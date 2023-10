Tottenham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2023

Unser Tottenham - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.11.2023 lautet: Die Spurs wollen im Derby gegen die Blues ungeschlagen bleiben und Platz 1 verteidigen. Laut unserem Wett Tipp heute stehen die Chancen dafür gar nicht so schlecht.

Der Tottenham Hotspur FC beendete die Vorsaison auf einem enttäuschenden achten Platz. Dann musste der Verein auch noch die Legende Harry Kane ziehen lassen und ging mit dem neuen Coach Ante Postecoglu ein gewisses Risiko ein. Doch bisher läuft alles nach Plan für die Spurs.

Der Verein aus dem Norden der Hauptstadt ist nach zehn Spieltagen der Premier League noch ungeschlagen und führt die Tabelle an. Diese Position wollen die Lilywhites am 11. Spieltag daheim im Derby gegen Chelsea verteidigen. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 1.68 bei Oddset für die Wette “DC 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Chelsea auf “DC 1X & Über 1,5 Tore”:

Die Spurs sind in dieser Saison noch ohne Niederlage.

Tottenham hat alle Heimspiele in dieser PL-Saison gewonnen.

Chelsea hat an den ersten 10 Spieltagen nur 12 Punkte gesammelt.

Tottenham vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Spurs gehen mit 26 Punkten und Platz 1 in den 10. Spieltag. Die Blues haben nur 12 Zähler auf dem Konto. Diese Ausbeute reicht lediglich für Rang 11. Trotzdem fällt bei der Tottenham vs Chelsea Prognose die Favoritenstellung der Hausherren gar nicht so deutlich aus, wie man das hätte vermuten können.

Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 2.16. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten von im Schnitt 3.25 belohnt. Für ein Remis werden Quoten von im Durchschnitt 3.77 aufgerufen. Ein Wett-Risiko kann auf jeden Fall durch das Nutzen eines Sportwetten-Bonus abgemildert werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Chelsea Prognose: Wer punktet im London-Derby?

Die Spurs haben sich schnell an den Stil ihres neuen Trainers Ante Postecoglu gewöhnt. In dieser Saison tritt Tottenham sehr couragiert auf. Die Mannschaft verteidigt gemeinsam und sehr effektiv. Zudem sind die Laufwege der Lilywhites nur schwer zu berechnen. So hat der THFC den zweithöchsten Ballbesitz der Liga, nur knapp hinter Man City. Bei den Statistiken “Erfolgreiche Ballabnahmen pro Spiel” und “Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel” gehört der Hotspurs FC zu den Top Zwei.

Im Nachhinein wirkt sich auch die Tatsache, dass der Verein in diesem Jahr ohne die Belastung des Europacups auskommen muss, positiv auf die Fitness aus. Eckpfeiler des guten Saisonstarts ist die Innenverteidigung. Nur Manchester City (7) und Arsenal (8) haben weniger Gegentore kassiert als die Spurs (9). Zudem kann sich die Heimbilanz mit vier Siegen aus vier Spielen bei 8:2 Toren sehen lassen. Stürmer Heung-Min Son konnte endlich den Schatten von Kane verlassen und fühlt sich in seiner neuen Rolle als Neuner pudelwohl.

Mauricio Pochettino hatte von 2014 bis 2019 einige Erfolge als Trainer bei Tottenham gefeiert. Die Verantwortlichen von Chelsea hofften, dass der Argentinier auch im Westen von London an diese Zeit anknüpfen kann. Der Saisonstart der Blues verlief aber ganz schön holprig. An den ersten sechs Spieltagen glückte mit dem 3:0 daheim gegen Aufsteiger Luton Town nur ein Sieg (2U, 3N). Anfang Oktober zeigte die Formkurve mit zwei Siegen und einem Remis (gegen Arsenal) dann endlich etwas nach oben.

Doch das 0:2 am Wochenende daheim gegen Brentford war der nächste Rückschlag für die Blues. Die CL-Ränge sind schon neun Zähler entfernt. Große Probleme gibt es in der Offensive. Der CFC hat schon 20 Großchancen vergeben. Das ist der dritthöchste Wert in der Liga. Da Neuzugang Christopher Nkunku schon länger verletzt ist, fehlt ein verlässlicher Stürmer und das, obwohl man in der Ära von Boss Todd Boehly schon allein für Ablösesummen mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben hat.

Tottenham - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:1 Crystal Palace (A), 2:0 Fulham (H), 1:0 Luton Town (A), 2:1 Liverpool (H), 2:2 Arsenal (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Brentford (H), 2:2 Arsenal (H), 4:1 Burnley (A), 2:0 Fulham (A), 1:0 Brighton (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Chelsea: 2:0 (H), 2:2 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:2 (A)

Nach 175 Aufeinandertreffen liegt Chelsea in der Bilanz mit 77 Siegen zu 55 Niederlagen (42U) vorne. Im Stadtteil Tottenham ist die Statistik mit jeweils 31 Erfolgen (22 Unentschieden) komplett ausgeglichen.

Das letzte Duell im Februar gewannen die Spurs daheim mit 2:0. Das war der erste Sieg für Tottenham gegen den Rivalen nach acht erfolglosen Versuchen (3U, 5N). In der Premier League hatten die Blues davor seit November 2018 und acht Vergleichen nicht mehr gewonnen.

Heung-Min Son steht mit 8 Toren auf Platz 2 der PL-Torschützenliste. Nur Erling Halland ist noch treffsicherer. Kommt bei dem Koreaner am Montag ein weiterer Treffer hinzu, gibt es dafür bei NEObet eine Quote von 2.74. Für diese Option könnte man die NEObet Freiwette nutzen.

Unser Tottenham - Chelsea Tipp: “DC 1X & Über 1,5 Tore”

Auf den ersten Blick spricht hier alles für die Spurs. Tottenham ist in Topform und sehr heimstark. Die Blues dümpeln dagegen erneut nur im Tabellenmittelfeld der Premier League herum.

Da Chelsea aber eine gute Bilanz gegen den Nachbarn vorweisen kann, trauen wir den Gästen unter Umständen einen Punkt zu und sichern unseren Tipp durch die “Doppelte Chance” ab.