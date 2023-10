Tottenham - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 23.10.2023

Unser Tottenham - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.10.2023 lautet: Die Spurs haben sich an der Spitze der Premier League festgesetzt. Feiern die Lilywhites unter Ange Postecoglou ihren vierten Heimsieg in Folge, wäre der neue Trainer der erste Spurs-Boss, dem diese Leistung in seinen ersten vier Heimspielen gelingt.

Ein grandioser Saisonstart hat die Spurs an die Spitze der Premier League geführt. Im eigenen Stadion sicherten sich die Lilywhites drei Siege in drei Spielen bei 6:2 Toren. Nun kommt Fulham zum London-Derby. Marco Silva bot bisher durchschnittlich die älteste Startelf der Liga auf (29 Jahre, 183 Tage). Erfahrung könnte diesmal helfen, schließlich haben die Cottagers 13 der vergangenen 15 Liga-Vergleiche mit den Spurs verloren.

Unser Wett Tipp heute lautet aber trotzdem: „Sieg Tottenham & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Fulham auf „Sieg Tottenham & Unter 4,5 Tore“:

Tottenham hat bisher alle Heimspiele gewonnen, ohne dabei die Marke von Über 4,5 Toren in der Partie zu überschreiten.



Fulham hat in den letzten 17 direkten Duellen maximal ein Tor in der Begegnung erzielt (insgesamt 9).



Fulham hat keines seiner letzten 10 London-Derbys gewonnen (4 Remis, 6 Niederlagen)



Tottenham vs Fulham Quoten Analyse:

Der Tabellenführer aus Nordlondon hat keines der ersten acht Ligaspiele verloren (6 Siege, 2 Remis). Darüber hinaus wird mit 13 Siegen aus den letzten 15 Premier-League-Duellen gegen Fulham die Favoritenrolle der Hausherren unterstrichen. In den Augen der besten Wettanbieter rechtfertigt das niedrige Siegquoten bis 1,52 für die Spurs.

Marco Silva reist mit einem Sieg im Rücken zum fünften London-Derby der noch jungen Spielzeit. Bisher konnte Fulham noch keines dieser Spiele für sich entscheiden. Die Wettquoten von 5,60 bis 6,50 lassen ein weiteres siegloses London-Derby vermuten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Fulham Prognose: Fulham fehlen die Mittel für eine Überraschung

Elf Punkte aus den ersten acht Partien reichen den Cottagers für einen Platz im gesicherten Mittelfeld (12.). Am vergangenen Spieltag fuhren die Gäste aus dem Westen Londons einen 3:1-Sieg gegen Sheffield ein. Zuvor konnte Fulham nur einen Sieg aus den vorangegangenen sechs Liga-Partien sammeln.

Die Begründungen für diesen durchwachsenen Saisonstart liegen auf der Hand. Die Cottagers haben mit 8,8 erwartbaren Toren (17.) eine schwache Offensive. Nötige Stabilität kann die Defensive mit 15,8 xGA ebenfalls nicht geben (17.).

Im Angriff liegt es weniger an der Effizienz vor dem Tor und mehr an der fehlenden Chancen-Kreierung. Fulham konnte sich nur zwölf Großchancen erspielen (15.) und gab verhältnismäßig wenige Schüsse auf das gegnerische Tor ab (61, Platz 17). Das wird im direkten Vergleich mit 153 Schüssen (1.) der Lilywhites besonders deutlich.

Darüber hinaus hatten die Gäste in den letzten direkten Aufeinandertreffen mit Tottenham herzlich wenig zu melden. Insgesamt waren die Cottagers in den vergangenen 17 direkten Duellen nur zu neun Treffern imstande. In keiner Partie gelang den West-Londonern mehr als ein Treffer.

Tottenham - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:0 Luton (A), 2:1 Liverpool (H), 2:2 Arsenal (A), 2:1 Sheffield (H), 5:2 Burnley (A).



Letzte 5 Spiele Fulham: 3:1 Sheffield (H), 0:2 Chelsea (H), 2:1 Norwich (H), 0:0 Crystal Palace (A), 1:0 Luton (H).



Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Fulham: 3:5 n.E. (A), 1:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H).

Ein kurzer Blick auf die bisherigen Ergebnisse der Spurs genügt, um die Stärken dieser Mannschaft zu erkennen. An sieben der vorherigen acht Spieltage gelangen den Totts Über 1,5 Treffer in der Partie. Fulham hingegen erzielte in drei von acht Begegnungen kein eigenes Tor. Auf der anderen Seite kassierten die Cottagers in 50 Prozent der Ligaspiele Über 1,5 Gegentore. Zudem hat Tottenham deutlich mehr Großchancen (25) als Fulham (12) erspielt und diese besser für sich genutzt (44 Prozent) als die Gäste (33 Prozent).

Pro Spiel war die Mannschaft von Ange Postecoglou zu 2,25 Treffern in der Lage. Ein Wert, von dem die Cottagers nur träumen können (1,00 Tore pro Spiel). Etwas überraschend liegen die erwartbaren Tore (15,1 xG) und die erwartbaren Gegentore (11,1 xGA) der Lilywhites jeweils nur im Mittelfeld der Liga. Das eröffnet gewisse Möglichkeiten, wie beispielsweise eine Wette auf „Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,63 bei Happybet.

Unser Tottenham - Fulham Tipp: Sieg Tottenham & Unter 4,5 Tore

Fulham hat an sechs von acht Spieltagen ein Tor oder weniger erzielt. Zudem lassen die erwartbaren Tore der Spurs (15,1 xG) darauf schließen, dass die Hausherren keinen übermäßig starken Angriffsfußball zelebrieren. Für den vierten Heimsieg in Folge sollte es dennoch ausreichen.