: Die Spurs empfangen das strauchelnde Brentford. Wir sehen die Gastgeber aufgrund der defensiven Schwächen des Gegners in unserem Wett Tipp heute im Vorteil.

Die Spurs konnten sich wieder fangen. Nach einer schwachen Phase mit fünf Spielen ohne Sieg konnten vier der letzten Spiele gewonnen werden, bei nur einer Niederlage. Die Formkurve von Brentford befindet sich derweil im Sinkflug, auch wenn zuletzt ein wichtiger Sieg gegen Nottingham erkämpft werden konnte.

Wir gehen jedoch mit den Spurs und entscheiden uns in einem unterhaltsamen Spiel für den Wett Tipp heute “Sieg Tottenham & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,10 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Brentford auf “Sieg Tottenham & Über 2,5 Tore”:

In 11 der letzten 12 Partien von Tottenham fielen mindestens 3 Tore.



In den 4 letzten Spielen von Brentford fielen im Schnitt 4,25 Tore.



Brentford konnte erst ein Pflichtspiel gegen Tottenham gewinnen.



Tottenham vs Brentford Quoten Analyse:

Auf dem Drei-Weg-Markt wird das Heimteam von den Bookies zurecht als Favorit gesehen und bekommt eine Siegquote von 1,55 zugeteilt. Eine Wette auf einen Sieg Brentfords würde über das Fünffache des Wett-Einsatzes einbringen.

Dass beide Teams treffen, wird mit einer Quote in Höhe von 1,55 als recht wahrscheinlich angesehen. Und auch im Bereich der Gesamt-Tore-Wetten sehen die besten deutschen Buchmacher eine kurzweilige Partie auf die Fans im Stadion zukommen und vergeben für eine “Über 2,5 Tore”-Wette eine recht niedrige Quote von 1,49.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Brentford Prognose: Schafft Brentford die Trendwende?

Die Spurs spielen eine etwas schwankende Saison, nachdem der Start in die aktuelle Spielzeit durchaus gelungen war. In den ersten zehn Spielen blieb Tottenham ungeschlagen und konnte sich starke acht Siege erarbeiten. Es folgte eine bittere Schwächephase, in der es in fünf Spielen vier Niederlagen und ein Remis setzte. In den letzten sechs Spielen konnten immerhin 13 der möglichen 18 Punkte gesammelt und somit der Anschluss an die Champions-League-Plätze gehalten werden.

Mit 40 Punkten stehen die Mannen von Trainer Ange Postecoglou auf dem fünften Rang der Tabelle, haben jedoch nur acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool. Bester Scorer auf Seiten der Spurs nach dem Abgang von Top-Stürmer Harry Kane ist in dieser Saison Heung-min Son, der auf zwölf Treffer und fünf Torvorlagen kommt.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Der FC Brentford kann auf eine sehr durchwachsene Hinrunde zurückblicken, in der es einige bittere Niederlagen, aber auch ein paar überraschende Siege zu sehen gab. Mit 22 Punkten stehen “The Bees” auf dem 14. Platz der Tabelle und haben momentan sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. In den letzten fünf Partien setzte es vier Niederlagen, der Sieg gegen Nottingham war am vergangenen Spieltag umso wichtiger und Balsam für die geschundenen Seelen der Fans und Verantwortlichen.

Im Schnitt fangen sich die Bienen in dieser Saison 1,65 Gegentore ein und erzielen dabei durchschnittlich 1,45 eigene Treffer pro Spiel. Dies zeigt, dass es vor allem im Spiel nach vorne beim FC Brentford mitunter gewaltig hapert. Mittelstürmer Neal Maupay kommt bisher nur auf drei Buden. Besser sieht da schon die Saison von Rechtsaußen Bryan Mbeumo aus, der auf sieben Tore und vier Assists kommt.

Tottenham - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0:1 Manchester City (Pokal, H), 2:2 Manchester United (A), 1:0 Burnley (Pokal, H), 3:1 Bournemouth (H), 2:4 Brighton (A).



Letzte 5 Spiele Brentford: 3:2 Nottingham (H), 2:3 Wolverhampton (Pokal, A), 1:1 Wolverhampton (Pokal, H), 1:3 Crystal Palace (A), 1:4 Wolverhampton (H).



Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Brentford: 2:2 (A), 1:3 (H), 2:2 (A), 0:0 (A), 2:0 (H).



Tottenham stellt mit 44 erzielten Treffern die drittbeste Offensive der Premier League, 31 Gegentore sind jedoch ein paar zu viel für ein Team, das um den Titel mitspielen möchte. Die Spurs konnten nur in einem der letzten elf Spiele eine Weiße Weste wahren. Aus den englischen Pokal-Wettbewerben mussten sich beide Teams vorzeitig verabschieden. Es warteten jedoch früh im Turnier auch teilweise sehr starke Gegner auf die beiden Teams. So unterlagen die Spurs in der vierten Runde des FA Cups Manchester City knapp mit 0:1. Brentford bekam es derweil in der dritten Runde des EFL Cups mit dem starken Team von Arsenal London zu tun und verlor ebenfalls knapp mit 0:1.

Die Tottenham Hotspurs und der FC Brentford traten bisher insgesamt in 21 Partien gegeneinander an. Elf Mal siegte Tottenham, bei sieben Remis und drei Niederlagen. In den letzten vier PL-Partien holten die Bees jedoch einen Sieg und drei Remis, blieben also ungeschlagen. Wir bezweifeln aufgrund der aktuellen Form der beiden Teams, dass die Sieglos-Serie der Spurs auch in der kommenden Begegnung fortgesetzt wird.

Eine Wette mit dem Bestandteil “Über Tore” sollte momentan einige Chancen auf einen Gewinn eröffnen, da in den letzten drei Spielen beider Teams jeweils vier Treffer erzielt wurden. Nutzt ihr dafür zusätzlich noch den tollen Oddset Sportwetten Bonus, könnt ihr eure Gewinnchancen noch maximieren.

Unser Tottenham - Brentford Tipp: Sieg Tottenham & Über 2,5 Tore

Brentford verlor fünf der letzten sechs Partien und bekam in diesem Zeitraum insgesamt 14 Gegentore eingeschenkt. Im gleichen Zeitraum konnten die Spurs vier Siege sammeln und erzielten in jeder Partie mindestens zwei Treffer. Wir sehen auch in der kommenden Partie einige Tore im Netz zappeln und vertrauen der Offensivkraft der Spurs dabei deutlich mehr als der schwächelnden Defensive des FC Brentford.