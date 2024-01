Tottenham - Burnley Tipp, Prognose & Quoten | 05.01.2024

Unser Tottenham - Burnley Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 05.01.2024 lautet: Für den Aufsteiger Burnley hat in dieser Saison der Klassenerhalt in der Premier League Priorität. So setzen wir in unserem Wett Tipp heute auf ein Weiterkommen der Spurs.

Vom 4. bis zum 8. Januar steht im englischen Fußball die dritte Runde des FA Cups an. 32 Mannschaften sind hier am Start. Dabei kommt es auch zu vier Duellen zwischen zwei Premier-League-Teams. In einem davon empfängt am Freitag Tottenham den Aufsteiger aus Burnley. Wenig überraschend sind die Spurs in diesem Vergleich die klaren Favoriten.

Wir schätzen die Lage auch so ein und spielen mit einer Quote von 1,71 bei Bwin den Wett Tipp heute „Sieg Tottenham & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Burnley auf „Sieg Tottenham & Über 1,5 Tore“:

Tottenham hat 7 von 10 Liga-Heimspielen in dieser Saison für sich entschieden

Burnley ging nur in 2 der vergangenen 14 Pflichtspiele als Sieger vom Platz

Die Clarets haben seit 1983 nicht mehr bei den Spurs gewonnen



Tottenham vs Burnley Quoten Analyse:

Für eine Einschätzung zur Tottenham vs Burnley Prognose bietet sich natürlich der Blick auf die Premier-League-Tabelle an. Hier stehen die Londoner auf Platz 5, während der Aufsteiger abgeschlagen auf dem vorletzten Rang zu finden ist.

So sind die Londoner auch im Pokalwettbewerb mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,51 die klaren Favoriten der besten Buchmacher. Bei einem Sensationssieg der Gäste gibt es dagegen recht hohe Quoten im Schnitt von 5,60 zu verdienen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Burnley Prognose: Der Spurs-Kader wird im Winter verstärkt

Tottenham war unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou gut in die neue Saison gestartet. Erst am 11. Spieltag setzte es die erste Niederlage. Diese Pleite sorgte aber für eine Negativ-Tendenz von nur einem Punkt aus fünf Liga-Spielen. Erst am 16. Spieltag konnten die Londoner diese Serie mit einem 4:1 daheim gegen Newcastle durchbrechen. Mit vier Erfolgen aus den letzten vier Premier-League-Partien sieht die Welt bei den Lilywhites wieder deutlich besser aus. Platz 4 ist nur einen Punkt entfernt.

Der Kader ist aber nicht so breit bestückt. Wenn Leistungsträger durch Verletzungen oder Sperren wegbrechen, wird es ganz schön eng. Im eigenen Stadion feierte Tottenham schon sieben Siege in dieser Saison. Nur drei Teams kommen bisher auf mehr Heim-Dreier. Allerdings setzte es auch schon drei Heimpleiten, in Serie gegen Chelsea, Aston Villa und West Ham. In der Auswärtstabelle stehen die Spurs mit 18 Punkten auf Rang 3. Nur Man City und Liverpool sind hier um einen Zähler besser.

Unter Coach Vincent Kompany hatte Burnley eine tolle Zweitliga-Saison gespielt und mit der stolzen Marke von 101 Punkten den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. In der Premier League landeten die Clarets dann aber schnell und unsanft auf dem Boden der Tatsachen. Der erste Sieg glückte Anfang Oktober. Die ersten beiden Dreier holte man gegen die Mitaufsteiger Luton Town und Sheffield United. Die ersten sieben Heimspiele gingen allesamt verloren. Insgesamt hat der BFC acht seiner elf Saisonpunkte auswärts gesammelt.

Kurz vor Weihnachten kam mit dem 2:0 bei Fulham der dritte Saisonsieg hinzu. Trainer Kompany genießt weiter das Vertrauen, das rettende Ufer ist aber schon acht Punkte entfernt. 41 Gegentore bedeuten die zweitschwächste Abwehr und 20 eigene Treffer stehen für die zweitschlechteste Angriffsreihe. Einen Tag vor Silvester lieferte Burnley auswärts Aston Villa einen tollen Fight und konnte zweimal einen Rückstand ausgleichen. Ein Elfmeter in der 89. Minute besiegelte aber die 2:3-Pleite.

Tottenham - Burnley Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:1 Bournemouth (H), 2:4 Brighton (A), 2:1 Everton (H), 2:0 Nottingham (A), 4:1 Newcastle (H)

Letzte 5 Spiele Burnley: 2:3 Aston Villa (A), 0:2 Liverpool (H), 2:0 Fulham (A), 0:2 Everton (H), 1:1 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Burnley: 5:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:0 (A), 4:0 (H)



Die beiden Vereine standen sich schon in 123 Pflichtspielen auf dem Rasen gegenüber. Die Spurs liegen in der Bilanz mit 53 Siegen zu 42 Niederlagen vorne. In London ist der Unterschied etwas deutlicher. Hier konnten die Gäste bei 61 Besuchen nur zwölf Mal gewinnen, bei elf Unentschieden und 38 Pleiten. Von den jüngsten 18 Duellen konnten die Clarets nur zwei für sich entscheiden, beide daheim.

In diesem Zeitraum feierten die Lilywhites zwölf Siege (4U). Der letzte Liga-Sieg beim THFC glückte dem BFC im Oktober 1974. In den Pokal-Wettbewerben konnte Burnley zuletzt 1983 als Gast gegen die Spurs den Platz als Sieger verlassen (League Cup).

Unser Tottenham - Burnley Tipp: Sieg Tottenham & Über 1,5 Tore

Burnley sendete zuletzt ein paar Lebenszeichen. Doch die Lage in der Liga ist weiter ernst. Der Kader muss für den Klassenerhalt im Winter-Transferfenster dringend verstärkt werden. Am Freitag müssen es die bisherigen Spieler richten. Da die Spurs bis zum nächsten Ligaspiel eine Pause von neun Tagen haben, muss Coach Postecoglou nicht allzu viele Stammspieler schonen. Nur Heung-min Son wurde für den Asien-Cup abgestellt. Das letzte Duell Anfang September ging im Turf Moor mit 5:2 an Tottenham. So deutlich wird es dieses Mal wohl nicht ausfallen. An einem erneuten Sieg der Spurs gibt es aber wenig Zweifel.