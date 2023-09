Tottenham - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten | 30.09.2023

Unser Tottenham - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 30.09.2023 lautet: Das Spitzenspiel der beiden noch ungeschlagenen Teams am Samstag verspricht viel Spannung. Die Spurs dürften dabei erneut in Rückstand geraten.

In der Premier League hat Meister Manchester City mal wieder einen perfekten Saisonstart hingelegt und steht mit sechs Siegen aus sechs Spielen an der Tabellenspitze. Dahinter sind aber noch drei weitere Teams ohne Niederlage. Dazu gehören auch Tottenham und Liverpool, die im Spitzenspiel des 7. Spieltags am Samstagabend im Norden Londons direkt aufeinandertreffen.

Die Wettquoten lassen ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 für die Wette „1. Tor Liverpool“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Liverpool auf „1. Tor Liverpool“:

In den letzten 4 Pflichtspielen gerieten die Spurs immer in Rückstand.

In 5 der jüngsten 7 Aufeinandertreffen ging Liverpool in Führung.

Die Reds haben in dieser Saison schon 15 Tore erzielt.

Tottenham vs Liverpool Quoten Analyse:

In der Vorsaison mussten die Spurs in 19 Heimspielen sechs Niederlagen hinnehmen. Liverpool kassierte 2022/23 acht seiner neun Saisonpleiten in der Fremde. So können sich die Wettanbieter mit deutscher Lizenz nicht wirklich auf einen Favoriten festlegen.

Die Gäste sind bei der Tottenham vs Liverpool Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,23 die minimalen Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren klettern die Quoten aber auch nur auf einen Schnitt von 2,96.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Liverpool Prognose: Wer bleibt ungeschlagen?

Nach dem Abgang von Top-Stürmer Harry Kane stand Tottenham vor einer ungewissen Zukunft. Doch der neue Trainer Ange Postecoglou hat die Mannschaft wieder zum Leben erweckt. Auch ohne den Angreifer, der nun bei den Bayern unter Vertrag steht, kommen die Spurs auf 15 Tore in den ersten sechs Partien. Lediglich Brighton (18) und Manchester City (16) haben bisher eine bessere Offensive. Bisher füllt vor allem Heung-Min Son mit fünf Treffern die Lücke von Kane aus.

Zudem hat sich das Team den Stil des Trainers, der auf einem riskanten Angriffsspiel mit kurzen Pässen basiert, angeeignet. Tottenham kommt auch besser mit Druck klar und kämpft bis zum Ende. So lag man gegen Sheffield bis zur 98. Minute zurück, drehte das Spiel aber noch in einen 2:1-Sieg. Beim 2:2 gegen Arsenal am Wochenende konnten die Spurs zweimal einen Rückstand ausgleichen. Der einzige Rückschlag war das Aus gegen Fulham nach Elfmeterschießen in der 2. Runde des EFL-Cups.

Nach der holprigen Vorsaison war es unklar, wo Liverpool in diesem Jahr steht. Doch die Truppe von Coach Jürgen Klopp hat sich gefangen. Wendepunkt war die 1:4-Pleite bei Manchester City Anfang April. Seitdem sind die Reds in 17 Liga-Partien ungeschlagen. Das 3:1 am Sonntag an der Anfield Road gegen West Ham United war der fünfte PL-Sieg in Folge. Nur am ersten Spieltag ließ der LFC mit einem 1:1 bei Chelsea Punkte liegen. Vor allem nach Standards ist Liverpool mit vier Treffern stark.

Dafür wackelt die Abwehr immer wieder. Nur beim 3:0 über Aston Villa war man bislang ohne Gegentor geblieben. Mit fünf Siegen und einem Remis ist Liverpool der erste Verfolger der Skyblues. Auch der Auftakt in die Europa League glückte mit einem 3:1-Sieg in der Vorwoche beim LASK. Verlass ist auf Mohamed Salah, der in jedem der ersten sechs Saisonspiele einen Scorerpunkt gesammelt hat. Nur im Mittelfeld hat Jürgen Klopp noch nicht die optimale Aufteilung von Jones, Mac Allister und Szoboszlai gefunden.

Tottenham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:2 Arsenal (A), 2:1 Sheffield United (H), 5:2 Burnley (A), 3:5 n.E. Fulham (A), 2:0 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 West Ham (H), 3:1 LASK (A), 3:1 Wolverhampton (A), 3:0 Aston Villa (H), 2:1 Newcastle United (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham vs Liverpool: 3:4 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 2:2 (H), 1:3 (H)

Seit zwölf Vergleichen mit den Reds warten die Spurs auf einen Sieg. Der letzte Erfolg war ein 4:1 daheim im Oktober 2017. Seitdem kam der Verein aus dem Norden Londons gegen den LFC nur auf drei Remis, bei neun Niederlagen.

Nach 179 Duellen liegt Liverpool in der Gesamtbilanz mit 86 Siegen zu 48 Niederlagen (45 Remis) vorne. Auswärts gingen die Reds aber nur in 28 von 88 Fällen als Sieger vom Feld. In den letzten sechs Aufeinandertreffen fielen immer auf beiden Seiten Tore und der Wert „2,5 Treffer“ wurde fünf Mal überboten.

Unser Tottenham - Liverpool Tipp: „1. Tor Liverpool“

Die Spurs könnten einen leichten Vorteil haben, da sie unter der Woche nicht im Ligapokal ran mussten. Aber die saisonübergreifende Formkurve und der direkte Vergleich sprechen für Liverpool. Am Ende entscheiden wir uns gegen einen Ergebnistipp, da bei diesem Spiel alles passieren kann. Schaut man auf die letzten Partien von Tottenham und die jüngsten Ergebnisse gegen die Reds, hat aber eine andere Wette ganz viel Value.