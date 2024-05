Tottenham - Burnley Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Tottenham - Burnley Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.05.2024 lautet: Die Spurs sind am Tiefpunkt! Vier Pleiten in Folge sind die längste Negativserie seit November 2004. Die fatalen Schwächen sind im Wett Tipp heute von großer Bedeutung.

In der Regel haben die Spurs nur wenig Probleme mit Duellen gegen Burnley. Tottenham hat sieben der letzten acht Premier-League-Heimspiele gegen Burnley gewonnen. Die Serie geht sogar noch weiter: Seit zehn Auswärtsspielen haben die Clarets zu Gast bei den Lilywhites nicht mehr gewonnen. Diese Begegnung findet aber unter besonderen Voraussetzungen statt. Ange Postecoglou hält dogmatisch an seiner präferierten Spielweise fest, mit der die Gastgeber zuletzt 13 Gegentore aus vier Liga-Spielen kassiert haben.

Unseren Wett Tipp heute geben wir zu einer Quote von 1,90 bei Happybet auf „Sieg Burnley (HC +2)“ ab.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Burnley auf „Sieg Burnley (HC +2)“:

Tottenham trägt die längste Niederlagenserie seit November 2004 mit sich herum (4).

Burnley hätte 7 der letzten 8 Liga-Spiele mit einem Handicap +2 gewonnen.

Die Spurs haben 1,7 Gegentore pro Spieltag kassiert (11.).

Tottenham vs Burnley Quoten Analyse:

Vincent Kompany greift mit seiner Mannschaft nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf. Burnley hat zwar nur zwei der letzten acht Premier-League-Begegnungen verloren, muss aber einen Rückstand von fünf Zählern auf das rettende Ufer gut machen.

Die Sportwetten Anbieter trauen den Gästen mit Siegquoten zwischen 6,50 und 7,75 keinen Sieg zu. Stattdessen listen die Buchmacher Tottenham mit einer maximalen Siegquote von 1,36 als haushohen Favoriten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Burnley Prognose: Ohne Sieg steigt Burnley ab

Schaut man nur auf die Namen, ist der dringend benötigte Auswärtssieg für Burnley kaum möglich. Zum Glück für Gäste-Trainer Vincent Kompany gastiert der Abstiegskandidat bei einer formschwachen Mannschaft.

Tottenham präsentierte sich in den vergangenen Wochen verletzlich, kassierte 13 Gegentore in vier Liga-Spielen und gab am letzten Spieltag gegen Liverpool nur einen Torschuss in der ersten Halbzeit ab. Bereits vor der 60. Spielminute lagen die Lilywhites mit 0:4 zurück.

Die Defensive der Spurs wirkt in dieser Spielzeit maßlos überfordert. Nur sechs Mannschaften haben bislang mehr erwartbare Gegentore auf dem Konto als die Postecoglou-Auswahl (60,5 xGA). Mit 1,7 kassierten Gegentoren pro Spieltag (11.) bieten die Hausherren genügend Angriffsfläche für den letzten Versuch der Clarets.

Burnley muss seine letzten beiden Liga-Spiele gewinnen und wird in diesem Duell die maximale Einsatzbereitschaft mitbringen. Konkurrenzfähig waren die Kompany-Schützlinge zuletzt fast immer. Sieben der letzten acht Partien hätten die Clarets mit einem Handicap von +2 gewonnen.

Tottenham - Burnley Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:4 Liverpool (A), 0:2 Chelsea (A), 2:3 Arsenal (H), 0:4 Newcastle (A), 3:1 Nottingham (H).

Letzte 5 Spiele Burnley: 1:4 Newcastle (H), 1:1 Manchester United (A), 4:1 Sheffield United (A), 1:1 Brighton (H), 0:1 Everton (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Burnley: 1:0 (H), 5:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:0 (A).

Bleiben wir bei der Chaos-Defensive der Spurs. Tottenham hat in dieser Saison in vier Spielen mindestens vier Gegentore kassiert und seit 13 Liga-Heimspielen keine Partie mehr ohne Gegentor bestritten.

Das sollte sogar Burnley zu Chancen einladen. Zwar hat nur Sheffield United (37,5 xG) weniger erwartbare Tore als die Clarets (39,0 xG) erzielt, doch die Fernschuss-Qualitäten der Kompany-Elf sind bemerkenswert (9 Tore).

Zusätzlich hat sich Burnley in den vergangenen Wochen vor allem in der Defensive stabilisiert und fünf der sechs vorangegangenen Spieltage mit maximal einem Gegentor beendet. Tottenham wiederum verpasste in zwei der letzten vier Begegnungen einen eigenen Treffer.

Erwartet ihr mit diesen Zahlen im Hinterkopf „Unter 3,5 Tore“ im Tottenham Hotspur Stadium, könnt ihr mit einer Wette ohne Einzahlung auf Quoten von circa 2,30 gehen.

Unser Tottenham - Burnley Tipp: Sieg Burnley (HC +2)

Ohne Frage ist Burnley der Außenseiter in dieser Partie. Chancenlos sind die Gäste gegen die formschwachen Spurs aber nicht, vor allem weil Tottenham auf beiden Seiten des Feldes zuletzt eklatante Mängel aufgewiesen hat. Ein Spiel mit mehr als einem Tor Differenz ist unserer Meinung nach unwahrscheinlich.