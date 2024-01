Tottenham - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten|26.01.

Unser Tottenham - Manchester City Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 26.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Spiel, das Tore auf beiden Seiten mit sich bringt. Eine reine Drei-Weg-Wette ist mit Vorsicht zu genießen.

Tottenham zeigte kürzlich gegen Manchester United Moral und egalisierte einen zweimaligen Rückstand, um am Ende zumindest einen Punkt (2:2) aus dem Old Trafford zu entführen. Manchester City scheint momentan „unstoppable“ und marschiert von einem Sieg zum nächsten. Nach dem Misserfolg gegen Aston Villa stehen wettbewerbsübergreifend acht Siege und ein Remis zu Buche. Zuletzt resultierte gegen Newcastle ein 3:2-Last-Minute-Triumph.

Wir spielen unseren Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,85 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester City auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Die Spurs holten nur einen Sieg in den jüngsten 3 PL-Duellen (1U, 1N).

Neben den beiden Erfolgen beim FIFA Club World Cup sackten die Skyblues kürzlich 4 Siege (PL & FA-Cup) ein.

Nach 5 Niederlagen am Stück im Tottenham Stadium könnte die Gier der Citizens nach einem Triumph kaum größer sein.



Tottenham vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Schützlinge von Trainer Pep Guardiola sind als klarer Aspirant auf den Sieg gesetzt und werden bei den zahlreichen Wettanbietern mit einer durchschnittlichen Quote von 1,55 bewertet.

Fünf Mal in Folge haben die Spurs zu Hause gegen die Skyblues gewonnen und zudem kein Gegentor kassiert. Wer von einem erneuten Heimsieg ohne Gegentor ausgeht, darf sich teilweise über mehr als den neunfachen Wetteinsatz freuen. Bei einer so risikobehafteten Wette könnte sich die Nutzung von Gratis-Sportwetten anbieten, um die Verluste in Grenzen zu halten. Einen Überblick über die besten Boni finden Tipp-Freunde in unserem umfangreichen Wettbonus Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs. Manchester City Prognose: Schmeißen die Spurs den Titelfavoriten raus?

Die Spurs starteten sehr stark in die aktuelle Saison und konnten die ersten zehn Saisonspieltage ohne Niederlage (8S, 2U) bewältigen. Nach einem drastischen Leistungsabfall (1U, 4N) fanden die Mannen von Trainer Ange Postecoglou, der sein Amt erst im Juli 2023 antrat, wieder zurück in die Erfolgsspur (4S, 1U, 1N).

Der Rückstand auf den Tabellenvierten Aston Villa und somit die Königsklasse beträgt drei Punkte. Nun gilt es aber vorerst, den Fokus auf den ältesten Pokalwettbewerb der Welt zu richten - den FA-Cup.

Um gegen den amtierenden Meister zu bestehen, gilt es, sich auf seine Heimstärke zu besinnen. Sieben der zwölf Saisonerfolge resultierten im Tottenham Hotspur Stadium (3N). Die Spurs erzielten pro Heimspiel im Durchschnitt zwei Tore und trafen in jedem Match auf heimischem Boden. Acht der zehn PL-Heimspiele endeten mit beiderseitigen Toren.

Tottenham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:2 Manchester United (A), 1:0 Burnley (H), 3:1 Bournemouth (H), 2:4 Brighton (A), 2:1 Everton (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:2 Newcastle (A), 5:0 Huddersfield (H), 2:0 Sheffield (H), 3:1 Everton (A), 4:0 Fluminense (A).

Letzte Spiele Tottenham vs. Manchester City: 3:3 (A), 1:0 (H), 2:4 (A), 3:2 (A), 1:0 (H).



Manchester City surft derzeit auf der Erfolgswelle. Nach dem souveränen 4:0-Triumph im Endspiel des FIFA-Club World Cups gegen Fluminense stehen vier weitere Erfolge zu Buche. Dabei kamen drei der vier Triumphe ohne Gegentor zustande. Im englischen Oberhaus reicht es derzeit hinter dem FC Liverpool „nur“ für den zweiten Platz. Mit einem Spiel weniger auf dem Konto beträgt der Rückstand fünf Punkte.

Die Citizens zeichnen sich in dieser Saison mit 48 Toren durch den besten Offensiv-Verbund der Liga aus. Satte 24 Tore kamen in der Ferne zustande. Lediglich in zwei der bisherigen elf Premier-League-Auswärtsduellen versäumte die Guardiola-Elf einen eigenen Treffer. Sieben der elf Paarungen in der Fremde führten zu beiderseitigen Toren. Darüber hinaus endeten die letzten drei Ligaspiele auf gegnerischem Terrain siegreich. Wer mobil ortsunabhängig auf das FA-Cup-Duell Tottenham vs. Manchester City wetten möchte, kann bedenkenlos die NEObet Sportwetten App nutzen.

Unser Tottenham - Manchester City Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Manchester City stellt auch ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland die beste Offensive der Premier League, zeigte sich zuletzt aber defensiv anfällig. Nur eines der letzten zehn Liga-Duelle wurde als „Clean Sheet“ bewältigt.

Die Spurs blicken heuer auf drei PL-Heimsiege am Stück und verbuchten in diesen drei Begegnungen neun Tore. Wenngleich die Skyblues seit Oktober 2018 auf einen Punktgewinn bzw. einen Torerfolg im Tottenham Hotspur Stadium (5N) warten, sehen wir die Gäste in der leichten Favoritenrolle.