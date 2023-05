Tottenham - Crystal Palace Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Crystal Palace lieferte sich am vergangenen Wochenende mit West Ham ebenfalls ein Torfestival. Am Ende stand ein knapper, aber nicht unverdienter 4:3-Triumph zu Buche. Vor heimischer Kulisse waren die Adler das dominantere Team und zeigten mit mehr als 60 Prozent Ballbesitz Feldvorteile auf. Vor allem dürfte Coach Roy Hodgson nach zwei torlosen Premier-League-Ansetzungen der wiedergefundene Torinstinkt freuen.

Sofern Tottenham das internationale Geschäft nicht gänzlich verspielen möchte, muss gegen die Eagles ein Sieg her. Eben diesen visieren wir in unserem Wett-Tipp zu einer Quote von 1,80 bei Bwin an.