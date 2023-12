Tottenham – Everton Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Tottenham - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.12.2023 lautet: Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher schreiben wir Tottenham in unserem Wett Tipp heute die größere Chance auf drei Punkte zu.

Tottenham präsentierte sich mit sechs Punkten an den vergangenen beiden Spieltagen auf der Höhe und will zu Hause gegen Everton einen weiteren Dreier erringen. Der FC Everton überzeugte zuletzt mit vier PL-Siegen am Stück, schied aber unter der Woche im EFL-Cup gegen Fulham im Elfmeterschießen (6:7) aus.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Everton auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Tottenham setzte sich in 5 der 8 PL-Heimspiele durch und traf bisweilen in jeder dieser Ansetzungen mindestens einmal.

Everton ist im englischen Oberhaus auf gegnerischem Boden nicht zu unterschätzen (5S, 1U, 2N) und erzielte in 6 der letzten 7 Auswärtsspiele mindestens ein Tor.

Nur eines der jüngsten 14 Heimspiele gegen die Toffees verloren die Spurs (9S, 4U).

Tottenham vs Everton Quoten Analyse:

Wie bereits eingangs erwähnt, sehen die Wettanbieter die Hausherren aus London leicht im Vorteil und tendieren zu einem Heimsieg. Dieser wird mit einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,75 versüßt. Da neun der letzten 14 direkten Duelle in London von den Gastgebern siegreich gestaltet wurden, hat die Quotenverteilung durchaus ihre Daseinsberechtigung. Tipp-Freunde, die nach dem Ausscheiden der Toffees im EFL-Cup mit einer Reaktion rechnen, dürfen sich im Falle eines Auswärtssieges über mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen.

Obwohl drei der vergangenen vier Begegnungen unabhängig vom Austragungsort mit weniger als 2,5 Toren endeten, tendiert Interwetten zu einem offensiven Match, das mindestens drei Treffer mit sich bringt. Wer noch kein Kundenkonto beim Bookie aufzeigt, kann sich mit dem Interwetten Gutschein aktuell zusätzlich bis zu 100 Euro Bonus auf die erste Einzahlung (auch mehrere Einzahlungen möglich) sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs. Everton Prognose: Gelingt Everton der 5. PL-Auswärtssieg in Serie?

Nachdem es im Vorjahr für die „Lilywhites“ nur zu Rang 8 reichte und somit das internationale Geschäft verpasst wurde, gilt es in dieser Saison die Leistungen deutlich zu steigern. Ein Umstand, der zumindest an den letzten beiden PL-Spieltagen gelingen sollte. Diese brachten nämlich sechs Punkte mit sich und führten gegen Newcastle (4:1) und Nottingham (2:0) zu Erfolgserlebnissen.

Mit 33 erbeuteten Punkten beträgt der Rückstand auf die CL-Ränge nur einen mageren Zähler. Bereits mit einem Sieg über die Toffees könnte Rang 4 vorerst fix sein.

Mut machen in jedem Fall die bisherigen Leistungen im Tottenham Hotspur Stadium. Fast zwei Drittel der Heimspiele waren von Erfolg gekrönt (5S, 3N).

Die Offensive brachte in jedem Match vor heimischer Kulisse mindestens ein Tor zustande, hielt aber auf der anderen Seite in sechs der letzten sieben Paarungen auf heimischem Boden hinten nicht die Null.

Tottenham - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:0 Nottingham (A), 4:1 Newcastle (H), 1:2 West Ham (H), 3:3 Manchester City (A), 1:2 Aston Villa (H).

Letzte 5 Spiele Everton: 6:7 n.E. Fulham (H), 2:0 Burnley (A), 2:0 Chelsea (H), 3:0 Newcastle (H), 1:0 Nottingham (A).

Letzte Spiele Tottenham vs. Everton: 1:1 (A), 2:0 (H), 5:0 (H), 0:0 (A), 2:2 (A).

Everton hat in dieser Saison eine dicke Pille zu schlucken. Aufgrund von finanziellen Verstößen wurde der Klub mit einer Rekordstrafe von zehn Punkten Abzug belegt und fungierte bis zum 12. Spieltag als Tabellenschlusslicht. Nach und nach konnten die Mannen von Trainer Sean Dyche aber Boden in der Tabelle gut machen. Mittlerweile arbeiteten sich die Recken aus Liverpool bis auf Platz 16 vor und zeigen ein Polster von sieben Zählern auf die Abstiegszone auf.

Vor allem in der Fremde gab der FC Everton eine gute Figur ab und fuhr zuletzt vier Siege am Stück ein. Gegen Teams aus dem vorderen Drittel der Tabelle setzte es aber Niederlagen. Die Offensive erzielte auswärts im Durchschnitt 1,5 Tore pro PL-Match und muss sich im Schnitt 1,38 Gegentore pro Auswärtsspiel ankreiden lassen. Einer der Garanten für den Erfolg ist Abdoulaye Doucouré, der zwei Tore an den letzten drei Spieltagen verbuchte. Ein weiterer Treffer des 30-Jährigen gegen die Spurs bringt bei Interwetten eine Quote von 5,25. Um Risiko herauszunehmen, könnte das wettbegeisterte Publikum einen Wettgutschein ohne Einzahlung nutzen.

Unser Tottenham – Everton Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Everton ist ein gern gesehener Gast in London. Nur eines der letzten 14 Heimspiele gegen die Toffees ging nämlich verloren (9S, 4U). Darüber hinaus kassierten die Mannen aus Liverpool unter der Woche im EFL-Cup eine Niederlage im Elfmeterschießen gegen Fulham. Trotz allem spielten beide Mannschaften zuletzt in der obersten englischen Spielklasse stark auf und waren erfolgreich. Ein Umstand, der uns ein Remis mit Toren auf beiden Seiten nicht ausschließen lässt.