Tottenham – Crystal Palace Tipp, Prognose, Quoten| 2.3.24

Unser Tottenham - Crystal Palace Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.03.2024 lautet: Tottenham ist zum Siegen verdammt, um die Champions-League-Ränge nicht aus den Augen zu verlieren. Unser Wett Tipp heute zielt auf einen Heimsieg ab.

Tottenham Hotspur leistete sich beim 1:2 auf heimischem Boden gegen Wolverhampton jüngst einen katastrophalen Aussetzer. Lediglich drei der letzten sechs Begegnungen im englischen Oberhaus waren von Erfolg gekrönt (2U, 1N). Nach drei sieglosen Duellen am Stück meldete sich Crystal Palace mit einem 3:0 gegen Burnley zurück. Das erste Spiel unter der Federführung des einstigen Frankfurt-Coachs Oliver Glasner brachte drei Punkte mit sich. Tottenham ist jedoch ein ganz anderes Kaliber als der Tabellen-Vorletzte.

Im Tottenham Hotspur Stadium sind die Gastgeber zu favorisieren. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Tottenham (Handicap -1)“ zu einer Quote von 2,15 bei Tipwin .

Darum tippen wir bei Tottenham vs Crystal Palace auf „Sieg Tottenham (Handicap -1)“:

Tottenham vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Schon vor dem Kick-off unterliegt diese Begegnung einer klaren Rollenverteilung. Die Hausherren aus dem Norden Londons sind als Favorit auf den Sieg gesetzt und werden mit einer durchschnittlichen Quote von 1,50 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da die vergangenen sieben Heimspiele gegen die „Adler“ siegreich gestaltet wurden.

Tottenham vs. Crystal Palace Prognose: Gelingt Oliver Glasner der 2. Triumph mit den Adlern?

Nachdem die „Totts“ im Vorjahr die Qualifikation für das internationale Geschäft verpassten, strecken sie in dieser Saison ihre Fühler nach Rang vier und somit der Champions-League-Qualifikation aus. Mit der schwachen 1:2-Niederlage auf heimischem Boden gegen Wolverhampton musste jedoch ein Dämpfer hingenommen werden.

Zuvor spielten „The Lilywhites“ im eigenen Stadion starken Fußball und holten fünf Siege am Stück. Sofern lediglich die vergangenen sechs Heimspiele betrachtet werden, fuhr Tottenham gemeinsam mit Arsenal die meisten Punkte (15) ein. Satte 15 Tore resultierten aus den letzten sechs Heimspielen.

Tottenham - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Ein Umstand, der sich jedoch im Kräftemessen mit den Spurs ändern wird. Gegen Burnley ließ Glasner im 3-4-2-1 auflaufen. Ob er gegen die angriffslustigen „Lilywhites“ auf eine Viererkette umstellt, wird sich zeigen. Defensive Stabilität war den Recken aus dem Süden Londons unter dem einstigen Coach Roy Hodgson vor allem in der Ferne abhandengekommen. 25 Gegentore mussten in 13 Auswärtsspielen hingenommen werden. Die Offensive konnte diese Schwäche mit lediglich 13 Treffern in der Ferne nicht kompensieren. Beinahe 50 Prozent der Duelle (6) gingen auswärts verloren. Vier der sechs Misserfolge resultierten mit zwei oder mehr Toren Unterschied.